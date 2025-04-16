Как снять арест с расчетного счета: план по снятию наложенных ограничений

Физические лица и бизнес-структуры иногда сталкиваются с заморозкой денег на банковских счетах. Такая процедура проводится, чтобы побудить неплательщиков погасить задолженность. Разбираемся, по каким причинам могут арестовать расчетный счет и как снять арест.

За что могут арестовать деньги

Блокировка денег происходит после того, как гражданин или компания не исполнила финансовые обязательства. Наложить запрет имеют право такие организации:

налоговая инспекция;

ФССП по постановлению суда;

кредитное учреждение.

Структуры блокируют средства чаще всего по подозрению клиента в отмывании денег. В этом случае менеджер финансовой компании свяжется с владельцем заблокированных денег и предложит доказать легальность полученных доходов. Если кредитное учреждение убедится в правомерности поступлений, средства будут разблокированы.

ИФНС взаимодействует в основном с юридическими лицами и ИП. В большинстве случаев у них замораживают деньги из-за отрицательного сальдо в ЕНС. Ограничения включают по истечении 6 месяцев неуплаты налогов.

Судебные приставы арестовывают деньги граждан из-за долгов:

по кредитам, займам;

за услуги ЖКХ;

по алиментам;

по штрафам ГИБДД.

Как проверить блокировку счета

Проверить, не заблокирован ли банковский счет, можно на портале ИФНС. Для этого в разделе запросов действующих решений о приостановке операции надо заполнить данные с ИНН и БИК кредитной организации, в которой обслуживается ИП или хранит деньги гражданин.

В ответ клиент получит письмо с такой информацией:

номером постановления, датой блокировки;

размером отрицательного сальдо;

кодом налоговой инспекции, принявшей решение;

БИК банка, куда его отправили;

датой, временем внесения информации об ограничениях;

кодом основания для принятия постановления об ограничении операций.

Узнать о моратории можно у менеджера, если кредитная организация сама не сообщила клиенту об этом.

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Как снять санкции с расчетного счета

Для снятия ареста с расчетного счета надо выполнить ряд действий.

Выяснение причин моратория

Сначала выясняют причины, по которым заблокированы деньги. Сделать это можно в финансовой организации, где они находятся. Для этого нужно прийти в банк и написать заявление по установленной форме.

В ответе сотрудники обязаны сообщить:

причину заморозки средств;

фамилию пристава, наложившего арест.

Второй метод узнать, почему заблокированы деньги, — обращение в ФССП. Сделать это можно такими способами:

звонком на номер «горячей линии»;

посещением отделения ФССП;

запросом в сервисе «Госуслуг»;

письмом с обращением по почте.

После проверки информации сотрудник сообщит, по какой причине заблокирован банковский счет и как надо действовать, чтобы санкции были сняты.

Третий способ узнать, почему средства подверглись аресту на счете — это обращение в суд. К нему прибегают в таких случаях:

незаконная блокировка средств;

ошибочный арест счета;

нулевая реакция судебного пристава на обращение гражданина;

отсутствие снятия ареста после погашения задолженности;

другие спорные ситуации.

Для получения ответа составляют административное исковое заявление и подают его в инстанцию по месту регистрации отдела ФССП. Суд назначит дату рассмотрения дела, но решение о приостановлении действия запрета он принять не сможет до получения всех документов.

Проверка оснований

После того как причина, по которой наложен арест, установлена, надо выяснить, на каком основании это произошло. Сделать это можно следующими способами:

в финансовой структуре данных по исполнительным производствам портала ФССП;

на странице штрафов за нарушение ПДД сервиса ГИБДД;

в «Личном кабинете налогоплательщика» на портале ИФНС;

в разделе долгов и штрафов в учетной записи «Госуслуг»;

на порталах поставщиков ЖКУ;

на страницах бюро кредитных историй;

в мобильных банковских приложениях.

Здесь можно узнать сумму задолженности, накопившиеся пени, другую информацию.

Оплата задолженности

Погасить долг, чтобы приставы сняли мораторий с расчетного счета, можно так:

по уникальному идентификатору начислений (УИН) в мобильном приложении;

на портале «Госуслуг» в разделе платежей;

во время визита в банк по квитанции.

Оспаривание долга

Если гражданин не согласен с суммой задолженности, ее можно оспорить. Если инициатором исполнительного производства являются судебные приставы, сделать это можно через «Госуслуги» по такой инструкции:

Открыть главную страницу сервиса. Авторизоваться в учетной записи. Пройти двухфакторную авторизацию. Открыть раздел долгов и штрафов. Кликнуть по полю подачи заявлений по исполнительным производствам. Указать свою роль участника. Отметить статус должника. Нажать на кнопку «Иное». Выбрать меню оспаривания долга. Просмотреть список документов для подачи ходатайства. Ознакомиться со сроками его рассмотрения. Подтвердить персональные данные. Заполнить бланк заявки. Приложить документы по списку. Отправить обращение. Дождаться ответа в «Личном кабинете».

Записаться на прием к судебному приставу можно так:

Открыть главную страницу портала ФССП. Перейти в раздел обращений. Найти запись на личный прием граждан. Заполнить шаблон заявления. Отправить его. Дождаться подтверждения записи.

Если решение о приостановлении операций принято судом, оспорить его можно в течение 10 дней после вступления в силу. Сделать это можно так:

Найти через поисковую строку ГАС «Правосудие». Перейти по ссылке на главную страницу сервиса. Авторизоваться на платформе через учетную запись на «Госуслугах». Указать причину обращения. Заполнить ходатайство в новом окне. Проверить введенные данные. Отправить ходатайство. Дождаться ответа в «Личном кабинете Госуслуг».

Подать обращение можно лично в суде. Платить госпошлину за обращение не надо.

Получение судебного решения

Банк снимет блокировку со счета только по постановлению суда. Так называется официальный документ, на основании которого может быть наложен арест или отменена заморозка средств. Получить его можно в органах правосудия или у судебного пристава. После этого гражданин относит бумагу в банк самостоятельно или доверяет это сотруднику ФССП.

Составление обращения о снятии санкций

Для снятия ареста со счета к судебному решению прикладывают ходатайство. Его составляют в письменной форме и подают в банк, заблокировавший средства. Подготовить ходатайство можно по такому алгоритму:

Определить тип моратория. Это может быть заморозка текущего или расчетного счета, банковской карты. Подготовить сопроводительные документы. Написать заявление.

В нем указывают такую информацию:

название компании, которая наложила арест;

свои личные данные;

описание обстоятельств ограничений;

основания, по которым финансовая организация обязана снять арест со счета;

обоснование неправомерности моратория, если деньги заморожены незаконно или ошибочно.

Передать ходатайство можно уполномоченному сотруднику кредитной организации. Часто такую работу выполняет персонал департамента по работе с юридическими лицами или должниками.

Сбор документов

Чтобы снять арест, к заявке прикладывают сопроводительные документы. От них зависит, примет ли кредитная организация доказательства правоты клиента и будет ли положительным решение в отношении денег, которые она арестовала.

В каждой компании предусмотрена своя процедура предоставления бумаг. Поэтому перед тем как ходатайствовать о снятии ареста, нужно уточнить детали у менеджера финансового учреждения.

В списке документов об отмене санкций первое место занимает судебное решение о закрытии исполнительного производства или отмене санкций. Оно подтверждает законность требований клиента и является основанием для приостановки ареста.

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Дополнительно сотрудники кредитной организации могут попросить передать им бумаги, связанные с исполнительным производством и заморозкой денег. Это могут быть:

постановления государственных органов и других инстанций;

протоколы комиссий;

заключения экспертов.

Иногда у гражданина могут запросить документы, подтверждающие его право на счет или карту. Это могут быть паспорт, удостоверение личности, договор с кредитной организацией.

Существуют нюансы, согласно которым банки снимут арест только после подачи прочих доказательств. Их перечень зависит от появившихся обстоятельств и составляется для каждой особой ситуации отдельно.

Сотрудник финансовой организации обязан сообщить клиенту, что переданная информация будет дублирована в его кредитной истории. Эта мера позволяет в дальнейшем выяснить, сумеет ли гражданин платить по счетам при выдаче ему займа.

Отмена замораживания через судебного пристава

После погашения долга можно отменить ограничения через судебного пристава. Связаться с ним можно через учетную запись на «Госуслугах». Для этого надо:

Открыть главную страницу «Госуслуг». Ввести логин, пароль от аккаунта. Набрать код из СМС для прохождения двухфакторной аутентификации. Открыть раздел долгов и штрафов. Кликнуть по полю подачи ходатайств по исполнительным производствам. Указать свою роль участника дела. Отметить статус должника. Выбрать сообщение о погашении задолженностей. Просмотреть список сопроводительных документов. Ознакомиться со сроками исполнения заявки. Щелкнуть по полю составления заявления. Подтвердить персональные данные, контактную информацию. Заполнить поля в бланке. Загрузить документы, подтверждающие погашение задолженности. Дождаться рассмотрения заявки. Получить ответ в «Личном кабинете».

Без постановления судебного пристава деньги клиента не разморозят. Но для ускорения процедуры можно отправить заявку в кредитную организацию параллельно обращению в ФССП.

Снятие моратория банком

Если кредитная организация сняла запрет, то в течение недели деньги будут разблокированы. Если заявление отклонено, клиенту потребуется узнать причины такого решения.

Часто отказ становится следствием неправильного заполнения ходатайства или недостаточности доказательств правоты гражданина. Поэтому составлять ходатайство надо внимательно, подкрепляя приведенную в нем информацию документально.

Если гражданин выполнил инструкции верно, но кредитное учреждение отказало в отмене ограничений, ему лучше обратиться к юристу. Он поможет исправить ошибки или подскажет, какие действия предпринять для разморозки средств.

Снятие санкций не освобождает клиента от обязательств перед финансовыми структурами. Поэтому если у гражданина есть кредит, то вносить платежи, погашать задолженность он может с помощью размороженного счета или карты.

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