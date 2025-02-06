Как не потерять кешбэк: простые советы для получения вознаграждений от банка

Система кешбэка стала мощным финансовым инструментом, о котором полезно знать каждому. В статье рассмотрим, в чем суть программы, как к ней подключиться и получать кешбэк с максимальной выгодой.

Кешбэком называют программу лояльности, благодаря которой участники возвращают обратно часть потраченных денежных средств. В этом взаимообмене выигрывают все участники. Бизнес расширяет свою целевую аудиторию, покупательский спрос растет, а банки привлекают клиентов к использованию безналичного расчета в повседневных тратах.

Что такое кешбэк и как он работает?

Термин «кешбэк» произошел от английского «cashback», что означает «возврат денег». Именно так работает система вознаграждения потребителей за то, что они оплачивают покупку, используя банковскую карту. В основном все виды программ работают в безналичной форме. Суть такова, что за каждую оплаченную покупку пользователь получит выплату, в размере установленного программой процента от потраченной им суммы.

Получить кешбэк можно на разных условиях, но обычно банки возвращают от 1 до 5% от суммы расходов. Кроме процентных критериев каждый банк устанавливает:

свои лимиты выплат по программе лояльности;

правила обмена бонусных баллов на деньги;

условия компенсационных выплат за покупки;

форму возврата средств (мили, баллы и др.);

правила подключения услуги;

пределы использования (наличие ограничений или расширенные возможности);

порядок определения выплат (пользователь выбирает самостоятельно или устанавливается банком).

Программы кешбэка сотрудничают с розничными магазинами и онлайн-площадками. Иногда в таких случаях требуется применить специальные коды, чтобы получить кешбэк. Сервисы могут предложить дополнительное вознаграждение в виде бонусов, акций, скидок. С помощью кешбэка можно простым и эффективным способом экономить денежные средства.

Как работает кешбэк от банков:

Пользователь совершает покупку в магазине. Терминал, по которому проводится операция, принадлежит банку-эквайеру. За обработку платежей он получает комиссию. Получив платеж, банк переводит значительную часть средств кредитной организации, которая выпустила карту покупателя. Банком от полученной комиссионной суммы выплачивается поощрение клиенту за использование его карты в виде кешбэка.

Систему кешбэка предоставляют не только банки, но и производители товаров. Бренды делают выпуск собственных карт лояльности, на которых можно получать бонусы за покупку. Кешбэк, полученный от магазинов, можно копить и использовать в будущем. Активно такими программами пользуются в походах за покупками в повседневной жизни физические лица.

Как выгодно использовать кешбэк и можно ли на нем заработать?

Выгода от участия в программах лояльности очевидна. Граждане совершают те же покупки, что делают постоянно или запланировали ранее, но при этом получают кешбэк в виде денег и бонусов. Однако совершенно неправильно здесь говорить о заработке. Кешбэк — это отложенная во времени скидка.

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Несколько важных советов тем, кто хочет получить кешбэк максимально выгодно:

Внимательно читайте условия программы, потому что все банки устанавливают свои правила участия. Например, условия для повышения процента выплаты. Используйте кредитные карты с кешбэком. Платежи за постоянные расходы, которые вы будете делать в любом случае, проводите по той карте, на которую можно вернуть средства. Используйте кешбек-сервисы. За оплаченные на них покупки онлайн пользователь получит вознаграждение. Ищите интересные предложения. Часто проводятся выгодные акции, делаются скидки (например, бонусы за первую покупку). Подключайте повышенный кешбэк каждый месяц для разных категорий. Пользуйтесь картами разных кредитных организаций, выбирая на них разные категории.

Получить кешбэк на счет в виде дополнительных средств достаточно просто. Кешбэк, как правило, делается в автоматическом режиме. Важно читать условия программы внимательно, следить за сроками действия акций, чтобы не упустить возможности. Убедитесь, что выбираете наиболее удобный формат выплат. Главное — помните о своей безопасности, работайте только с надежными банками, защищайте свои персональные данные и не сообщайте коды на подозрительных сайтах.

Рекомендуется использовать кешбэк там, где и без него пришлось бы делать покупки. Тогда полученный возврат позволит сэкономить. Однако чрезмерные расходы на покупки в погоне за выгодой приведут к лишним тратам. Стоит помнить, что те, кто получают кешбэк по нелегальным схемам «заработка» из интернета, рискуют попасть на штрафные санкции и блокировку денег на счету.

Виды кешбэка

Изначально программы лояльности распространялись только в банковской сфере в виде инструмента привлечения внимания к финансовым продуктам кредитной организации. Такой подход был призван стимулировать расчеты по карте.

Кроме кешбэка от банка существуют программы от:

различных фирменных магазинов;

государства (например, за покупку туров по России);

сервисов для кешбэка.

Все большее распространение получают смешанные варианты — это возврат средств от банка, если покупка товаров производилась в определенном магазине. Условия программы в каждом случае могут быть индивидуальными, потому бонусы можно получить как на карту банка, так и на карту лояльности от магазина.

Существует несколько видов кешбэка:

Бонусные баллы. Банки привлекают пользователей своими разнообразными программами лояльности. Выпускаются карты с различными условиями, по которым можно получить кешбэк на специальный счет. Он открывается для каждого пользователя. Пользователь может их копить, чтобы в дальнейшем использовать для покупок (в определенных магазинах-партнерах), компенсировать потраченные средства, обменять на деньги. Мили. Это вид кешбэка привлекателен для тех, кто часто путешествует. В этом случае покупатель согласился получать поощрения за оплату по карте в виде миль. Они позволят ему в будущем оплачивать билеты и проживание в гостиницах. Чаще всего кешбэк по большинству карт достигает 30% — это больше, чем возврат деньгами. Однако на их использование почти всегда установлен конкретный срок, после истечения которого мили сгорают. Деньги. В этом варианте кешбэк зачисляется в виде процента от совершаемых покупок клиента банка на денежный счет в рублях. Главным преимуществом тут является то, что на счет поступает несгораемая сумма. Получают кешбэк один раз в месяц или за каждую покупку отдельно (от 0,5 до 2 % от общей суммы расходов).

В сложившихся современных условиях карты с возвратом в виде милей теряют свою привлекательность. Однако все большим спросом начинают пользоваться дебетовые карты, на которые держатели получают вознаграждение за активные платежи по карте в виде средств, которые конвертируются в рубли.

За что начисляют?

Программы предлагают в основном 2 способа начисления кешбэка: на все или на выбранные категории.

В первом случае ставка возврата средств применяется на все покупки, что держатель карты совершил за расчетный срок. Он составляет не более 1-2% от общей суммы. Существуют виды операций, за которые кешбэк не начисляется вовсе (перевод денег, оплата услуг интернета и мобильной связи).

Во втором случае ставки значительно выше (до 5-10%), но есть ограничения на категории, по которым можно получить возврат. При чем в условиях есть расхождения: в одних банках он назначает категории, в других — предоставляется выбор пользователю.

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Редко банк оставляет условия неизменными долго. Раз в месяц (или в квартал) категории меняются. Все покупки, что не попали в выбранные категории, могут не иметь кешбэк вовсе или выплаты делаются по базовой ставке.

Варианты отдельных категорий:

Платежи в супермаркетах. Все большее распространение приобретают карты, объединенные с крупными сетевыми магазинами. Часто по ним предлагается получать повышенный кешбэк (например, карта «Магнит» от ВТБ).

Оплата на АЗС. Как правило, она распространяется не только на топливо, но и на целый список расходов на автомобиль: шиномонтаж, услуги автосервиса, мойка автомобиля. Потому эти категории являются самыми популярными у пользователей.

Разнообразные категории от партнеров банка: рестораны, образование, аптеки, кафе, книги, такси, товары для животных, фастфуд и прочее.

Оплата ЖКУ. Эти платежи находятся в списке редко встречающихся категорий для возврата средств, но есть банки, которые предлагают получить кешбэк и за них (например, дебетовая «Кешбэк по-сибирски» от банка «Левобережный»).

Плюсы и минусы

Благодаря программам возврата средств за покупки пользователи могут полученный кешбэк направить на сбережения или последующие траты. Однако важно избежать чрезмерных расходов. Держателям кредитных карт это грозит еще и переплатой по процентам за образовавшийся долг.

К плюсам можно отнести возможность:

Экономить деньги. Возврат части денег за совершенные покупки позволяет экономить на безналичных расчетах, скидках, акциях. Получить услугу безопасно и просто. Подключение обычно происходит автоматически, не требует расходов и усилий. Управлять категориями можно легко и просто через личный кабинет в банке или через приложение. Пользователь получит скидки на товары, особенно от кешбэк акций (до 30% от общей суммы совершенных покупок).

В результате правильного подхода к программам лояльности все ее участники получают плюсы. Банки получают комиссию, расширяют круг держателей карт, а значит и поток денежных средств возрастает. Пользователи активно совершают расчеты банковскими картами и получают за это выплаты и вознаграждения. Магазины к своим товарам и услугам привлекают новых покупателей.

Из минусов можно выделить следующее:

Лимит на кешбэк. Банки устанавливают его в правилах программы. Изменения условий программы или категорий повышенного кешбэка. Привязанность пользователя к определенному банку. Стоимость карты с кешбэком немного дороже (выпуск и обслуживание). Высокие комиссии за вывод средств. Технические сбои. Могут не начислить кешбэк вовсе.

Как подключить кешбэк и получать деньги?

Условия участия в программе лояльности могут отличаться, потому стоит уточнить актуальную информацию в своем финансовом учреждении. Чаще всего банковские карты с кешбэком не требуют специального подключения. С момента их выпуска и активации условия программы начинают действовать автоматически.

Держателю карты может быть предложено выбрать категории повышенного кешбэка, если это предусмотрено в условиях программы лояльности. В таких случаях банки не подключают пользователей к программе автоматически.

Полученный кешбэк приходит на счет без управления со стороны держателя карты. После совершения покупки онлайн или на кассе магазина система проведет проверку платежа. Если он соответствует условиям программы лояльности, то клиент банка получит кешбэк. Сумма выплат обычно зачисляется в конце месяца. При этом она не облагается налогом, потому что возврат части потраченных ранее средств не является доходом.

Подключиться к программе, чтобы получать деньги можно несколькими способами:

Через кешбэк-сервисы. Это специальные сайты со ссылками на интернет-магазины. Если пользователь перейдет по ним, сформирует корзину товаров и проведет оплату покупок, то от потраченной суммы он получит определенный процент в форме бонусов или реальных рублей на личный счет в этом сервисе. Главное — быть зарегистрированным пользователем сайта, имеющим личный кабинет. Через программу лояльности СБП. Система быстрых платежей создана для всех пользователей. Участие в ней также требует регистрации с указанием персональных данных. Тогда появится возможность выбора из большого числа доступных категорий (более 20-ти) для совершения покупок через СПБ. Получает клиент за них выплаты по различным ставкам (от 1 до 30%). Через кешбэк по банковской карте. Важно помнить, что возврат средств делается за покупки, а не переводы или снятие наличных средств. Чем активнее пользователь тратит деньги с карты, тем большую сумму возврата он получит (в зависимости от условий карты и банка).

Стать активным участником программы лояльности может зарегистрированный пользователь. При желании можно и дальше оплачивать покупки с помощью той карты, что использовалась ранее.

Просто теперь на счет будут возвращаться и накапливаться бонусные баллы. Можно выпустить карту другого банка с более выгодными условиями. Некоторые банки дают возможность получать скидки не только своим клиентам при покупке.

Почему кешбэк выгоден банку?

Он выгоден для всех участников, потому что тут работает интерчейндж (от англ. interchange — «взаимообмен»). Здесь в большей или меньшей степени выигрывают и банки, и сервисы, и потребители, и продавцы товаров.

Для банков выгода складывается из следующих показателей:

Пользователи карт не только сами получают выплаты, но и могут рекомендовать банковский продукт своим друзьям и знакомым, что считается за бесплатное продвижение. Банки получают от платежных систем больший размер комиссий за обработку проведенных операций. Накопления на счетах клиентов банки могут быть пущены в оборот, а также размещены на вкладах. Банк может взаимодействовать с разными магазинами, призывая клиента тратить деньги на покупки именно в них, предлагая повышенный процент выплат и акции. В будущем полученные бонусы можно будет тратить при покупке только в этой точке. Магазин получает новых клиентов и увеличенный денежный поток, а банк — повышение лояльности клиента. Программы лояльности стали выполнять функцию аналитического инструмента. С их помощью можно лучше понять потребности граждан, чтобы в будущем сформировать для них новые выгодные предложения.

По прогнозам Центрального Банка РФ в будущем количество покупок, совершенных по безналичному расчету, будет только возрастать. Финансовые компании будут разрабатывать для клиентов все более выгодные условия и акции.

Банки уже активно создают собственные экосистемы, куда входят самые популярные сервисы (например, интернет-магазины, туристические агентства и прочее). В них предлагаются за покупку выгодные условия.

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