Почему авокадо стал «модным» фруктом

Авокадо, который раньше называли аллигаторовой грушей, занимает видное место в рационах фитнес-блогеров со всего мира. Однако фрукт стал популярным не сам по себе — этому способствовали почтальон, Национальная футбольная лига и маскот «Мистер Спелый парень».

Аллигаторова груша

Долгое время авокадо был основой мексиканской кухни, а в США появился лишь в начале 1900-х годов.

В то время авокадо был редким и стоил дорого. Роскошные отели в Нью-Йорке и Сан-Франциско платили за импорт каждого фрукта по $1 (сейчас это примерно $25). Тогда его называли «аллигаторова груша», что тоже не способствовало продажам.

«То, что авокадо, выдающегося представителя семейства лавровых, называют аллигаторовой грушей, находится за пределами всякого понимания», — писали представители Ассоциации калифорнийских производителей авокадо в 1927 году.

Они выбрали другое название — авокадо, происходящее от ацтекского слова ahuacatl (можно перевести как «яичковое дерево»).

Спустя некоторое время почтальон и фермер-любитель Рудольф Хасс купил у местного производителя пакет семян авокадо за $0,50. Хасс посадил их в ящики из-под яблок, наполненные опилками, в своей роще в городе Ла-Хабра-Хайтс.

Фермер-любитель хотел привить саженец, чтобы вырастить сорт авокадо под названием Фуэрте. Но вместо этого выросли плоды другого сорта с темной шероховатой кожицей.

Авокадо начали получать синие ленты на Ярмарке штата, а детям Хасса понравился их маслянистый ореховый вкус.

Хасс понял: его садоводческий проект принес свои плоды. Он получил один из первых в США патентов на дерево, а также заключил сделку с фермером, в рамках которой получал 25% от всех проданных авокадо Хасс.

Патент на авокадо Хасс. Фото в тексте: Ведомство по патентам и товарным знакам США

Однако его любовь к авокадо опередила свое время. Хасс заработал лишь около $4 тыс. на своей доле урожая и работал почтальоном до самой смерти в возрасте 60 лет. В том же году истек срок действия его патента.

Из-за правил, регулирующих патенты того времени, семья не смогла продлить право собственности на сорт, продажи которого сейчас составляют $2,7 млрд.

К 1960-м годам благодаря своему размеру, текстуре и способности переносить транспортировку сорт Хасс быстро превзошел Фуэрте на Западном побережье США. Однако за пределами Калифорнии и Флориды фрукт был не так популярен.

«Авокадо: почти идеальный продукт не только для салатов», — гласил один из заголовков 1968 года. «По тому, как некоторые люди относятся к авокадо, можно подумать, что это какое-то странное чужеземное существо», — писал журналист из Палм-Бич в 1969 году.

Ассоциации производителей выпустили буклеты с рецептами таких блюд, как оладьи и мороженое из авокадо, но не смогли привлечь внимание общественности.

Во-первых, плод был некрасивым и по мере созревания выглядел все менее привлекательно. Во-вторых, его невозможно съесть как яблоко или очистить как апельсин — нужен был нож и немало терпения. Авокадо требовался ребрендинг.

Фрукт становится более человечным

Бонни Гудман не ела авокадо в детстве. Она жила в Филадельфии, и в местных продуктовых магазинах не продавался этот фрукт.

С переездом в Калифорнию авокадо стал для нее более привычной частью рациона. Но она не предполагала, что карьера в PR приведет ее на фермерский рынок, где она будет стоять рядом с коллегой в костюме авокадо.

Это «Мистер Спелый парень» (Mr. Ripe Guy) — маскот авокадо, придуманный PR-агентством Hill & Knowlton.

Гудман, которая тогда была старшим вице-президентом Hill & Knowlton, а теперь занимает должность старшего вице-президента The Music Center в Лос-Анджелесе, руководила командой, нанятой Калифорнийской комиссией по авокадо. Их задачей было повысить популярность фрукта.

«С точки зрения маркетинга мы пытались очеловечить фрукт, чтобы людям было более комфортно», — говорит Гудман.

Команда старалась охватить любые мероприятия, связанные с зеленым цветом. Если в местных барах праздновали День святого Патрика, то туда отправлялся Мистер Спелый парень.

Затем у одного из членов команды возникла другая идея: найти для маскота девушку.

Агентство разместило рекламу в газетах по всей стране и в конечном итоге отобрало пять претенденток, которые появились на фермерском рынке в Калифорнии. Фото в тексте: архив Texas History

Победительницу, 26-летнюю жительницу Чикаго по имени Робин Нардоне, пригласили поучаствовать в «Ночи Малибу», спин-оффе сериала «Спасатели Малибу».

Продвижение через Супербоул

В то же время члены команды увидела еще одну возможность. Хотя есть авокадо в воскресенье Супербоула предложили не они, команда решила извлечь из этого выгоду.

Заручившись поддержкой Национальной футбольной лиги и некоторых ее игроков, команда организовала соревнования Guacamole Bowl. Вскоре по количеству съеденных авокадо Супербоул превзошел даже национальный мексиканский праздник Синко де Майо.

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Спустя некоторое время правительство США сняло ограничения на импорт мексиканских авокадо, и внезапно фруктов стало достаточно, чтобы разжечь аппетит по всей стране.

В 2000 году правительство даже приняло закон о создании рекламной кампании, чтобы еще больше увеличить внутреннее потребление. К тому времени продажи в Калифорнии уже выросли на 70%.

Сегодня 80% авокадо, потребляемых в США, поступает из Мексики, и 95% из них носят имя Хасса, калифорнийского почтальона. Материнское дерево сорта Хасс погибло от корневой гнили в 2002 году, но бесчисленное количество его саженцев растут по всему миру.

«Это маркетинговый ход»

Производители авокадо и их спонсоры продолжают вкладывать деньги в то, чтобы фрукт сохранял популярность. Последняя цель Калифорнийской комиссии по авокадо — к 2025 году сделать авокадо любимым фруктом жителей США.

«Когда я прихожу в Trader Joe’s [американская сеть супермаркетов], я все время вспоминаю о том, что мы помогли сделать этот фрукт популярным», — рассказывает Гудман.

«Мы смотрели на вещи менее традиционным способом, и я думаю, именно так мы и добились успеха, — говорит она. — Это маркетинговый ход, верно?»

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Фото на обложке: Studio113 / Shutterstock