Истории
Дезинфекция транспорта, закрытие школ: как московские власти борются с распространением коронавируса
Истории
Анна Оленькова
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, из них 53 — в Москве. Вчера инфицированных было меньше на 30 человек. Rusbase рассказывает, какие меры предпринимают столичные власти, чтобы не допустить распространения вируса.
Дезинфекция транспорта, закрытие школ: как московские власти борются с распространением коронавирусаАнна Оленькова
Власти действуют сразу по нескольким направлениям:
Транспорт:
- Кассирам метро выдали дезинфицирующие средства для рук и перчатки. Им также измеряют температуру.
- Раз в час проводится дезинфекция автоматов по продаже билетов, а также регулярная обработка поездов, эскалаторов и переходов.
- Дистанционно измеряется температура у пассажиров метро.
- В наземном транспорте водители временно перестали продавать билеты.
Образование:
- с 21 марта по 12 апреля будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования.
- вузы переходят на дистанционное обучение.
Мероприятия:
- до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия.
- в помещениях разрешается проводить досуговые мероприятия численностью до 50 человек. Закрываются кинотеатры, театры, концертные залы, лектории, музеи. Театры уже начали уведомлять зрителей об отмене спектаклей.
Закрываются в Москве (до 10 апреля) кино, театры, концертные залы, лектории - уточнили мне в мэрии— Алексей Венедиктов (@aavst) March 16, 2020
- приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие» и других мероприятий, которые проходят на базе центров соцобслуживания.
Карантин:
- прибывающих из-за рубежа просят оставаться дома на двухнедельный карантин. Речь идет о пасажирах, которые прибыли из ЕС, всех европейских стран, не входящих в Евросоюз, а также с Украины, из США и Белоруссии. Оставаться на карантине должны как прибывшие, так и все, кто с ними проживает.
- пенсионеров без необходимости просят не покидать квартиру, а при признаках простуды вызывать врача на дом.
Отслеживать количество заболевших в России и в мире можно по карте, созданной «Яндексом».Фото: DimaBerlin / Shutterstock
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