Как определить, что соискатель лжет на собеседовании

Собеседование — ситуация, в которой хочется показать себя с лучшей стороны. Неудивительно, что многие преувеличивают свои навыки или могут соврать, чтобы понравиться HR-менеджеру. Разбираемся, как распознать обман и в каких случаях он неуместен.

В ходе опроса сотрудников, проведенного сайтом Interview Guys, выяснилось, что большинство работников завышают свою квалификацию в резюме. Чаще всего приукрашивают навыки, достижения, сильные и слабые стороны, а также предыдущие должностные обязанности.

Кандидаты также лукавят, говоря потенциальному работодателю, что через пять лет собираются работать в этой компании. Ранее мы уже рассказывали, как правильно отвечать на подобные вопросы на собеседованиях. Кроме того они часто преувеличивают свои симпатии и антипатии, чтобы соответствовать ценностям организации.

«Учитывая конкуренцию на рынке труда, многие приукрашивают действительность, чтобы выделиться на фоне других соискателей, — отмечает Майк Симпсон, CEO и соучредитель The Interview Guys. — Мы выяснили, что более 77% потенциальных работников чувствуют, что должны преувеличивать свою компетенцию, чтобы завоевать расположение работодателя, а почти 65% привирали в резюме, устраиваясь на позицию, пользующуюся большим спросом».

По словам Симпсона, главной мотивацией для этого было предложение о работе. «Если ложь гарантировала бы получение должности, почти 83% потенциальных сотрудников солгали бы в процессе подачи резюме, — говорит он. — Другие мотивы — шанс получить более высокий оклад, должность получше или укрепить отношения с потенциальными коллегами».

Признаки лжи на собеседовании

Многие менеджеры по найму уверены, что сразу поймут, если собеседник их обманывает.

«Это их работа — проверять и отсеивать кандидатов, поэтому вероятность того, что соискатель успешно введет работодателя в заблуждение довольно низка, — говорит Симпсон. — Почти три четверти менеджеров по найму могут распознать ложь».

Главный признак обмана кандидата — это отсутствие знаний или навыков при ответе на конкретные вопросы. «Более 7 из 10 опрошенных работодателей сказали, что это главный признак того, что потенциальный сотрудник лжет», — отмечает Симпсон.

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Среди других признаков можно выделить нервное поведение, например, изменение голоса, беспокойство, или избыточная подробная информация в ответах. Помимо лжи, существует также ряд поведенческих признаков, которые могут оставить неприятное впечатление у работодателя.

«К ним относятся нелестные отзывы о прошлых и нынешних работодателях, негативная или чрезмерная самоуверенность и ответы с большим количеством деталей», — добавляет Симпсон.

Что делать, если кандидат лжет

Самая распространенная реакция — вычеркнуть соискателя из списка потенциальных кандидатов. Согласно исследованию, более половины менеджеров не будут медлить с отказом. Но если на собеседованиях все привирают, как правильнее поступить?

Все зависит от конкретного случая. Симпсон считает, что если человек хвалит компанию, чтобы заручиться благосклонностью работодателя, или преувеличивает приверженность корпоративным ценностям, на это можно закрыть глаза. Однако в случаях, когда кандидат лжет о своем опыте, работодатель сразу укажет ему на дверь.

«На самом деле, лгать во время собеседования или в отклике на вакансию — довольно рискованная затея, — добавляет Симпсон. — При этом ложь не всегда говорит что-то о производительности сотрудника».

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