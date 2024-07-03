Картотека на расчетном счете — список неисполненных платежных документов, которые ожидают обработки банком. Такое происходит в случае недостатка средств на счете или если нужно соответствующее подтверждение уполномоченного органа. К ним можно отнести платежные, инкассовые поручения и другие финансовые обязательства. В статье узнаете, что такое картотека и как снять картотеку с расчетного счета.

Содержание

Порядок исполнения требований банком

Найти определение «картотека» в нормативных актах невозможно, так как этот термин относится к понятию «счет № 909 Расчетные операции», о котором указывается в разделе 4 Положения ЦБ РФ № 579-П от 27.02.17. Условно их можно назвать:

Картотека № 1 Счет N 90901. В ней учитываются платежные документы, исполнение которых приостановлено из–за ожидания по подтверждению со стороны клиента. Например, нужно подтвердить перевод на благотворительные цели. Приостановить платеж могут уполномоченные органы, например, из-за ареста счета или других ограничений на проведение операций.

В ней учитываются платежные документы, исполнение которых приостановлено из–за ожидания по подтверждению со стороны клиента. Например, нужно подтвердить перевод на благотворительные цели. Приостановить платеж могут уполномоченные органы, например, из-за ареста счета или других ограничений на проведение операций. Картотека № 2 Счет N 90902. Здесь учитываются платежные документы, которые приостановили из-за нехватки средств расчетном счете. Банк учитывает их в картотеке до тех пор, пока на счете не появится достаточное количество денег для их исполнения. По мере пополнения счета платежи выполняются в порядке очереди.

Отсутствие картотеки на клиента — немаловажный плюс, поскольку такие сведения могут свидетельствовать о финансовой неустойчивости компании.

Для исполнения банком платежей определены условия и последовательность, при которых банк обязан исполнить платежные документы, которые поступили на расчетный счет клиента. Здесь действует соответствующий порядок исполнения платежа и установлена их очередность.

Очередность установлена законодательством (ст. 855 ГК РФ) и может варьироваться в зависимости от типа и характера обязательств. Более подробно про очередность списания средств.

В п.1 ст. 855 ГК РФ предусматривается порядок работы со счетом N 90901. Здесь принимаются во внимание два фактора:

Выплаты производятся после одобрения клиента. Выплаты осуществляются после уведомления от уполномоченных органов о том, что запреты сняты. Такие распоряжения могут поступать от органов налоговой, таможенной служб, судов разных инстанций.

Очередность по работе со счетом N 90902 включает в себя следующие моменты и учитывает:

Удержание алиментов, возмещение нанесенного здоровью ущерба. Оплату выходных пособий и расчеты по заработной плате. В эту категорию входят лица, которые работали по трудовому договору. Перечисления в бюджет, внебюджетные фонды (налоги, сборы, взносы), а также перечисление денег для оплаты труда лицам, работающих по трудовому договору. Платежи по обязательствам перед кредиторами, не относящиеся к 1, 2 и третьей очереди. Прочие платежи в порядке календарной очереди.

Если на владельца счета существует картотека в банке — не страшно, важно аккуратно исполнить свои финансовые обязательства и спокойно выйти из нее.

Как создается картотека на расчетном счете?

Создаваемая на расчетном счете банковская картотека включает несколько этапов и процедур:

Банк принимает платежные документы от клиентов или третьих лиц (например, инкассовые поручения, платежные требования, исполнительные листы), осуществляет проверку правильности оформления и соответствия требованиям законодательства и внутренним правилам банка.

Со стороны банка проверяется баланс расчетного счета клиента для определения возможности исполнения поступивших документов. Если обнаруживаются определенные причины, из-за которых клиент не может пользоваться своим счетом, то возникает необходимость постановки счета на учет.

Когда документ сразу не может быть исполнен, например, из-за недостатка средств, ареста счета или других причин, в соответствующем месте создается картотека по счету № 1 или № 2, клиент уведомляется о взятии документов на учет и причинах этого.

Платежный документ регистрируется в учетной системе банка с указанием всех необходимых реквизитов. Документу присваивается статус, указывающий на причину его помещения в картотеку, например, недостаток средств, арест, спор или другая причина.

Банк регулярно проверяет состояние счета клиента для выявления возможности исполнения документов из картотеки. При поступлении средств на счет клиента документы из картотеки № 1 исполняются в порядке поступления. Для документов в картотеке № 2 проводится работа по разрешению спорных вопросов.

Как снять картотеку со счета?

Для снятия картотеки со счета нужно либо аннулировать запрет от соответствующих органов, либо выполнить обязательства по неисполненным платежным документам.

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В зависимости от причины, по которой была создана картотека, и текущего состояния счета несколькими словами можно описать способы снятия картотеки:

Клиент пополняет свой расчетный счет достаточной суммой, чтобы покрыть все неисполненные платежные документы, после чего банк автоматически исполняет платежные документы в порядке их поступления. Клиент может договориться с получателями платежей о переносе сроков платежей или реструктуризации долга. Если имеются определенные договоренности с контрагентами или поставщиками, то нужно предоставить банку соответствующие документы, подтверждающие это, чтобы снятие банковских ограничений реализовалось. Снятие картотеки может быть сделано на основании судебного решения, к примеру, при признании недействительности платежного документа или в случае банкротства клиента.

Пошаговая инструкция для снятия

Снятие картотеки по расчетному счету включает некоторые шаги, которые следует проделать клиенту:

Связаться с банком и уточнить список всех числящихся в картотеке платежных документов и поинтересоваться, какова общая сумма.

с банком и уточнить список всех числящихся в картотеке платежных документов и поинтересоваться, какова общая сумма. Рассчитать свои финансовые возможности для пополнения счета, параллельно провести переговоры с контрагентами на предмет зачета взаимных требований, если таковые имеются.

свои финансовые возможности для пополнения счета, параллельно провести переговоры с контрагентами на предмет зачета взаимных требований, если таковые имеются. Подать в банк все документы для снятия картотеки. Например, можно подать судебные решения, платежные поручения, письма от контрагентов и другие. Если постановка на учет была связана с недостатком средств, то нужно пополнить счет.

в банк все документы для снятия картотеки. Например, можно подать судебные решения, платежные поручения, письма от контрагентов и другие. Если постановка на учет была связана с недостатком средств, то нужно пополнить счет. Убедиться в снятии картотеки и получить об этом подтверждение из банка.

Предприятиям важно самим отслеживать ситуацию, в том числе управлять картотекой. Зная о своем финансовом балансе и периодически пополняя счет, можно избежать ситуаций с недостатком средств, планировать оплату по намеченному графику и застраховаться от лишних расходов, так как некоторые банки за ведение картотеки могут взимать комиссию.

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