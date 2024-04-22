Бухгалтерская экспертиза для бизнеса

При появлении у компании экономических споров, например, с контролирующими органами, партнерами или контрагентами, данные бухучета приобретают особое значение и становятся одним из главных источников получения информации. Чтобы убедиться в достоверности отраженных сведений, отсутствии намеренных искажений и других ошибок, заинтересованная сторона может инициировать бухгалтерскую экспертизу.
Об особенностях и порядке проведения этой процедуры рассказывает Марат Самитов — руководитель бухгалтерской и юридической компании «Самитов Консалтинг», налоговый эксперт и автор книг о налогах.
Содержание:
- Что такое бухгалтерская экспертиза
- Что помогает установить бухгалтерская экспертиза
- Когда назначают судебную бухгалтерскую экспертизу
- Что исследует эксперт-бухгалтер
- Экспертизу может провести любой бухгалтер
- Из каких этапов состоит бухгалтерская экспертиза
- Какие вопросы могут поставить эксперту-бухгалтеру
- Итоги и главные мысли
Что такое бухгалтерская экспертиза
Бухгалтерская экспертиза — это мероприятие, которое заключается в исследовании документов бухучета с целью подготовки и представления мотивированного заключения.
Судебно-бухгалтерская экспертиза (СБЭ), как разновидность экономической экспертизы, предусматривает не только разрешение вопросов, связанных с установлением данных о финансово-хозяйственной деятельности организации, но и проверку того, насколько правильно отражена эта деятельность в бухучете и соответствуют ли исчисления налогов установленному порядку.
Важно отличать экспертизу от аудита или иной ревизионной деятельности. Экспертиза является процессуальным действием, которое проводится для установления необходимой информации. Аудит и ревизионная деятельность предназначены для периодического контроля, выявления несоответствий и ошибок.
Что помогает установить бухгалтерская экспертиза
Главной задачей бухгалтерской экспертизы является установление реального финансового положения организации. По ее итогам должно быть однозначно понятно, правильно ли отражены проводимые операции в отчетности и верно ли ведется бухгалтерский учет на предприятии.
В зависимости от поставленных целей с помощью исследования можно установить следующие обстоятельства:
- необоснованное занижение налоговой базы;
- хищение средств материально ответственными лицами;
- нецелевое использование имеющихся активов;
- растраты и намеренное банкротство;
- обналичивание денежных средств;
- иное неправомерное поведение организации.
Следует отметить, что судебно-бухгалтерская экспертиза призвана исследовать объект именно с практической точки зрения. Это необходимо для того, чтобы заинтересованная сторона (суд, следственные органы, контрагент) смогла правильно оценить обстоятельства с позиции специальных бухгалтерских, экономических и финансовых знаний.
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Когда назначают судебную бухгалтерскую экспертизу
Судебно-бухгалтерская экспертиза, как правило, назначается при возникновении разногласий в сфере хозяйственной деятельности между отдельными субъектами. Необходимость проведения исследования чаще всего обусловлена трудностями с самостоятельной оценкой данных бухучета. Вариантов спорных ситуаций много, но наиболее распространенными являются следующие:
- претензии со стороны контролирующих органов (налоговая инспекция, таможенная служба);
- споры с контрагентами и иные корпоративные конфликты;
- расследование уголовных дел по экономическим составам (уклонение от уплаты налогов, хищения);
- финансовая несостоятельность организации (банкротство).
Как показывает практика, к экспертизе бухгалтерских документов обычно прибегают в спорах, суммы по которым превышают несколько миллионов рублей. Однако при необходимости исследование может проводиться и в любых других случаях.
Что исследует эксперт-бухгалтер
Каждая экспертиза индивидуальна, и список вопросов, на которые должен ответить специалист, зависит от обстоятельств конкретного случая. Обычно перед экспертом ставят задачу определить, совпадает ли конечная отчетность с первоначальными записями, изменялись ли учетные данные и каким образом, совершались ли действия для сокрытия допущенных искажений.
В зависимости от поставленных задач, формируется перечень объектов бухгалтерской экспертизы. Это могут быть:
- финансовая отчетность организации;
- первичная документация;
- договоры с контрагентами;
- регистры бухгалтерского учета и налоговые декларации;
- платежные поручения, выписки по расчетному счету;
- ведомости, накладные, акты;
- приказы, распоряжения и иные управленческие документы, имеющие отношение к проводимой экспертизе.
Важно помнить, что в рамках проведения судебной бухгалтерской экспертизы исследуются исключительно документы бухучета. Если требуется более комплексное или широкое изучение хозяйственной деятельности компании, целесообразно дополнительно прибегнуть к иным видам экспертиз: налоговой, финансово-экономической и другим видам.
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Экспертизу может провести любой бухгалтер
Проведением экспертизы могут заниматься как государственные, так и негосударственные экспертные учреждения. Главное, чтобы назначенное лицо обладало необходимыми знаниями и имело достаточную квалификацию.
Во время проведения исследования эксперт должен руководствоваться особыми методиками, разработанными на научной основе специально для подобных мероприятий. По этой причине законом предусмотрены определенные требования к профессиональной подготовке экспертов.
Лицо, отвечающее за проведение бухгалтерской экспертизы, должно знать бухучет, ориентироваться в правилах и принципах организации судебных экспертиз, иметь соответствующее образование и опыт работы по специальности. Кроме того, у привлеченного специалиста не должно быть личной заинтересованности в результатах исследования. Также запрещено проводить экспертизу человеку, который ранее занимался проверкой или ревизией представленных материалов.
При наличии обстоятельств, препятствующих проведению независимого исследования, эксперт должен самостоятельно подать отвод. В отдельных случаях это может сделать суд.
Следует помнить, что на эксперта возлагается обязанность по подготовке объективного заключения, соответствующего всем требованиям законодательства, поэтому за допущенные нарушения его могут привлечь к юридической ответственности вплоть до уголовной.
Из каких этапов состоит бухгалтерская экспертиза
Бухгалтерская экспертиза может проводиться в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. В первых двух случаях ее назначает суд, а в последнем — следователь. При этом ходатайствовать о назначении исследования может любая из участвующих в разбирательстве сторон.
В общем виде весь процесс проведения судебно-бухгалтерской экспертизы выглядит следующим образом:
- Назначение экспертизы. Для этого суд выносит соответствующее определение. В нем перечисляется список вопросов и указывается выбранное экспертное учреждение или эксперт.
- Передача документов. Чтобы эксперт начал исследование, ему необходимо передать соответствующие материалы на бумажном носителе или в электронном виде. Их перечень зависит от обстоятельств конкретного случая и целей экспертизы.
- Проведение экспертизы. В ходе выполнения работы эксперт применяет расчетные, аналитические, документальные и иные методы исследования. На основании полученных данных он формулирует определенные выводы. Срок исследования зависит от сложности дела, загруженности эксперта и иных обстоятельств.
- Составление и представление заключения. Заключение оформляется в письменной форме и должно содержать подробное описание проведенного исследования, сделанные выводы и ответы на поставленные вопросы.
Важно отметить, что заключение эксперта не имеет заранее установленной силы для суда. Это означает, что оно оценивается наравне с иными представленными доказательствами по делу.
Какие вопросы могут поставить эксперту-бухгалтеру
Чтобы экспертиза была полной и освещала все интересующие моменты, необходимо задать эксперту грамотные вопросы. При их подготовке важно придерживаться следующих базовых правил:
- вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта-бухгалтера;
- постановка вопросов должна быть логичной и последовательной, короткой и четкой;
- вопросы должны вытекать из рассматриваемого дела;
- вопросы не должны повторяться и предполагать размытый ответ.
Перечислить все вопросы, которые могут быть разрешены в процессе исследования, невозможно. Однако вот несколько наиболее распространенных примеров:
- перечисляла ли компания А средства компании Б в отчетном периоде?
- в каком размере были перечислены средства?
- имеются ли у организации документы, подтверждающие совершенные операции?
- на что были потрачены полученные средства?
- какой доход получила компания за указанный период?
Подготовить и представить перечень вопросов может любая сторона разбирательства, но окончательно утверждать его в любом случае будет суд.
Итоги и главные мысли
- Бухгалтерская экспертиза — это важный инструмент для разрешения экономических споров. Позиция эксперта не имеет заранее установленной силы, но выглядит убедительно как в суде, так и при досудебном урегулировании спора.
- Назначить судебную экспертизу вправе только суд, а ее проведением могут заниматься как государственные, так и негосударственные учреждения. Главное — чтобы эксперт имел соответствующее образование, опыт и отвечал иным установленным требованиям.
- Экспертиза проводится на основании документов бухгалтерского учета. Их перечень не ограничен и зависит от обстоятельств конкретного случая.
- Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое может использоваться в качестве одного из доказательств в суде.
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