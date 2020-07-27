Как прошла онлайн-встреча с CEO Travelata Алексеем Зарецким

14 июля состоялась онлайн-встреча с Алексеем Зарецким, сооснователем и генеральным директором компании Travelata. Он рассказал про свой предпринимательский путь от идеи создания аналога Booking.com для пакетных туров в 2011 году до прибыльного бизнеса с оборотом в 7 млрд рублей в 2019, а также поделился своим видением того, как туристический рынок изменится после коронакризиса. Мероприятие прошло в рамках акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов» .

Зарождение идеи

Сервис по поиску пакетных туров был придуман в 2011 году двумя выпускниками международной консалтинговой компании McKinsey & Company. Александр Зарецкий вспоминает, как он и сооснователь Travelata Станислав Сацук уходили из консалтинга с мечтой о создании собственного бизнеса.

Мы долго думали, чем бы хотели заняться, рассмотрели множество идей. Главным критерием было, чтобы нас дело перло, лежала к этому душа. На теме тревела так и произошло. Алексей Зарецкий



По словам Зарецкого, партнеры ориентировались на платформу Booking.com, но хотели создать уникальный венчурный тревел-проект. Он обращает внимание, что если молодые предприниматели думают в том же направлении, им надо понимать, что «это не история не на пару лет, а на 7-8 минимум».

Скромные начинания

В 2012 году Зарецкий жил на зарплату жены и пытался привлечь инвестиции на новый стартап. Важным этапом развития стало сотрудничество с программой лояльности «Малина». Это обеспечило регулярные продажи в несколько десятков туров в неделю. За год компания заметно выросла и, по признанию Зарецкого, «наконец-то зажила».

По началу Зарецкий даже сам работал в колл-центре, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Основной стратегией компании в том время стало «или привлекаешь деньги, или умираешь». На ранней стадии Travelata поддержала компания Invia.cz — крупнейшее турагентство по продажам пакетных онлайн-туров в Центральной и Восточной Европе в то время, инвестировав в проект полмиллиона долларов.

Как раз в период бурного роста и прихода крупных иностранных инвесторов (в 2013 году польский фонд MCI Management инвестировал в Travelata $5 млн), компания решила сменить курс: вместо туров для офисных работников компания решила создать поисковик туров по аналогу с Букингом.

Отвечая на вопрос, почему проект был ориентирован именно на пакетные туры, Зарецкий объясняет, что турпродукт делится, по сути, на три больших области: продажа билетов, проживание и готовые пакеты. Последнее традиционно привлекательно своей невысокой ценой. И хотя изначально Travelata задумывалась как агрегатор поиска туров для белых воротничков, которые много работают и хотят отдохнуть в короткие сроки, идею со временем пришлось поменять, сервис стал ориентирован на самостоятельных путешественников, которые привыкли бронировать все сами. Зарецкий отмечает, что к началу запуска проекта, он сам ни разу никогда не ездил по «путевке», а предпочитал бронировать все сам, избегая походов в турагентства и поиска по неудобным, на его взгляд, сайтам.

Мы не понимали: почему люди не могут сами выбирать пакетные туры? Зачем им надо лазать по миллиону ужасных сайтов. Изучив рынок, мы приняли решение сделать поисковик туров для российского рынка. Одна из распространенных ошибок начинающих предпринимателей – делать то, чего от тебя ожидают инвесторы. Мы тоже наступили на эти грабли, когда делали сервис для офисных работников, но поменяв курс в 2013 году сразу выросли в 13 раз. Алексей Зарецкий



Время турбулентности

К 2014 году компания заработала еще $7 млн, сняла дорогой офис на Тверской и набрала около 300 человек в колл-центр. Как вспоминает Зарецкий, до обвала рубля в ноябре 2014 году «денег никто не считал». После кризиса компании поняла, что лишилась «легких» денег инвесторов, поэтому пришлось полностью менять операционную модель бизнеса.

Нам нужно было быстро пересобрать операционку, научиться работать на прибыль. Сначала мы закрыли колл-центр в Москве и открыли в Волгограде. Затем начали много инвестировать в бесплатные маркетинговые каналы, запустили одни из первых свое мобильное приложение. Алексей Зарецкий



В 2015 году компания начала восстанавливаться и расти, но после обострения отношений с Египтом и Турцией и последующим прекращением авиасообщения, в туротрасли снова случился кризис. Зарецкий вспоминает, что это было тяжелое время для Travelata, так как на эти направления приходилось до 70% оборота компании.

Мы долго вели переговоры с инвесторами о дополнительных вложениях. Они пошли нам навстречу и дали $3 млн, чтобы Travelata дошла до прибыльности. Я очень сомневался в наших перспективах, потому что никто не представлял туррынок без Египта и Турции. Алексей Зарецкий



Зарецкий отмечает, что именно в 2015 году перераспределился туристический спрос, появились пакетные предложения по России. Например, в Сочи, где после олимпиады осталось множество туристической инфраструктуры. После открытия авиасообщения с Турцией, основной поток туристов снова вернулся туда.

К 2016 году Travelata, по словам Зарецкого, окончательно стала онлайн-продуктом. Компания сократила колл-центр в два раза и определилась с целевым клиентом, который не хочет никуда звонить, а просто зайти на сайт или в приложение, выбрать тур и оплатить его.

Мы слишком поздно определились с нашей аудиторией. Возможно, если осознание пришло раньше, то мы не спалили бы столько инвесторских денег. Алексей Зарецкий



За последние четыре года компания устойчиво росла (в 2019 году оборот насчитывал 7 млрд рублей) и определила новую стратегию роста, открыла более 200 оффлайн-точек по продаже туров. Но снова начался кризис — теперь из-за эпидемии коронавируса. Обороты Travelata упали до нуля. Сейчас, по словам Зарецкого, люди активно бронируют туры в Сочи и Краснодарский край, компания постепенно восстанавливается и надеется на скорое открытие зарубежных направлений.

Тренды в туристической сфере

По словам Зарецкого, компании-гиганты типа Google начали активно захватывать тревел-сегмент. Многие пользователи уже не обращают внимания, что при поиске билетов или отелей, предложения агрегируют именно поисковики, а не туристические компании.

Они это не афишируют, но кто контролирует весь трафик, за тем и клиент. В США Google сильно потеснил крупные сервисы по продаже авиабилетов и отелей. Они активно занимаются этим и в Европе. Пока очередь не дошла до круизов, но уверен, что они следующие. Алексей Зарецкий



Важным трендом Зарецкий называет объединение турагентств и туроператоров. По его мнению, теперь между ними нет никакой разницы, а большинство туров формируется через динамическое пакетирование (формирование туров в реальном времени на одной площадке под запросы конкретного пользователя с актуализацией цены и мест).

Сейчас, по его словам, инвесторы очень много вкладывают денег в сегмент бронирования активного отдыха. К простым выездам на природу все чаще добавляются, например, занятия рафтингом. Пример подобного успешного, по мнению Зарецкого, тревел-проекта — KLOOK, агрегатор, собирающий купоны для отдыха по всему мира, будь то билеты в музей со скидкой или акции на местные сим-карты.

Отрасль после эпидемии

Поделился Зарецкий своим видением и относительно корпоративных путешествий. По его наблюдениям, за время пандемии многие компании поняли, что не все встречи и мероприятия требуют личного присутствия, многое можно перевести онлайн. По его прогнозам, рынок продаж билетов для корпоративных работников просядет минимум на 20%.

Алексей предупреждает, что отрасли стоит ждать роста цен на массовые направления, вроде Турции и Греции. Авиакомпании, по его словам, это также затронет, так как из-за повышенных мер безопасности могут возрасти и цены на перевозки. В этом он видит возможность для развития внутреннего туризма.

Еще долго все будут бояться вируса. Вместо моря люди скорее выберут путешествие на собственном авто. Думаю, это приведет к росту рынка домов на колесах — пока не очень популярному в России. Это рынок и раньше рос на 7-15%, а сейчас вырастет гораздо быстрее. Алексей Зарецкий



В целом, по прогнозу Зарецкого, в России будут усиливаться те тренды, которые зародились еще до пандемии. Например, люди будут и дальше самостоятельно бронировать билеты и отели — в основном по внутренним направлениям. По последним данным, порядка 70% процентов от продаж билетов были внутри России. Зарецкий связывает это как с обменным курсом, так и с невозможностью большинства граждан выехать зарубеж.

Думаю, внутренний туризм вырастет на 20%. А если еще ослабят визовый режим для иностранцев, то в Россию значительно увеличится турпоток. Алексей Зарецкий



Природы, по словам Зарецкого, в России для массового туризма хватает, но есть недостаток качественной инфраструктуры. Предпринимателям он советует присмотреться именно к этой сфере.