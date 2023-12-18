Повышенные взносы и новые отчёты: с чем столкнутся предприниматели в 2024 году

В 2024 году вступают в силу поправки в налоговое законодательство. С 1 января для малого и среднего бизнеса поменяется порядок отчётности, изменятся условия снижения налога, а также повысятся взносы и лимиты для ИП на «упрощёнке». О поправках в налоговое законодательство рассказала директор по продажам банка для бизнеса «Бланк» Екатерина Борщёва.

Изменится порядок отчётности ИП

Уведомления

В 2023 году можно было уведомить ФНС об уплате налога двумя способами:

Подать отчёт-уведомление об уплате налога. Заполнить специальные поля в платёжке, чтобы налоговая понимала, что документ выполняет роль уведомления.

С 1 января 2024 года второй способ будет недействителен. Банки перестанут принимать платёжки, а налоговые уведомления станут обязательными для всех.

В прошлом году ФНС не начисляла пени:

если предприниматели не подали уведомление;

подали на меньшую сумму;

подали, а его не приняли.

С 2024 года будут начисляться пени и штрафы. Пени — за просрочку 1/300 ставки рефинансирования за каждый день. Штраф — 20% от неуплаченной суммы налога (если окажется, что правонарушение умышленное, то 40%).

Штраф за неуплату авансовых ежеквартальных платежей не применяется. Налоговая штрафует только за неуплату годовой суммы, а за квартальные просрочки наказывают пенями.

Платёжки

Вместе с уведомлением об уплате налога предпринимателю придётся отправлять банковскую платёжку, но заполненную по упрощённой схеме. С нового года платёжки со статусом 02 и КБК действовать не будут. Перед отправкой платёжки стоит уточнить у своего бухгалтера, обновились данные в этом документе или нет.

Заявления

В 2023 году ФНС требовала подавать заявления для уменьшения налогов на сумму уплаченных взносов. Теперь ИП на УСН (упрощённой системе налогообложения) делать это не нужно.

Раньше заявления показывали налоговой, какую сумму взноса уплатил ИП, чтобы снижать налог на эту сумму. Сейчас налоговая будет смотреть сумму уплаченных взносов в годовой декларации.

Бухгалтерия

В 2024 году появятся новые формы налоговой отчётности. ИП на УСН за 2023 год будут отчитываться уже по новым бланкам.

ИП на ОСН (общей системе налогообложения) уже привыкли, что форма декларации меняется каждый год, и 2024 не станет для них исключением.

Более того, изменится и Книга учёта доходов и расходов (КУДиР). В неё добавили новый раздел (V). В нём учитываются взносы, которые только подлежат уплате. Это связано с тем, что ФНС утвердила новый порядок уменьшения налоговых платежей на сумму взносов, которые ИП платит за себя.

Изменятся условия снижения налога

Здесь нужно учесть три момента:

Переменные взносы снижают налог того года, в котором подлежат уплате. То есть сумму этих взносов за 2023 г. можно использовать для снижения налога за 2024 г., поскольку срок их оплаты до 1 июля следующего года. Фиксированные взносы снижают только налог текущего года. В 2024 г. получится снизить налог только на сумму взносов, уплаченных 2024 году. В январе 2024 г. нельзя оплатить с опозданием взносы за 2023 г. и использовать эту сумму для снижения налога в 2024 г. И переменные, и фиксированные взносы разрешили включать в вычет налога до их уплаты. Например, можно снизить авансовый налог первого квартала за взносы, уплаченные 1 апреля.

Разберём на примере: предприниматель два года подряд зарабатывал по 250 тыс. руб. в квартал. Взносы тоже были одинаковыми: 50 тыс. руб. в год. Посчитаем, сколько налоговов должен заплатить предприниматель в 2023-ом, а сколько в 2024 году.

Как считать в 2023 году

Налог за 1 квартал (до 25 апреля 2023) = 2 500 (15 000 – 12 500):

15 000 = 6% от 250 000 (доход за первый квартал);

12 500 = взнос, уплаченный в 1 квартал.

Налог за 2 квартал (до 25 июля 2023) = 15 000 (30 000 – 2 500 – 12 500 – 0):

30 000 = 6% от 500 000 (доход за первые два квартала);

2 500 = уплачено налога;

12 500 = взнос 1 квартал;

0 = взнос 2 квартал;

Налог за 3 квартал (до 25 октября 2023) = 15 000 (45 000 – 17 500 – 12 500 – 0 – 0):

45 000 = 6% от 750 000 (доход за первые три квартала);

17 500 = уплачено налога;

12 500 = взнос 1 квартал;

0 = взнос 2 квартал;

0 = взнос 3 квартал.

Налог за год (до 25 апреля 2024) = 0 (60 000 – 32 500 – 12 500 – 0 – 0 – 37 500):

60 000 = 6% от 1 000 000 (доход за год);

32 500 = уплачено налога;

12 500 = взнос 1 квартал;

0 = взнос 2 квартал;

0 = взнос 3 квартал;

37 500 = взнос 4 квартал.

В таком случае у ИП возникнет переплата по налогу в 2023 г. — 22 500 рублей.

Как считать в 2024 году

Условия по доходам и платежам взносов те же.

Налог за 1 квартал (до 25 апреля 2023) = 2 500 (15 000 – 12 500):

15 000 = 6% от 250 000 (доход за первый квартал);

12 500 = взнос, оплаченный в 1 квартал.

Налог за 2 квартал (до 25 июля 2023) = 2 500 (30 000 – 2 500 – 12 500 – 12 500):

30 000 = 6% от 500 000 (доход за первые два квартала);

2 500 = уплачено налога;

12 500 = взнос 1 квартал;

12 500 = взнос 2 квартал (даже несмотря на то, что мы его не уплатили в течение квартала).

Налог за 3 квартал (до 25 октября 2023) = 2 500 (45 000 – 5 000 – 12 500 – 12 500 – 12 500):

30 000 = 6% от 750 000 (доход за первые два квартала);

5 000 = уплачено налога;

12 500 = взнос 1 квартал;

12 500 = взнос 2 квартал (даже несмотря на то, что мы его не оплатили в течение квартала);

12 500 = взнос 3 квартал (даже несмотря на то, что мы его не оплатили в течение квартала).

Налог за год (до 25 апреля 2024) = 2 500 (60 000 – 7 500 – 12 500 – 12 500 – 12 500 – 12 500):

60 000 = 6% от 1 000 000 (доход за год);

7 500 = уплачено налога;

12 500 = взнос 1 квартал;

12 500 = взнос 2 квартал (даже несмотря на то, что мы его не оплатили в течение квартала);

12 500 = взнос 3 квартал (даже несмотря на то, что мы его не оплатили в течение квартала);

12 500 = взнос 4 квартал (даже несмотря на то, что мы оплатили другую сумму).

Получается, что у предпринимателя не возникнет переплаты, поскольку он снижал платежи не на уплаченные, а на рассчитанные суммы. Так, если бы ИП в 2023 и 2024 годах уплачивал всё вовремя, он бы заплатил 50 000 рублей взносов и 10 000 рублей налога по итогу года в обоих случаях.

Увеличится размер страховых взносов

В ФЗ-389 внесли изменения: в наступающем году размер фиксированных страховых взносов ИП увеличится на 4 тыс. руб. — с 45 842 до 49 500 руб. Это взносы, которые бизнес уплачивает в любом случае, даже если не вёл никакую деятельность. Средства идут на обязательное медицинское и пенсионное страхование.

Максимальный размер дополнительных взносов тоже увеличился. Предприниматель уплачивает их, если его доход составляет более 300 тыс. рублей. В таком случае помимо обязательных фиксированных платежей, ИП должен отчислить 1% от суммы превышения лимита в 300 тыс. руб. Если в 2023 г. 1% равен 257 тыс. руб., то в 2024 г. он поднимется на 20 тыс. руб. и будет 277,5 тыс. рублей.

С 2023 г. все взносы перечисляются одной транзакцией на Единый налоговый счёт (ЕНС). Сроки уплаты не изменились: 31 декабря 2023 г., с учётом праздников 9 января 2024 г. (для фиксированных взносов) и 1 июля 2024 года (для дополнительных взносов).

Вырастут налоговые взносы для ИП на «упрощёнке»

В октябре Минэкономразвития утвердил приказ, который увеличил коэффициент-дефлятор. Для бизнеса на УСН он составит 1,329 по сравнению с 1,257 в прошлом году. Вместе с коэффициентом выросли и лимиты по доходам на УСН.

Из нововведений:

Если хотите перейти на УСН в 2024 г., то ваш доход должен быть не больше 149,51 млн рублей (в 2023 г. — 141,41 млн рублей).

Если хотите оставаться на системе 6% УСН «Доходы» или 15% УСН «Доходы минус расходы», ваш доход не должен превышать 199,35 млн рублей. Если выходите за установленный лимит, то повышаются и ставки — до 8% на УСН «Доходы» и 20% на УСН «Доходы минус расходы».

Если хотите в принципе сохранять право на УСН, доход должен быть меньше 265,8 млн рублей (в 2023 — 251,4 млн рублей). В ином случае придётся переходить на ОСН.

Число сотрудников, позволяющее применить УСН, выросло со 100 до 130 человек.

С 1 января 2024 года установлено: если вы меняете место нахождения организации или своё место жительства в течение календарного года (налогового периода) то и налоговые ставки, и платежи будут считаться исходя из региональной ставки. Это важно, если в старом и новом регионе ставки разные. Например, если вы переезжаете из Мурманской области в Москву.

Вырастет размер предельной величины базы, а с ним и взносы за сотрудников

Предельная величина базы — сумма выплат физлицу с начала года, свыше которой взносы начисляются по пониженной или нулевой ставке. С 2023 года — это единый лимит. Он включает в себя все выплаты: пенсионные, по нетрудоспособности, пособия по материнству.

Предел базы рассчитывается по формуле:

Средняя зарплата по стране × 12 месяцев × коэффициент 2,3

В наступающем году лимит составит 2,225 млн руб. в сравнении с 1,917 млн в 2023 году. От этого зависит размер взносов за работников — особенно учитывая повышение МРОТ. На 2024 г. правительство установило МРОТ в размере 19 242 рублей.

Ставка для ИП по взносам для сотрудников — 30% в пределах МРОТ и 15% свыше суммы МРОТ. Это повышение будет действовать до того момента, пока база не «наполнится» до конца.

Если количество выплат выйдут за лимит, то взносы будут рассчитываться по ставкам 15,1% в пределах МРОТ и 15% свыше суммы МРОТ.

Нужно иметь в виду, что зарплаты сотрудникам тоже придётся увеличить, если они равняются МРОТу. К тому же в некоторых регионах размер оплаты труда в разы выше, например, на крайнем севере.

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