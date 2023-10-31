Антикризисный менеджер: что это за профессия?

Антикризисный менеджер — это специалист, который комплексно оценивает экономическое, финансовое, рыночное состояние предприятия. Его главная задача — стабилизировать работу компании, сделать ее финансово устойчивой, а в идеале — помочь выйти на новый уровень развития. Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб», рассказывает о профессии антикризисного менеджера.

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Сколько зарабатывает антикризисный менеджер

Оплата труда антикризисного менеджера сильно различается в зависимости от опыта и конкретных задач, которые поставит ему руководство или собственник бизнеса:

Антикризисный менеджер в штате компании может зарабатывать от 60 до 300 тысяч рублей. Работа будет связана с поиском «узких» мест бизнес-процессов, причин экономических и иных потерь. Предстоит формировать и реализовывать планы по повышению операционной эффективности бизнеса.

Если антикризисного менеджера привлекают в качестве внешнего независимого эксперта, то оплата может быть почасовой — как за консультационные услуги, проектной — за выполнение ряда оговоренных задач или в виде процента от прибыли — за вывод организации на определенный финансовый уровень.

Плюсы и минусы профессии

Плюс в том, что опытные консультанты в сфере антикризисного управления всегда востребованы, особенно во времена экономической турбулентности. Такая профессия позволяет работать с компаниями из разных сфер. В современном мире с всеобщей цифровизацией антикризисным менеджером можно работать даже удаленно. Доход зависит от профессионализма, масштаба компании и сложности задач.

Минус неочевидный. Далеко не всегда заказчик — то есть топ-менеджер или собственник бизнеса — готов реализовать предложенный антикризисный план. Поэтому работа с компанией может остановиться на этапе оценки текущей ситуации, когда станет ясно, что к реальным изменениям руководство и персонал не готовы.

Необходимые навыки

Бизнес-аналитика;

Системное мышление;

Бизнес-планирование и прогнозирование;

Знание финансового и управленческого учетов;

Навыки коммуникации и ведения переговоров;

Правовые основы бизнеса;

Знания о видах кризисов в организации и их диагностике.

Главные задачи антикризисного менеджера

Оценить текущую рыночную позицию, внутренние процессы компании, сильные и слабые стороны бизнеса; Сформировать стратегию выхода из кризиса; Создать конкретный план действий для всех структурных подразделений; Донести до персонала новые цели, задачи и план действий, помогать команде преодолеть стрессовую ситуацию; После выхода на новый бизнес-трек — стабилизировать вновь созданные бизнес-процессы и оргструктуру компании.

Основные компетенции

Уверенность в себе, которая поможет принимать непопулярные решения;

Высокие коммуникативные навыки, чтобы помочь персоналу пройти через трансформацию;

Системность мышления для комплексного подхода к кризисному периоду;

Высокая работоспособность для энергичного преодоления турбулентного состояния в компании;

Знание бизнес-ниши, с которой предстоит работать, и стратегическое видение.

Где учиться

В России есть программы бакалавриата и магистратуры по направлению «Антикризисное управление», например, в РАНХиГС при Президенте РФ, Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Высшей школе экономики или Финансовом университете при Правительстве РФ.

Также есть краткосрочные курсы повышения квалификации в РЭУ им. Г.В. Плеханова, Академии Ростеха и курсы до 8-9 месяцев в Moscow Business Academy и Московском институте технологии и управления.

Где искать работу

Если не делать упор именно на название должности, то знания и навыки антикризисного менеджера во многом пересекаются с управляющим среднего звена, руководителем отдела или департамента. Профессиональные управленцы нужны всегда, поэтому смело можно искать работу традиционными способами: hh.ru, кадровые агентства и сарафанное радио.

Компании, которые действительно находятся в тяжелой ситуации и ищут того, кто сможет навести порядок и вывести из кризиса, чаще всего обращаются в консалтинговые агентства, где в штате уже есть антикризисный менеджер. Или ищут кандидата через кадровое агентство с высокими критериями отбора.

Насколько востребована профессия

В ближайшее 2-3 года антикризисные менеджеры будут очень востребованы.

По данным опроса сервиса «Актион Бухгалтерия», около 20% российских компаний малого и среднего бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников в начале 2022 года. По данным сервиса, в тот момент у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий приостановили работу.

А в декабре 2022 года специалисты кадрового агентства Ancor провели исследование за прошедший год — и пришли к выводу, что на российском рынке труда резко вырос спрос на антикризисных менеджеров. Одновременно с этим компании стремятся привлечь к работе специалистов из смежных сфер.

Отлаженные бизнес-процессы уже не работают, а бизнес находится в состоянии турбулентности. В новых условиях антикризисные и стратегические менеджеры должны максимально эффективно организовывать работу предприятий.

В аналитике журнала «Директор по персоналу» отмечается, что НR-специалисты в 2023 году продолжили «охотиться» за антикризисными менеджерами с опытом выстраивания бизнес-процессов. Раньше бизнес преследовал амбициозные цели, такие как выход на IPO и расширение стран присутствия. В настоящее время ему нужны практичные управленцы, способные быстро повысить операционную эффективность компании.

Антикризисные менеджеры нужны ровно до того момента, пока компания не выйдет на более или менее понятную и стабильную рыночную позицию. Или пока экономическая и политическая ситуация не станет более прогнозируемой и предсказуемой.

Если бизнес может уверенно планировать на пять и более лет вперед, то нужны руководители, которые способны выстроить систему, перестроить бизнес-процессы и прописать регламенты и долгосрочную стратегию. Где есть предсказуемость и стабильность, там штурмовщина не нужна.

Во время кризисов и неопределенности всегда на первый план выходят те руководители, лидеры команд, да и собственники бизнесов, которые могут взять на себя ответственность и принять решение здесь и сейчас. Не обладая полной информацией, без точных прогнозов, принимать решения в моменте. А если необходимо, то быстро их корректировать, чтобы добиться конкретного измеримого результата.

Руководители, для которых кризис — не проблема, а их естественная среда обитания, как правило, ведут себя определенным образом. Такие качества, как способность быстро принимать решения, уверенность в себе, готовность идти на риск, брать ответственность на себя, характерны для человека с «доминирующим» (красным) типом поведения согласно теории DISC.

Согласно этой психологической концепции, люди с «красным» типом способны преодолевать трудности, а не пасовать перед ними, не боятся нового и неизведанного. Наоборот, нестабильная ситуация мотивирует и мобилизует их внутреннюю энергию для решения проблем. Для таких людей проблемы — в прямом смысле новые возможности для достижения больших целей и реализации амбиций.

В своей тренерской практике я встречал собственников бизнеса, которые обладали другими типами по DISC, но это не мешало им успешно управлять компанией. Понимая свои сильные и слабые стороны, они нанимали «красных» руководителей, которые с радостью выполняли ту работу, которая у собственника вызывала стресс и дискомфорт.

Научиться быть таким невозможно — это как изменить в себе естественные реакции своей нервной системы. А вот развить у себя определенные компетенции и навыки можно. В в работе антикризисного менеджера очень важны стрессоустойчивость, целеустремленность, фокусировка на результате. Но все же сложившиеся черты характера и тип поведения будут ключевыми факторами, определяющими способность человека принимать вызовы, не бояться нового и быстро реагировать в сложных ситуациях.

Кратко: выводы о том, кому подойдет работа

Профессия антикризисного менеджера подойдет людям с богатым опытом работы в бизнесе на должности руководителя организации или другой позиции руководителя высшего звена (С-level). Важен опыт прохождения кризисных ситуаций в организации и большая насмотренность в разных сферах бизнеса. В таком случае можно стать профессиональным консультантом антикризисного управления.

Но стоит отметить, что в крупных, системных компаниях талантливым антикризисным управленцам может быть сложно ужиться: все бизнес-процессы здесь регламентированы, прописаны детально, и остается мало простора для самостоятельных решений. В таких организациях от руководителей чаще ждут умения соответствовать корпоративной культуре и выполнять KPI. Высокорискованные решения принимаются коллегиально и порой долго согласовываются.

Иллюстрация на обложке: Сказка «О рыбаке и рыбке», Пушкин А.С., издательство «Детская литература», 1983 г.