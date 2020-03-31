Как пережить кризис: топ бесплатных возможностей для предпринимателей

В период кризиса и распространения коронавируса многие компании начали предлагать бесплатные возможности для предпринимателей. Вот список услуг и предложений, которые пригодятся вам и вашему бизнесу.

Приложение для снятия стресса

Разработчик мобильных приложений и игр Gismart до конца мая делает приложение для снятия стресса Music Zen бесплатным. Там можно найти больше 50 аудиокниг, 120 медитаций и расслабляющих видео, 20 плейлистов релакс-музыки, упражнения для дыхательной гимнастики, игры для релаксации и так далее.

Music Zen подбирает контент под каждого пользователя и ежедневно отправляет ему подборку. Контент формируется в зависимости от настроения и типа восприятия человека.

Организация рабочих процессов

Платформа для организации рабочих процессов Pyrus предлагает воспользоваться функционалом сервиса в течение трех месяцев. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе с 26 марта по 30 апреля.

В системе есть готовые шаблоны для ежедневных задач — от процессов согласования договоров и счетов до подачи заявления на отпуск. Создать новый процесс можно за несколько минут, настроив форму заявки и определив этапы работы с ней. Пользователи смогут создать любое количество задач и процессов.

Предложение ориентировано на компании, которым при переходе на удаленный режим нужно обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

Сервис кибербезопасности

Разработчик решений в области кибербезопасности BI.ZONE открыл доступ к облачным сервисам для поддержки компаний, которые перевели сотрудников на удаленку.

Какие решения доступны:

Perimeter Scanner сканирует внешний IT-периметр, ищет уязвимости в сети, автоматически контролирует открытые сетевые порты и приложения, а также позволяет отследить подключение сторонних сервисов. Continuous Penetration Testing обеспечивает непрерывный мониторинг внешнего IT-периметра за счет регулярных ручных и автоматизированных проверок. Cloud Email Security & Protection защищает сервис электронной почты от фишинга и спама, проводит проверку вложений на наличие вредоносных ссылок и ПО. Phish Zone симулирует фишинговые атаки внутри компании и обучает сотрудников выявлять вредоносные письма.

Все сервисы предоставляются по облачной модели. Для получения бесплатного доступа нужно написать на [email protected].

Видеосвязь

Разработчик решений для видеоконференцсвязи TrueConf предоставил всем желающим доступ к сервису TrueConf Server. Это система для совместной работы, которая поддерживает работу в закрытых корпоративных сетях.

Чтобы получить лицензию (включает в себя до 1000 пользователей), нужно установить ВКС-систему согласно инструкции и прислать ID системы на [email protected]. После этого менеджеры компании помогут активировать лицензию, исходя из потребностей заказчика.

Пользователи смогут проводить видеозвонки и конференции в различных режимах и разрешении до 4K UltraHD. Участвовать в онлайн-встречах можно с ПК, ноутбука, планшета или телефона. Пользователям будут доступны чаты, запись сеансов, реакции, передача файлов, демонстрация экрана и удаленное управление рабочим столом.

Планирование маршрутов

«Яндекс» открыл доступ к маршрутизации. Сервис автоматического планирования маршрутов курьеров «Яндекс.Маршрутизация» станет бесплатным для всех новых пользователей на три месяца. В бесплатный пакет входит доступ к алгоритмам оптимизации доставки и консультации специалистов «Яндекса».

Сервис поможет рассчитать оптимальный маршрут с множеством промежуточных точек и с учетом пробок и временных интервалов доставки, а также оптимизировать автопарк, необходимый для выполнения онлайн-заказов.

Для работы с сервисом не нужно внедрять собственные системы или сторонний софт. Логисты могут взаимодействовать с платформой через веб-интерфейс либо интегрировать «Маршрутизацию» в собственные системы по API.

Организация удаленной работы

Сервис для организации командной работы Planyway открыл доступ компаниям на время пандемии.

Руководители и тимлиды могут планировать расписание и загрузку для всей команды, назначать и распределять задачи, контролировать сроки. К задаче можно прикрепить необходимые материалы, добавить чек-листы и комментарии, установить приоритет, периодичность и срок выполнения.

Задачи по нескольким проектам можно отобразить на одном календаре. Сервис также позволяет синхронизировать рабочие и личные дела в одном месте.

Planyway доступен как расширение для Trello и в виде приложения. Для работы в сервисе нужен аккаунт в Trello.

Платформа #ЛучшеДома от Mail.ru Group

Все желающие — от стартапов до корпораций — смогут разместить свое предложение на информационной платформе #ЛучшеДома от Mail.ru Group. Площадка соберет информационные ресурсы, развлечения, сервисы для учебы, удаленной работы, организации быта в период распространения вируса.

Компании могут отправить заявку на публикацию своего продукта на платформе на почту [email protected] При рассмотрении заявок Mail.ru Group будет руководствоваться двумя критериями: проект должен быть массовым и приносить пользу и дополнительную ценность обществу.