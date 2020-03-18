На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, из них 53 — в Москве. Вчера инфицированных было меньше на 30 человек. Rusbase рассказывает, какие меры предпринимают столичные власти, чтобы не допустить распространения вируса.

Дезинфекция транспорта, закрытие школ: как московские власти борются с распространением коронавируса