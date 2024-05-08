Как закрыть расчетный счет? ИП, ООО и другие компании задаются этим вопросом при ликвидации, реорганизации, а также из желания перейти в другой банк. В статье узнаете, как закрыть расчетный счет, какие документы нужно подготовить и может ли банк отказать в этой операции.

Содержание

Как закрыть расчетный счет в банке?

Процедура закрытия расчетного счета не слишком сложная, особенно если это происходит по решению самого предпринимателя. Для этого требуются некоторые документы и заявление, которое подается как дистанционно, так и в отделении банка лично. Закрытие расчетного счета в банке может быть сложнее, если у компании несколько владельцев, но в большинстве случаев процедура довольно проста.

Закрытие расчетного счета ИП или ООО из-за банкротства или по решению суда может пройти без самого предпринимателя. В таких ситуациях закрытие расчетного счета берет на себя специальное уполномоченное лицо.

Также возможно закрытие расчетного счета ООО или ИП по доверенности, но будьте готовы к дополнительным проверкам, поскольку банк захочет убедиться, что закрытие счета правомерно.

Порядок закрытия расчетного счета

Лучше перевести остаток средств с баланса перед тем, как закрыть расчетный счет в банке. Исключением может быть сумма не более 500 рублей для оплаты комиссии и любых задолженностей перед кредиторами.

Как ИП закрыть расчетный счет в банке? Для ИП, как и для ООО, порядок закрытия будет похожим:

Узнайте, какие документы понадобятся. Уточните у банка, какие документы нужны, чтобы быть подготовленным. Соберите все основные документы. Нужно предоставить в банк приказ на закрытие счета, свежую выписку из ЕГРЮЛ, протокол собрания собственников и чековую книжку. Заполните и подпишите заявление о закрытии счета. Подайте заявление. Это можно сделать и в электронном варианте в личном кабинете. Заплатите комиссию, если она есть. Некоторые банки берут оплату, редко превышающую 1000 рублей. Погасите все долги. Это особенно важно, если бизнес ликвидируется, тогда банк будет требовать доказательства отсутствия задолженностей. Сдайте чековые книжки и карты, связанные со счетом. Остаток средств выведите со счета, чтобы ускорить процесс его закрытия. Этот пункт можно пропустить, если вы предоставите банку реквизиты альтернативного счета, на который можно перевести остаток. Но гораздо лучше вывести деньги самостоятельно: это проще и быстрее.

Если на счете нет денег, его закроют через день после подачи заявления.

Причины закрытия расчетного счета

Клиенту банка расчетный счет можно закрыть когда угодно и по любой причине. Расскажем про некоторые из них:

ИП или ООО могут закрываться или переорганизовываться, для чего может потребоваться закрыть счет. Если меняется владелец или адрес регистрации, ИП или ООО тоже могут решить закрыть расчетный счет. Также если предприниматель становится самозанятым, а до этого у него было ИП, расчетный счет больше не нужен. Можно открыть счет в другом банке, если он предлагает выгодные условия. Предпринимателю может не нравиться вести бизнес с банком, где открыт расчетный счет. Бизнесмен сомневается в перспективах банка.

Наиболее частыми причинами для закрытия расчетного счета считаются изменения в компании или желание сменить банк.

Но не только ИП и ООО закрывают счета, это может сделать и сам банк по нескольким причинам:

Если баланс счета нулевой или отрицательный, и на счете не было активности 2 года, банк по закону может закрыть счет, уведомив клиента за 60 дней.

Если операции по расчетному счеты были отклонены из-за подозрений в их незаконности, клиент должен продемонстрировать их легальность. Иначе банк может закрыть счет, уведомив клиента за 30 дней.

Если иностранная компания не подтвердила документами статус налогоплательщика и не оповестила иностранную налоговую службу об открытии счета в РФ, банк вправе заблокировать счет.

Документы для закрытия счета

Компании потребуется следующие документы:

Действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Их можно получить в электронном виде на сайте Федеральной налоговой службы и распечатать. Паспорт человека, который имеет право закрыть счет. Чековая книжка и любые связанные со счетом карты. Если речь идет об ООО, могут понадобиться приказ о закрытии счета и другие документы, которые свидетельствуют о важных для банка изменениях в компании.

В зависимости от вида компании, количества собственников и особенностей банка, могут потребоваться дополнительные документы. Чтобы закрыть расчетный счет, важно связаться с банком и выяснить, что потребуется для этой процедуры.

Фото в тексте: Pexels

Многие предприниматели интересуются, как закрыть расчетный счет онлайн. Некоторые банки позволяют оформить заявление на закрытие расчетного счета онлайн. Нужно просто написать электронное письмо, и если у банка не возникнет вопросов, счет будет закрыт без визита в офис.

Заявление о закрытии расчетного счета

При заполнении заявления укажите следующую информацию:

данные юридического лица,

реквизиты счета,

дату и подпись.

Заявление можно заполнить как онлайн, так и при визите в банк.

Как закрыть счёт при ликвидации ООО

Одной из причин закрыть счет является ликвидация ООО. Как закрыть расчетный счет в банке ООО? Порядок действий такой же, как описано выше. Однако важно будет позаботиться обо всех долгах.

Читайте по теме:

Ликвидация ООО: пошаговая инструкция, сроки и порядок процедуры, необходимые документы

Бухгалтерская экспертиза для бизнеса

Это означает, что большинство банков запросят справку из Федеральной налоговой службы, чтобы убедиться, что ликвидируемое предприятие не имеет задолженностей.

При ликвидации ИП возможны такие же требования. Такая причина делает закрытие счета более сложным. Банк будет более внимательно рассматривать заявку, иногда запрашивая дополнительные документы.

Что будет после закрытия счета?

После закрытия счета им больше нельзя будет пользоваться. Это единственное последствие в большинстве случаев.

О закрытии счета следует уведомить своих партнеров. Однако налоговую, Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования оповещать не нужно, потому что по современному законодательству банк передает им эту информацию.

Если счет был закрыт в результате судебного процесса, могут быть и другие последствия, например, большие трудности с получением кредитов.

Также если банк закрывает счет по любой причине, эта информация становится известна всем банкам. Зачастую банк закрывает счета из-за подозрительной активности, это может испортить репутацию клиенту с закрытым счетом.

Но обычно закрытие расчетного счета — простая и безопасная процедура, требующая минимум документов и почти всегда завершающаяся за неделю.

Может ли банк отказать в закрытии расчетного счета?

Статья 859 Гражданского кодекса РФ гарантирует ваше право закрыть расчетный счет по своему усмотрению. Поэтому банк не вправе отказать в большинстве случаев. Однако если вы должны банку или ваш счет арестован или заблокирован, процедура закрытия счета может быть приостановлена.

Читайте по теме:

Почему банки блокируют счета и как с этим бороться?

Как работает овернайт для бизнеса

Вот так ИП и ООО, а также другие компании, могут закрывать счета. Чаще всего, это простая процедура, и она не занимает больше 7 дней. Если как следует подготовиться, можно добиться и более быстрых результатов. Также полезно обращаться в банк, чтобы предоставить все необходимые документы сразу и закрыть расчетный счет в кратчайшие сроки.

Фото на обложке: Pexels