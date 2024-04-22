Бухгалтерская экспертиза для бизнеса

Об особенностях и порядке проведения этой процедуры рассказывает Марат Самитов — руководитель бухгалтерской и юридической компании «Самитов Консалтинг», налоговый эксперт и автор книг о налогах.

При появлении у компании экономических споров, например, с контролирующими органами, партнерами или контрагентами, данные бухучета приобретают особое значение и становятся одним из главных источников получения информации. Чтобы убедиться в достоверности отраженных сведений, отсутствии намеренных искажений и других ошибок, заинтересованная сторона может инициировать бухгалтерскую экспертизу.

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Что такое бухгалтерская экспертиза

Бухгалтерская экспертиза — это мероприятие, которое заключается в исследовании документов бухучета с целью подготовки и представления мотивированного заключения.

Судебно-бухгалтерская экспертиза (СБЭ), как разновидность экономической экспертизы, предусматривает не только разрешение вопросов, связанных с установлением данных о финансово-хозяйственной деятельности организации, но и проверку того, насколько правильно отражена эта деятельность в бухучете и соответствуют ли исчисления налогов установленному порядку.

Важно отличать экспертизу от аудита или иной ревизионной деятельности. Экспертиза является процессуальным действием, которое проводится для установления необходимой информации. Аудит и ревизионная деятельность предназначены для периодического контроля, выявления несоответствий и ошибок.

Что помогает установить бухгалтерская экспертиза

Главной задачей бухгалтерской экспертизы является установление реального финансового положения организации. По ее итогам должно быть однозначно понятно, правильно ли отражены проводимые операции в отчетности и верно ли ведется бухгалтерский учет на предприятии.

В зависимости от поставленных целей с помощью исследования можно установить следующие обстоятельства:

необоснованное занижение налоговой базы;

хищение средств материально ответственными лицами;

нецелевое использование имеющихся активов;

растраты и намеренное банкротство;

обналичивание денежных средств;

иное неправомерное поведение организации.

Следует отметить, что судебно-бухгалтерская экспертиза призвана исследовать объект именно с практической точки зрения. Это необходимо для того, чтобы заинтересованная сторона (суд, следственные органы, контрагент) смогла правильно оценить обстоятельства с позиции специальных бухгалтерских, экономических и финансовых знаний.

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Когда назначают судебную бухгалтерскую экспертизу

Судебно-бухгалтерская экспертиза, как правило, назначается при возникновении разногласий в сфере хозяйственной деятельности между отдельными субъектами. Необходимость проведения исследования чаще всего обусловлена трудностями с самостоятельной оценкой данных бухучета. Вариантов спорных ситуаций много, но наиболее распространенными являются следующие:

претензии со стороны контролирующих органов (налоговая инспекция, таможенная служба);

споры с контрагентами и иные корпоративные конфликты;

расследование уголовных дел по экономическим составам (уклонение от уплаты налогов, хищения);

финансовая несостоятельность организации (банкротство).

Как показывает практика, к экспертизе бухгалтерских документов обычно прибегают в спорах, суммы по которым превышают несколько миллионов рублей. Однако при необходимости исследование может проводиться и в любых других случаях.

Что исследует эксперт-бухгалтер

Каждая экспертиза индивидуальна, и список вопросов, на которые должен ответить специалист, зависит от обстоятельств конкретного случая. Обычно перед экспертом ставят задачу определить, совпадает ли конечная отчетность с первоначальными записями, изменялись ли учетные данные и каким образом, совершались ли действия для сокрытия допущенных искажений.

В зависимости от поставленных задач, формируется перечень объектов бухгалтерской экспертизы. Это могут быть:

финансовая отчетность организации;

первичная документация;

договоры с контрагентами;

регистры бухгалтерского учета и налоговые декларации;

платежные поручения, выписки по расчетному счету;

ведомости, накладные, акты;

приказы, распоряжения и иные управленческие документы, имеющие отношение к проводимой экспертизе.

Важно помнить, что в рамках проведения судебной бухгалтерской экспертизы исследуются исключительно документы бухучета. Если требуется более комплексное или широкое изучение хозяйственной деятельности компании, целесообразно дополнительно прибегнуть к иным видам экспертиз: налоговой, финансово-экономической и другим видам.

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Экспертизу может провести любой бухгалтер

Проведением экспертизы могут заниматься как государственные, так и негосударственные экспертные учреждения. Главное, чтобы назначенное лицо обладало необходимыми знаниями и имело достаточную квалификацию.

Во время проведения исследования эксперт должен руководствоваться особыми методиками, разработанными на научной основе специально для подобных мероприятий. По этой причине законом предусмотрены определенные требования к профессиональной подготовке экспертов.

Лицо, отвечающее за проведение бухгалтерской экспертизы, должно знать бухучет, ориентироваться в правилах и принципах организации судебных экспертиз, иметь соответствующее образование и опыт работы по специальности. Кроме того, у привлеченного специалиста не должно быть личной заинтересованности в результатах исследования. Также запрещено проводить экспертизу человеку, который ранее занимался проверкой или ревизией представленных материалов.

При наличии обстоятельств, препятствующих проведению независимого исследования, эксперт должен самостоятельно подать отвод. В отдельных случаях это может сделать суд.

Следует помнить, что на эксперта возлагается обязанность по подготовке объективного заключения, соответствующего всем требованиям законодательства, поэтому за допущенные нарушения его могут привлечь к юридической ответственности вплоть до уголовной.

Из каких этапов состоит бухгалтерская экспертиза

Бухгалтерская экспертиза может проводиться в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. В первых двух случаях ее назначает суд, а в последнем — следователь. При этом ходатайствовать о назначении исследования может любая из участвующих в разбирательстве сторон.

В общем виде весь процесс проведения судебно-бухгалтерской экспертизы выглядит следующим образом:

Назначение экспертизы. Для этого суд выносит соответствующее определение. В нем перечисляется список вопросов и указывается выбранное экспертное учреждение или эксперт. Передача документов. Чтобы эксперт начал исследование, ему необходимо передать соответствующие материалы на бумажном носителе или в электронном виде. Их перечень зависит от обстоятельств конкретного случая и целей экспертизы. Проведение экспертизы. В ходе выполнения работы эксперт применяет расчетные, аналитические, документальные и иные методы исследования. На основании полученных данных он формулирует определенные выводы. Срок исследования зависит от сложности дела, загруженности эксперта и иных обстоятельств. Составление и представление заключения. Заключение оформляется в письменной форме и должно содержать подробное описание проведенного исследования, сделанные выводы и ответы на поставленные вопросы.

Важно отметить, что заключение эксперта не имеет заранее установленной силы для суда. Это означает, что оно оценивается наравне с иными представленными доказательствами по делу.

Какие вопросы могут поставить эксперту-бухгалтеру

Чтобы экспертиза была полной и освещала все интересующие моменты, необходимо задать эксперту грамотные вопросы. При их подготовке важно придерживаться следующих базовых правил:

вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта-бухгалтера;

постановка вопросов должна быть логичной и последовательной, короткой и четкой;

вопросы должны вытекать из рассматриваемого дела;

вопросы не должны повторяться и предполагать размытый ответ.

Перечислить все вопросы, которые могут быть разрешены в процессе исследования, невозможно. Однако вот несколько наиболее распространенных примеров:

перечисляла ли компания А средства компании Б в отчетном периоде?

в каком размере были перечислены средства?

имеются ли у организации документы, подтверждающие совершенные операции?

на что были потрачены полученные средства?

какой доход получила компания за указанный период?

Подготовить и представить перечень вопросов может любая сторона разбирательства, но окончательно утверждать его в любом случае будет суд.

Итоги и главные мысли

Бухгалтерская экспертиза — это важный инструмент для разрешения экономических споров. Позиция эксперта не имеет заранее установленной силы, но выглядит убедительно как в суде, так и при досудебном урегулировании спора. Назначить судебную экспертизу вправе только суд, а ее проведением могут заниматься как государственные, так и негосударственные учреждения. Главное — чтобы эксперт имел соответствующее образование, опыт и отвечал иным установленным требованиям. Экспертиза проводится на основании документов бухгалтерского учета. Их перечень не ограничен и зависит от обстоятельств конкретного случая. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое может использоваться в качестве одного из доказательств в суде.

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