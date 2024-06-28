Интимные инновации: как создать и продать онлайн-продукты для взрослых

Предприниматели, которые создают и развивают онлайн-продукты для взрослых, проходят непростой путь. Соцсети отказываются продвигать посты про интимные инновации, а алгоритмы магазинов с трудом отличают порно от образовательного материала. С какими еще трудностями сталкиваются игроки этого рынка и как они их преодолевают, рассказала Таня Дмитриева, соосновательница серии инициатив Kiknky Company, курсов Kinky Practice и SexTech-платформы Deep.

Содержание:

Что такое эротический онлайн-продукт

Цифровой рынок образования и развлечений для взрослых можно разделить на три категории:

Секспросвет. В этот сегмент входят онлайн-школы и курсы, которые предлагают интерактивные уроки и тренинги по разным аспектам сексуального здоровья и развития интимных навыков.

В этот сегмент входят онлайн-школы и курсы, которые предлагают интерактивные уроки и тренинги по разным аспектам сексуального здоровья и развития интимных навыков. Платформы для онлайн-знакомств. К ним относятся сервисы, которые помогают находить партнеров и развивать интимные связи даже на расстоянии.

К ним относятся сервисы, которые помогают находить партнеров и развивать интимные связи даже на расстоянии. SexTech. Это технологические продукты и инновации для улучшения сексуального опыта. Среди таких продуктов — приложения для разнообразия в сексуальной жизни; секс-игрушки с удаленным доступом и приложения от их производителей; секс-боты и роботы, которые имитируют романтических партнеров, а также VR-контент, который позволяет получить эротический опыт в виртуальной реальности.

Какие сложности возникают

В мире индустрия SexTech постепенно развивается: в 2020-м этот рынок оценивали в $30 млрд, а в 2023 году он практически достиг $32 млрд. По прогнозам The Business Research Company, к 2028 году его объем увеличится до $68 млрд. Несмотря на это, отрасль сталкивается с множеством ограничений:

Блокировки в магазинах приложений. Магазины App Store и Google Play блокируют приложения эротического характера из-за оптимизации расходов на модерацию контента. Отличить порно от образовательного ролика с помощью алгоритмов пока невозможно, а проверка живыми сотрудниками стоит очень дорого. При этом порноиндустрия ведет активный и достаточно агрессивный маркетинг, поэтому магазинам проще запретить весь подобный контент, чем разбираться, какой полезен, а какой — нет .

Магазины App Store и Google Play блокируют приложения эротического характера из-за оптимизации расходов на модерацию контента. Отличить порно от образовательного ролика с помощью алгоритмов пока невозможно, а проверка живыми сотрудниками стоит очень дорого. При этом порноиндустрия ведет активный и достаточно агрессивный маркетинг, поэтому магазинам проще запретить весь подобный контент, чем разбираться, какой полезен, а какой — нет . Нет подключения платежных систем. PayPal и многие банки отказываются работать с продуктами, которые связаны с контентом для взрослых. Мы тоже столкнулись с этим ограничением, когда в 2018 году решили запустить маркетплейс с товарами 18+.

PayPal и многие банки отказываются работать с продуктами, которые связаны с контентом для взрослых. Мы тоже столкнулись с этим ограничением, когда в 2018 году решили запустить маркетплейс с товарами 18+. Без рекламы в соцсетях или в Google Ads. Facebook*, Instagram* и TikTok часто отвергают такие объявления из-за строгих правил, что очень осложняет продвижение нового продукта. Год назад мы пытались запустить рекламу SexTech-платформы на американскую аудиторию в Google Ads, но это закончилось блокировкой.

В России сектор SexTech слабо развит, хотя за последние десять лет заметно увеличилось количество производителей секс-игрушек и других интимных товаров. Однако развитие высокотехнологичного сегмента ограничивается рядом факторов:

Неготовность аудитории. Она пока не принимает сложные инновации в сексуальной сфере. По опыту, стереотипы и табу сильны, и это заставляет людей скептически относиться к любым новшествам.

Она пока не принимает сложные инновации в сексуальной сфере. По опыту, стереотипы и табу сильны, и это заставляет людей скептически относиться к любым новшествам. Низкий интерес инвесторов. Разработка передовых продуктов, включая приложения, инновационные секс-игрушки или технологии искусственного интеллекта, требует значительных вложений. Привлечь финансирование непросто. Исключением оказался 2020 год: в пандемию COVID-19 вырос спрос на секс-продукты, который спровоцировал рост инвестиций. Именно тогда мы запустили свое приложение, но позже инвестиционная активность снова сместилась из-за политических событий.

Разработка передовых продуктов, включая приложения, инновационные секс-игрушки или технологии искусственного интеллекта, требует значительных вложений. Привлечь финансирование непросто. Исключением оказался 2020 год: в пандемию COVID-19 вырос спрос на секс-продукты, который спровоцировал рост инвестиций. Именно тогда мы запустили свое приложение, но позже инвестиционная активность снова сместилась из-за политических событий. Юридические ограничения. В 2022 году вступил в силу закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола. Из-за того, что документ не дает четких определений этих терминов, его сложно интерпретировать, что может негативно отразиться на развитии отрасли.

Как продвигать онлайн-продукты для взрослых

Энтузиастам, которые стремятся развивать эту индустрию в России, можно дать несколько советов, как продвигать проект для взрослых:

Фокусируйтесь на качестве. Основа успеха в индустрии — качественный продукт. Он может сам по себе заинтересовать пользователей и позволит сэкономить на маркетинге. Так, СМИ и инфлюенсеры много писали про вибраторы в форме эмодзи (баклажан, банан, клубника и т.д.). Игривый дизайн позволил марке Emojibator сократить затраты на маркетинг.

Соблюдайте законы. Мы во всех проектах строго соблюдаем законы. Правовая чистота защищает ваш бизнес от юридических проблем и повышает его репутацию. Клиенты и инвесторы охотнее работают с компаниями, которые действуют законно и прозрачно.

Изучите все необходимые нормативные акты, в том числе о защите персональных данных, авторских правах и рекламе. Так, согласно пункту 5 части 4 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» реклама не должна содержать информацию порнографического характера. При этом документ не определяет, что именно считается порнографией.

Для уточнения можно обратиться к ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В подпункте 8 части 1 статьи 2 говорится, что «информация порнографического характера — информация, представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного».

Такая реклама нарушает закон «О рекламе». Кроме того, площадки, которые продают интимные товары или содержат контент для взрослых, должны маркироваться 18+.

Стройте сообщества вокруг своего продукта. Неочевидный, но действенный способ стимулировать продажи продукта — построение вокруг него комьюнити. Этот метод особенно важен, когда отрасль сталкивается не только с социальными стигмами, но и с регуляторными ограничениями, затрудняющими использование традиционных каналов продвижения. «Сарафанное радио», личные рекомендации и отзывы от пользователей очень убедительны и помогают естественно привлекать новую аудиторию.

В наше комьюнити входят не только активные пользователи, но и те, кто непосредственно участвует в создании продукта: разработчики, артисты, волонтеры. Это около 300 человек, которые являются основной движущей силой сообщества. Многие из подписчиков могут никогда не посещать мероприятия, но они активно участвуют в онлайн-жизни проекта и поддерживают важный диалог о продукте.

Работайте над позиционированием. Как и в любом бизнесе, важно понимать, кто ваш потребитель. Продукты для взрослых требуют особенно тщательного подхода к тону коммуникации и содержанию, чтобы привлечь нужную аудиторию. Наш опыт с контекстной рекламой показал, насколько дорого может обойтись неправильное позиционирование.

Мы закупали запросы на темы сексуальности и фантазий, но это часто привлекало любителей порно, а не тех, кто интересуется образовательными продуктами. В результате этой ошибки привлечение одного пользователя иногда стоило 1600 рублей. Для корректировки рекламных стратегий используйте аналитику и обратную связь с клиентами.

Ведите переговоры с финансовыми и платежными сервисами. Столкнувшись с отказами, не сдавайтесь при первом «нет». Внимательно изучите правила платежных сервисов. Если в них не прописан запрет на ваш тип контента, запросите пояснения и оспаривайте отказ. Часто возражения вызваны опасениями столкнуться с порнографическим контентом.

Поясните, что ваш продукт является образовательным или развлекательным и не нарушает законов. Инициируйте адекватный и профессиональный диалог. Если одна система не идет навстречу, ищите другие. Вы приносите им доход, и точно будут те, что заинтересованы в сотрудничестве.

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Как проверить свой продукт

Вот важные элементы, которые имеет качественный и востребованный продукт, — чек-лист крутого онлайн-продукта:

Эксперты. Информация должна быть разработана и проверена специалистами, например, сексологами, психологами, врачами и коучами по телесным практикам, чтобы контент стал полезным, точным и актуальным.

Информация должна быть разработана и проверена специалистами, например, сексологами, психологами, врачами и коучами по телесным практикам, чтобы контент стал полезным, точным и актуальным. Конфиденциальность. В сфере SexTech защита данных пользователя имеет особенное значение, ведь люди делятся чрезвычайно чувствительной личной информацией. Разработайте продукт так, чтобы он не только соответствовал стандартам безопасности, но и предлагал дополнительные опции приватности, например, анонимные профили и зашифрованные чаты.

В сфере SexTech защита данных пользователя имеет особенное значение, ведь люди делятся чрезвычайно чувствительной личной информацией. Разработайте продукт так, чтобы он не только соответствовал стандартам безопасности, но и предлагал дополнительные опции приватности, например, анонимные профили и зашифрованные чаты. Поддержка пользователей. Важно не только предлагать продукты, но и помогать людям глубже понять темы сексуального здоровья и благополучия. Создайте статьи, видео или вебинары, которые научат клиентов эффективно использовать ваши решения.

Важно не только предлагать продукты, но и помогать людям глубже понять темы сексуального здоровья и благополучия. Создайте статьи, видео или вебинары, которые научат клиентов эффективно использовать ваши решения. Этические ценности. Главная цель любых проектов в интимной сфере — помочь людям чувствовать себя комфортно, уверенно и безопасно в исследовании своей сексуальности. Важно соблюдать этичную коммуникацию с клиентом на каждом этапе взаимодействия.

Вместо выводов

Сфера сексуальных онлайн-продуктов еще только развивается и полна возможностей для новых идей. Рынок, особенно в SexTech, не насыщен и позволяет занять лидирующие позиции. По нашим наблюдениям, спрос на образовательные и развлекательные продукты в области сексуального здоровья растет. Даже при медленном старте, в долгосрочной перспективе такие проекты принесут дивиденды.

* Принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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