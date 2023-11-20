Только бизнес: как устроена империя OnlyFans

Washigton Post рассказала об устройстве этого бизнеса на примере Брайс Адамс, одного из самых успешных авторов контента на площадке. Публикуем сокращенный перевод истории.

Но число инфлюенсеров на площадке растет, и заработок на OnlyFans все больше напоминает серьезную работу, которая требует составлять план контента, следить за метриками и анализировать данные.

Со стороны OnlyFans кажется простым бизнесом: фанаты (в основном мужчины) платят за просмотр лент с фотографиями и видео (в основном женщин), а за дополнительную плату могут переписываться в чате с блогером или получить видеоролик на заказ.

Раньше Брайс Адамс и ее бойфренд продавали бейсбольное снаряжение через интернет. Теперь они зарабатывают миллионы, управляя одним из самых высокооплачиваемых аккаунтов на OnlyFans.

Их бизнес работает как отлаженный механизм.

Дизайнер готовит планы публикаций на день не только для OnlyFans, но и для других социальных медиа — Facebook*, Instagram*, TikTok, Twitter и YouTube. Редакторы начинают объединять видео в короткие циклические клипы, оптимизированные для вирусности. Фанатам рассылают оплаченные видеоролики.

Адам, давний бойфренд Брайс (оба используют псевдонимы ради конфиденциальности), останавливается у стола каждого сотрудника, чтобы просмотреть задания на день и забраковать любые публикации или подписи, которые кажутся «кринжовыми» или «не соответствуют бренду».

В офисе четыре юные девушки начинают переписываться с подписчиками в платных чатах. Часто количество сообщений превышает тысячу в день.

Сделав перерыв для записи контента, они возвращаются к чатам или отправляются на пляж, чтобы снять несколько роликов для TikTok. Через несколько дней видеоредакторы загрузят файлы на серверы OnlyFans, где каждое видео можно будет скачать за $25.

Сотрудники Адамс называют свой офис в Центральной Флориде фермой. Но их урожай — это внимание, и это предприятие прибыльнее большинства американских ферм. Оно приносит примерно $10 млн дохода в год, и многим из двух десятков сотрудников платят больше, чем среднестатистическому фермеру; в общей сложности на зарплаты уходит $1 млн в год.

Согласно анализу Goldman Sachs Research, в прошлом году, благодаря в том числе и влиянию пандемии, общие выплаты фанатов авторам составили $5,5 млрд — это больше, чем любой блогер в США получил от рекламодателей за тот же период.

Если объединить доходы создателей OnlyFans в единое целое, такая компания занимала бы примерно 90 место в списке крупнейших частных бизнесов Америки в списке Forbes, опережая Twitter (он же X), Neiman Marcus Group, New Balance, Hard Rock International и Hallmark Cards.

Со стороны OnlyFans кажется простым бизнесом: фанаты (в основном мужчины) платят за просмотр лент с фотографиями и видео (в основном женщин), а за дополнительную плату могут переписываться в чате с блогером или получить видеоролик на заказ.

Но число инфлюенсеров на площадке растет, и заработок на OnlyFans все больше напоминает серьезную работу. Многие создатели контента сейчас работают как независимые медиакомпании: у них есть административный персонал, стратегии роста и рекламные бюджеты; они применяют серьезные количественные методы и анализ данных онлайн-маркетинга, создавая красивую иллюзию.

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Сайт OnlyFans часто высмеивают, однако он все чаще становится моделью оплаты для нового поколения создателей контента. Инфлюенсеры, популярные на других площадках, используют его, чтобы извлечь выгоду из аудитории, на создание которой они потратили годы.

Тем временем, авторы OnlyFans превратили виральность в крупных социальных сетях в маркетинговую стратегию, используя Facebook*, Twitter и TikTok в качестве каналов продаж и привлечения новых зрителей к подписке.

Многие годы виральность была конечной целью, возможностью превратить количество подписчиков, реакций и сердечек в спонсорские и рекламные сделки. Но OnlyFans превращает экономику творцов в чистую транзакцию — зрители платят авансом за труд блогера, а откровенность — это просто еще одна единица контента для монетизации.

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Ветераны OnlyFans стараются предупредить начинающих авторов, во что они ввязываются: это необходимость выступать перед глобальной аудиторией; а интернет не забывает ничего. «Здесь просто нет места наивности», — говорится в одном из гайдов, опубликованном в разделе r/CreatorsAdvice на Reddit.

Привлекательность финансовой свободы и стремление выделиться из толпы привели многих создателей OnlyFans к тому, что они стали вести свой бизнес на манер технологических стартапов.

Адамс зарегистрировала свой бизнес как компанию с ограниченной ответственностью, ежеквартально проводит обзоры эффективности работы сотрудников и оплачивает доставку обедов.

Здесь царит обстановка эффективности, как на фабрике, во многом благодаря собственной системе, разработанной для отслеживания миллионов точек данных о клиентах и контенте, которая позволяет убедиться, что каждое видео будет тщательно спланировано и оптимизировано.

Стратегия работает: как Адамс и ее сотрудники рассказали The Washington Post, они поднялись до самого высокого уровня заработка OnlyFans — «верхние 0,01%».

С момента отправки ее первой фотографии в 2021 году аккаунты Адамс в OnlyFans принесли ей $16,5 млн, более 1,4 млн поклонников и более 11 млн «лайков». Сейчас она зарабатывает около $30 тысяч в день — больше, чем большинство американских малых предприятий, — на подписках, продаже видео, сообщениях и чаевых, половина из которых — чистая прибыль.

Команда использует те же базовые инструменты, что и любой современный офис: Slack для общения на рабочем месте, Google Docs для электронных таблиц, Trello для управления командными проектами. Каждый понедельник в 16:15 Брайс и Брайан проводят общее собрание, на котором просматривают весь контент, подписи и планы публикаций на неделю на большом экране телевизора. В обеденный перерыв ассистент приносит всем обед из закусочной Chick-fil-A.

На ферме есть серверная комната, два параллельных подключения к интернету, генератор и резервное питание, что гарантирует, что они никогда не отключатся от сети. Также здесь работает собственный IT-специалист, который переехал из Миссури вместе со своей женой (у нее тоже есть профиль на OnlyFans).

Один из наиболее важных компонентов бизнеса — программный «инструмент», который они разработали и поддерживают собственными силами. Он собирает и вносит в базу каждый лайк и просмотр в социальных сетях Адамс, каждое действие и транзакцию подписчиков в OnlyFans и каждое сообщение — на данный момент это более 20 млн строк текста.

Здесь хранится множество данных о клиентах и библиотека сообщений, которые Адамс и ее сотрудники могут отправлять поклонникам, что помогает автоматизировать переписку.

Также «инструмент» связан с базой данных, в которой представлена полная статистика о сотнях видео — цена, общие продажи, тематика и участники. Каждому из видео присвоен уникальный SKU (единица складского учета). Если подписчик скажет, что ему нравится определенный сценарий, ему сразу же предложат подходящий ролик, и ему будет легче решиться на покупку.

Фото в тексте: Unsplash

По словам Брайана, этот инструмент помог «примерно в 3 раза увеличить продуктивность».

Для повышения эффективности пользователи чата используют горячие клавиши, чтобы быстро отправлять распространенные фразы («Я хочу узнать, какой ты на самом деле») и видят на фотографии профиля подписчика, сколько он заплатил чаевых. Один из их самых щедрых подписчиков за эти годы пожертвовал $10 тысяч.

По большинству показателей машина для создания контента Брайс Адамс работает с предельной эффективностью.

Согласно внутренней статистике, команда достигает всех целей по трафику: так, в течение дня они получили 2 221 835 просмотров видео, 19 707 переходов на целевые страницы, 6 372 новых подписчика OnlyFans и 9 024 новых подписчика в социальных сетях. Чтобы поддерживать себя в форме, Адамс и ее бойфренд придерживаются строгой ежедневной диеты и плана тренировок.

Но бизнес OnlyFans очень конкурентный, и паре не всегда кажется, что они сделали достаточно.

Компания Адамс стремится раскрыть загадку виральности, и, по оценкам Брайана, сейчас Адамс зарабатывает около $5 тысяч дохода за каждый миллион просмотров коротких видеороликов на TikTok.

Ее команда начала ранжировать каждую платформу по сумме денег, которую, по их ожиданиям, они могут получить от каждого зрителя, — показатель, который они называют «пожизненной ценностью фаната». Данные показывают, что подписчики, которые переходят с Facebook*, как правило, тратят больше всего.

Когда Тим Стокли основал OnlyFans вместе со своим братом в 2016 году, он представил это как простой способ монетизации авторов, которые становились новыми мировыми знаменитостями — теми же инфлюенсерами, просто с кнопкой оплаты.

В 2019 году Стокли сказал журналу Wired, что его сайт был чем-то вроде «дополнения к существующим социальным сетям», точно так же, как «Uber — это дополнение к вашему автомобилю».

С тех пор популярность OnlyFans взлетела до небес. В финансовых отчетах в Соединенном Королевстве, где базируется владелец компании, Fenix International Limited, она сообщает, что ее продажи выросли с $238 млн в 2019 году до более чем $5,5 млрд в прошлом году.

Международная армия инфлюенсеров также выросла в 10 раз: с 348 тысяч в 2019 году до более чем 3 млн на сегодняшний день. И они принесли состояние владельцу: в прошлом году компания выплатила украинско-американскому венчурному капиталисту Леониду Радвинскому дивиденды в размере $338 млн.

США — крупнейший рынок OnlyFans, где находится значительная часть базы инфлюенсеров и откуда приходит 70% годового дохода. Подписчики проживают в 187 странах, а руководство компании называет «регионами роста» Латинскую Америку, Европу и Австралию.

Многие авторы OnlyFans не предлагают ничего откровенного. Сайт даже использует стриминговый канал OFTV, чтобы прилечь внимание к своей команде шеф-поваров, комиков и горных велосипедистов. Но эротического контента не избежать: даже те блогеры, которые специализируются на других темах, могут снять одежду для платных подписчиков.

Компания позиционирует себя как единственную социальную сеть, которая «открыто инклюзивна для всех жанров творчества».

Создатели OnlyFans классифицируются как независимые подрядчики платформы, которая предлагает базовые инструменты для публикации контента и привлечения клиентов и удерживает 20% дохода авторов. OnlyFans отправляет форму 1099 в Налоговое управление США и всем американским блогерам, которые зарабатывают на площадке свыше $600 в год, чтобы подтвердить, что они платят налоги со всех доходов.

Как отметила Адамс, в прошлом году ее бизнес заплатил налогов примерно на $1,3 млн.

Привлеченные перспективой богатства, начинающие блогеры даже начали платить менторам на OnlyFans и покупать программы обучения маркетинговым стратегиям и секретам ремесла. Для тех, кто перегружен логистикой, агентства и менеджеры по работе с клиентами предлагают выполнять административные задачи, писать подписи и управлять социальными аккаунтами в обмен на долю выручки.

В сабреддите r/onlyfansadvice, неофициальном «образовательном пространстве» с более чем 300 тысяч подписчиков, авторы делятся советами о том, как получить банковский кредит с доходом OnlyFans, улаживать споры фанатов или справляться с резкими перепадами в оплате.

«Я решила отдохнуть неделю от социальных сетей, но с тех пор так и не вышла на прежний уровень», — недавно написала одна из блогеров.

Как и большинство платформ, OnlyFans страдает от проблемы невероятного неравенства в оплате труда, поскольку основная часть прибыли сосредоточена на банковских счетах немногих счастливчиков.

В 2020 году независимый исследователь Том Холландс проанализировал платежные данные сайта и пришел к выводу, что на 1% ведущих аккаунтов приходилось 33% всех денег, и что большинство аккаунтов зарабатывали менее $145 в месяц. OnlyFans отказалась предоставить свой собственный анализ, и Холландс сказал, что с тех пор компания усложнила доступ к этим данным или проведению новых исследований.

Однако те, кому удается построить здесь бизнес, могут изменить свою жизнь. Недавно во время телеинтервью блогеру Эль Брук задали провокационный вопрос: как ее будущий ребенок может отнестись к работе на OnlyFans?

«Пусть поплачет в Ferrari» — ответила она.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Unsplash