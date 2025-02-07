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Маркетплейс цветов Flowwow начал доставлять секс-игрушки

Новости
Новости
Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

Сервис по доставке цветов и подарков Flowwow запустил категорию Sexual Wellness c товарами для взрослых, включая секс-игрушки и игры категории 18+. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Маркетплейс цветов Flowwow начал доставлять секс-игрушки
  1. Новости

«Идея продажи секс-игрушек соответствует стратегии нашей компании — дарить радость. Такие товары повышают настроение и успокаивают людей, что особенно важно в сложные периоды, и могут быть подарком как близкому человеку, так и самому себе», — заявила бренд-директор компании Ирина Татаринова.

По ее словам, компания хочет развенчать стереотипы вокруг этой категории, «показать, что секс-игрушки могут быть эстетичными, а их использование — нетабуированным».

Flowwow планирует работать с сетевыми магазинами, что позволит обеспечить безопасность потребителей и гарантировать качество. Среди первых партнеров на платформе — компания IntimShop. Кроме того, компания сотрудничает с дейтинговым сервисом Twinby и другими компаниями, «чья клиентская база заинтересована в категории Sexuall Wellness», говорится в релизе.

В первый год компания планирует заработать на товарах для взрослых около 50 млн рублей. Целевой аудиторией новой категории товаров в Flowwow считают молодежь (преимущественно женщин) от 18 до 35 лет, проживающие в городах-миллионниках.

Сейчас маркетплейс доставляет секс-игрушки по Москве, но в будущем планирует привлекать партнеров в других регионах, а также «развивать новый функционал», говорится в сообщении.

По данным «Яндекс Карт», к началу 2025 года количество секс-шопов в большинстве российских городов-миллионников уменьшилось на 7,8%. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечали, что россияне стали чаще покупать товары для взрослых на маркетплейсах или в сетевых косметических магазинах.

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Фото на обложке: Popovo Bros / Shutterstock / FOTODOM

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