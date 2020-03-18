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Истории

Дезинфекция транспорта, закрытие школ: как московские власти борются с распространением коронавируса

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, из них 53 — в Москве. Вчера инфицированных было меньше на 30 человек. Rusbase рассказывает, какие меры предпринимают столичные власти, чтобы не допустить распространения вируса.

Дезинфекция транспорта, закрытие школ: как московские власти борются с распространением коронавируса

Власти действуют сразу по нескольким направлениям:

Транспорт:

  • Кассирам метро выдали дезинфицирующие средства для рук и перчатки. Им также измеряют температуру.
  • Раз в час проводится дезинфекция автоматов по продаже билетов, а также регулярная обработка поездов, эскалаторов и переходов.
  • Дистанционно измеряется температура у пассажиров метро.
  • В наземном транспорте водители временно перестали продавать билеты.

Образование:

  • с 21 марта по 12 апреля будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования.
  • вузы переходят на дистанционное обучение.

Мероприятия:

  • до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия.
  • в помещениях разрешается проводить досуговые мероприятия численностью до 50 человек. Закрываются кинотеатры, театры, концертные залы, лектории, музеи. Театры уже начали уведомлять зрителей об отмене спектаклей.
  • приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие» и других мероприятий, которые проходят на базе центров соцобслуживания.

Карантин:

  • прибывающих из-за рубежа просят оставаться дома на двухнедельный карантин. Речь идет о пасажирах, которые прибыли из ЕС, всех европейских стран, не входящих в Евросоюз, а также с Украины, из США и Белоруссии. Оставаться на карантине должны как прибывшие, так и все, кто с ними проживает.
  • пенсионеров без необходимости просят не покидать квартиру, а при признаках простуды вызывать врача на дом.

Отслеживать количество заболевших в России и в мире можно по карте, созданной «Яндексом».

Фото: DimaBerlin / Shutterstock

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