Сексуальный кризис: как технологии «отучают» мужчин и женщин заниматься сексом

Обсудили со специалистами, какие современные тренды изменили наше отношение к сексу, способна ли мастурбация заменить секс с партнером и зачем вообще им заниматься.

Пропавшее желание заниматься сексом — один из самых частых запросов, звучащих в кабинетах и на зум-приемах российских сексологов. Удивительно, но определенную роль в этом играют и технологии: использование смартфонов с детства, отнимающие энергию социальные сети и мессенджеры и легкий доступ к эротическим и порновидео.

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Россияне жалуются на угасание эротического желания: к сексологам обращаются как одиночки, так и люди в парах, порой в тайне от своего партнера.

Маргарита Исламгулова, сексолог и клинический психолог

«Бывает так, что секс в отношениях есть, но человек не испытывает от него того спектра переживаний, которые ему казались привычны. В итоге избегает секса сознательно или неосознанно. Тенденция наблюдается как среди мужчин, так и среди женщин», — рассказывает сексолог и клинический психолог Маргарита Исламгулова.

Анастасия Ливанова, клинический психолог, сексолог сервиса Alter

Это подтверждает и клинический психолог, сексолог сервиса Alter Анастасия Ливанова: в последнее время наблюдается волна снижения интереса к сексу среди людей, которые раньше были удовлетворены своим сексуальным желанием.

Подобная тенденция есть не только в России: так, в США с 2009 по 2018 год было зафиксировано снижение всех форм партнерской сексуальной активности. Включая пенис-вагинальный половой акт, анальный секс и партнерскую мастурбацию.

А исследование Калифорнийского университета показало: число молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, сообщивших, что у них не было сексуальных партнеров за последний год, в 2021 году достигло десятилетнего максимума — 38%. В 2011 году этот об этом сообщали только 22% респондентов.

Астенизация и влияние на секс технологий

Акушер-гинеколог и сексолог Ангелина Яковлева, специализирующаяся на женской сексуальности, считает, что снижение желания среди женщин вызвано, в первую очередь, их тотальной астенизацией (усталость в результате чрезмерных нагрузок. — Прим. ред.).

Ангелина Яковлева, акушер-гинеколог и сексолог

«Круг обязанностей современной женщины очень широкий. Многие взваливают на себя и семью, и хозяйство, и большое количество работы. В такой ситуации сил и желания заниматься сексом просто не остается. И это нормально», — рассказывает Ангелина.

По мнению Маргариты Исламгуловой, меньший интерес к сексу, в первую очередь, связан с особенностями психосексуального развития миллениалов и зумеров, которое происходило под влиянием интернета.

«Повзрослело поколение, которое практически с рождения держало в руках смартфон или планшет. Во время сбора секс-анамнеза я спрашиваю у 25-летних пациентов, как они узнали про секс. Они не понимают этот вопрос: “В каком смысле как? Из интернета, из порно”. Однако порно — не самый релевантный материал относительно формирования сексуальных ожиданий», — объясняет Маргарита.

Сексолог отмечает, что это лишь одна из гипотез, которая изучается исследователями. Есть другие: например, снижение сексуальной активности на фоне развития культуры согласия.

Версию о сексуальном кризисе из-за технологий рассматривают и американские ученые: соцсети, компьютерные игры и мессенджеры забирают внимание и энергию, которые могли бы быть вложены в отношения и в секс в частности.

Анастасия Ливанова также считает, что именно технологии, а также расцвет порноиндустрии наиболее масштабно повлияли на ощущение собственной сексуальности среди людей, а также привели к тому, что люди не хотят вступать в контакт друг с другом.

«Секс в реальной жизни совсем не такой, каким демонстрируется в порно, — говорит Анастасия. — Кроме того, нервная система на фоне частой мастурбации при его просмотре привыкает к определенным визуальным раздражителям, мужчины и женщины могут стимулировать себя сильнее, чем в ходе партнерского секса».

Есть и другие причины, которые могут приводить к снижению сексуальной активности сегодня:

стресс, вызванный сложным контекстом новой реальности, в том числе релокацией;

дисгармония в паре (отсутствие качественной коммуникации, разные темпераменты, сексуальные сценарии и предпочтения);

наличие проблем в других сферах отношений;

эмоциональное и/или физическое насилие со стороны партнера.

Порнозависимость: можно ли справиться

Ученые изучают, как привычка к просмотру порно влияет на качество отношений. Результаты исследования, опубликованного в Journal of Sex Research, показали, что просмотр порнографии действительно связан с меньшей удовлетворенностью отношениями и их стабильностью.

Просмотр порноконтента может вызывать зависимость: она развивается достаточно быстро и соответствует всем критериям нехимической аддикции, препятствуя качественному сексуальному взаимодействию между людьми.

«Порноаддикция — это доступный, “дешевый” дофамин, такие качели раскачать в партнерских отношениях сложнее, чем сделать это через быструю, доступную гиперстимуляцию порнографией», — отмечает Маргарита Исламгулова.

Как и при любой аддикции, происходит то, что называется потерей контроля дозы.

Уровень стимуляции увеличивается, секс-материал, который потребляет при этом человек, усложняется и уходит все дальше от того, что воспроизводимо с живым человеком в реальной жизни. При этом снижаются коммуникационные способности людей: чтобы посмотреть порно, не нужно ни с кем договариваться, не нужно получать согласия, возбуждать партнера, идти на риск отказа.

Работать с любым видом зависимости достаточно сложно. Одна из задач, рассказывает Анастасия Ливанова, — научить человека получать удовольствие от физических ощущений, а не от визуальной стимуляции:

«Клиенту, который обращается ко мне из-за порноаддикции, я даю домашние задания. Предлагаю прислушаться к своим ощущениям вместо просмотра порно. Для начала предлагаю обратить внимание на тело во время оргазма. В следующий раз — сфокусироваться на своих ощущениях за две-три секунды до него, потом — за пять и так далее. Это очень длительная работа, но таким образом мы переучиваем мозг, предлагая ему альтернативу».

Параллельно стоит разобраться в причинах возникшей зависимости: что привлекает человека в порно, которое он смотрит? Какая роль у него в этом процессе — стороннего наблюдателя или одного из участников? Способен ли он опереться на свою фантазию во время мастурбации?

Заменяет ли мастурбация секс

Сексологи выделяют мастурбацию в качестве отдельной сексуальной практики:

«Мастурбация не призвана заменять партнерский секс, она просто есть. Она никак не препятствует, а зачастую и способствует сексуальному взаимодействию между людьми, — отмечает Маргарита Исламгулова. — В большинстве гармоничных пар, у которых хорошо налажена коммуникация, мастурбация у партнеров сохраняется. А также она является дополнительной сексуальной практикой: например, взаимная мастурбация, мастурбация в присутствии партнера, обмен эротическим контентом между партнерами, разного рода игры».

По словам специалиста, навык доведения себя до оргазма самостоятельно очень важен на определенных этапах жизни — например, для подростков, так как он участвует в адекватном формировании эрогенных зон, для пожилых людей, которые в силу любых причин оказались без доступа к парному сексу.

Однако бывает так, что у человека сейчас есть парный секс, но его привычная мастурбация не воспроизводима в контакте с партнером. Маргарита Исламгулова рассказывает, с какими проблемами сталкиваются клиенты:

Не могу поговорить с близким человеком о стимуляции, с помощью которой получаю оргазм;

Мне отказывают в таких видах стимуляции или осуждают;

Я не могу расслабиться в присутствии партнера, и в итоге не могу получить оргазм.

«Если по каким-то причинам мастурбация при партнере невозможна, а секс не приносит разрядки хотя бы время от времени, это вызывает напряжение. Качество отношений, в которых у одного из участников нет удовольствия от секса, разумеется, падает.

Оргазм партнера зачастую не менее, а то и более важен для человека, чем свой собственный — умение принести наслаждение близкому человеку благоприятно влияет на субъективную оценку отношений, адекватную самооценку, восприятие себя как человека успешного, счастливого», — Маргарита Исламгулова.

А нужен ли нам секс?

Нет исследований, подтверждающих, что отсутствие секса в жизни ухудшает здоровье. Однако есть данные о том, что хороший секс благотворно влияет на человека и с точки зрения физиологии (улучшение сна, иннервация органов малого таза), и с точки зрения психологии.

Если человек не будет есть, пить или спать, он умрет. С сексом картина иная: отказ от него, добровольный или вынужденный, не вызывает клинических изменений в функционировании организма. При этом секс — неизмеримо больше, чем биологическая потребность, отмечает Маргарита Исламгулова:

«Это потребность в близости, в установлении глубинной коммуникации с партнером; прямое, невербальное выражение чувств к другому человеку. Это потребность в удовольствии, в конце концов. Хороший секс повышает и качество жизни в целом, развивает эмоциональную сферу, помогает регулировать собственное психоэмоциональное состояние и уровень напряжения.

Еще это одна из наилучших стратегий совладания со стрессом, подаренная эволюцией: во время сексуального взаимодействия запускается работа “внутренней аптеки” — происходит выброс окситоцина, дофамина, серотонина, эндорфина, пролактина, снижается уровень кортизола.

Добровольный отказ от секса, если человек не асексуален (по разным оценкам, асексуальными себя идентифицируют от 1 до 1,7 процента людей. — Прим. ред.), всегда вызывает у меня вопрос на консультации: а что именно происходит с человеком, его состоянием, его отношениями с собой и с миром, что изначально приятный процесс оказался под запретом».

«Если человек чувствует, что ему хочется заниматься сексом, но мешают различные барьеры, можно обратиться к сексологу, чтобы разобраться в этом, — говорит Анастасия Ливанова. — Важно не забывать, что всем требуется разное количество секса — это зависит и от актуализации потребности в физическом или эмоциональном контакте, и от наличия сопутствующих или ограничивающих обстоятельств. Под обстоятельствами я понимаю условия не только во внешней реальности, но и внутренней — например, ментальное состояние на данный момент».

«Секс — это способ коммуникации, который приносит удовольствие. Если секс вызывает тревогу и напряжение, с этим можно справиться с помощью специалиста и диалога с партнером», — Ангелина Яковлева.

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