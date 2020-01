Как правильно составлять конспекты

Длина конспектов и заметок

Вы делаете заметки на собраниях, которые посещаете, или пишете конспекты текстов, которые читаете? Восьмой принцип работы мозга применим и здесь: не переусердствуйте! Количество слов в вашем конспекте и качество воспроизведения информации взаимозависимы. Интересно, что эта зависимость обратная. Чем больше слов вы запишете, тем больше забудете. Может показаться странным, но этому есть понятное объяснение: когда мы пишем, наш мозг пассивно обрабатывает информацию.

Прежде всего так происходит, потому что вы записываете все подряд, вам некогда вкладывать в материал собственные мысли. Если же вы записываете только ключевые слова, вам приходится отклоняться от оригинального текста и решать, что важно, а что нет.

Полные предложения превосходно подходят для передачи знаний, но не годятся для сохранения, анализа и запоминания информации.

Когда записано много информации, перечитывание становится еще более пассивным. Если ваш конспект состоит из полных предложений, вы легко можете прочитать все содержимое, а это не дает мозгу никакой нагрузки. Если же вы записываете только ключевые слова, то мозгу приходится активно включаться, чтобы их интерпретировать. Так мозговая активность возрастает, что приводит к развитию более сильных связей в памяти. Как вы понимаете, эта концепция связана с пятым принципом работы мозга — «Думайте активно».

Если коротко, чем меньше вы записываете, тем больше запоминаете. Конечно, есть ограничения — вы не можете законспектировать длинный текст, записав одно слово! Возвращаемся к идее нахождения баланса. Если вы записываете слишком много, то упускаете информацию. Но, если вы записываете слишком мало, вы ее тоже не запоминаете.

Реализация этой идеи требует мужества. Вы думаете: «Что если эта техника не сработает и я упущу информацию? Что если я не запомню информацию?» Это понятные опасения. Мой вам совет: не переходите на новую технику сразу, делайте это постепенно.

Простой способ проверить, насколько вам подходит эта техника, — заносить задачи в список дел максимум тремя словами. Вы должны понимать, что помните, что имели в виду, как будто записано полное предложение. Если у вас получилось, переходите к написанию конспектов и заметок в более краткой форме. Начните с записывания информации в формате телеграммы, затем — к заметкам только с помощью ключевых слов.

Поймите меня правильно: иногда действительно нужно записать полное предложение, а короткое предложение будет полезнее, чем отдельные ключевые слова. Но в большинстве случаев постарайтесь писать кратко.

Что писать, а что нет?

Чем меньше вы пишете, тем больше запоминаете, но это не обязательно означает, что вам нужно пропускать информацию. Что же вы можете опустить без ущерба для понимания? По моему мнению, есть два вида информации, которые можно без проблем не включать в заметки: нарицательные имена существительные и имеющиеся знания.

Сосредоточьтесь на именах существительных

Слова можно разделить на несколько частей речи: имена существительные, глаголы и т. д. Каждая часть речи выполняет свою роль, но не все одинаково важны с точки зрения текста. В приведенных ниже фрагментах ярко показана роль союзов, имен прилагательных и нарицательных имен существительных. Вы заметите разницу, если будете использовать только имена существительные.

В каждом фрагменте текста пропущены определенные виды слов. Попробуйте понять, о чем каждый из этих фрагментов. Каждый дефис обозначает пропущенное. Первый фрагмент содержит только служебные слова:

- — — — — — то — — — — -. — — — — — — -. — — — — — — — — -, — — — — — — -. Но— — — — — — — а — — — — — — — — — — -, однако — — — — — — — -. — — — — — — — — — — -. — — потому что — — — — к — — — — -.

Вы понятия не имеете, о чем текст, потому что служебные слова ничего не говорят о его содержании.

Теперь посмотрите на фрагмент текста, от которого остались только имена прилагательные:

коричневый — — — большой — — — — -, — — — впечатляющий — — — высокий, — — — -. — — — — — — — — основной — — — опасный — — — — -. — — — — — — строгий — — — — — — -. — — — — приятный —.

Эти слова тоже не создают представления о содержании текста.

Наконец, посмотрите на текст, в котором есть лишь существительные (и два числительных — даты).

- — речь — Кинг — — — — взнос — — расизм — — — Америка. — — 1964 — — — — премия — — мира -. — — — — — — — —. — — — 1968 — смерть — — — -. — стрельба — — — — балкон — — мотель «Лоррейн».

Из 58 слов оригинального текста вы увидели десять имен существительных, одно имя и одно название. Есть вероятность, что вы уже немного понимаете, о чем текст, вам не хватает лишь нескольких деталей. Имена существительные — лучшие показатели содержания текста, но вам нужны и другие слова, чтобы понять детали. Конспектируя текст, попробуйте сначала записать только имена существительные. Если вы все еще упускаете что-то важное, дополните конспект другими частями речи, в том числе глаголами, служебными словами, именами прилагательными.

Служебные слова, включая союзы, предлоги, не имеют особого значения для понимания. Наоборот, из-за них вы запоминаете меньше.

Используйте ранее полученные знания

Если кто-то хочет донести определенную информацию до группы людей с помощью статьи или презентации, он всегда адаптирует ее, чтобы соответствовать среднему уровню знаний группы. Поэтому вам иногда кажется, что вы что-то уже слышали или читали. В этом случае вам пригождаются предыдущие знания. Если в тексте содержится уже знакомая вам информация, не включайте ее в конспект. Давайте опробуем эту идею на примере отрывка из моей предыдущей книги Gain More from Your Brain.

Заболевания, связанные с речью, сгруппированы под общим названием «афазия». Часто их причина — повреждение мозга. Они могут принимать разные формы в зависимости от поврежденного участка. Так, существует отличие между сенсорной афазией (затруднение понимания речи), моторной афазией (затруднение воспроизводства речи) и затруднением подобрать нужные слова. У большинства праворуких людей речевые центры находятся в левом полушарии мозга.

Предположим, вы знакомы с идеей афазии, потому что раньше об этом читали в научной статье в газете. Вы уже знаете, что она связана с повреждениями мозга и что речевые центры расположены преимущественно в левом полушарии. Поэтому вам не нужно записывать ничего из этого. Вместо оригинального текста из 54 слов вам нужно записать 19.

Афазия: форма зависит от поврежденного участка. Различие — между 1) сенсорной (сложно понимать), 2) моторной (сложно говорить), 3) (сложно подобрать).

Вот еще один пример кратко законспектированного текста. Первая версия состоит из 15 слов. Конспект — из семи.

А. Джона Б. Уотсона многие считают отцом бихевиоризма. Это направление в психологии исследует непосредственно наблюдаемое поведение.

Б. Уотсон — отец бихевиоризма: изучает непосредственно наблюдаемое поведение.