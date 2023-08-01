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Истории

Бизнес детей-инфлюенсеров процветает в США. Регуляторы могут этому помешать

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

YouTube запрещает регистрироваться пользователям младше 13 лет, но это не мешает родителям вести каналы от имени своих детей. Этот бизнес процветает в США: ролики, в которых дети демонстрируют свои игрушки и учат юных зрителей мыть руки, набирают миллионы просмотров — и приносят их создателям миллионы долларов.

В материале — о том, как устроен «кидфлюенсинг» в США и почему он привлекает внимание регуляторов.

Бизнес детей-инфлюенсеров процветает в США. Регуляторы могут этому помешать

Все началось с конструктора Lego Choo Choo Train. На видео трехлетний Райан Каджи выбирает его в магазине. «Потому что он мне нравится», — говорит он своей матери Лоанн. Когда они возвращаются в свой дом в Хьюстоне, штат Техас, ребенок открывает коробку и играет с новой игрушкой. Ничего необычного — но такие ролики сделали семью Каджи миллионерами.

Лоанн загрузила это видео на новый канал Ryan ToysReview на YouTube. Спустя восемь лет, множество распаковок игрушек и 35 млн подписчиков этот канал известен как Ryan’s World. Райан — один из представителей нового поколения детей-инфлюенсеров младше 18 лет, которые меняют формат детских развлечений в США и зарабатывают на этом много денег.

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На YouTube лидируют Райан, которому сейчас 11 лет, и девятилетняя девочка с каналом Like Nastya, где 106 млн подписчиков. По данным Forbes, в 2021 году эти дети заработали $27 млн и $28 млн соответственно.

Большинство социальных сетей требуют, чтобы их пользователи были старше 13 лет. Однако родители и опекуны могут создавать и вести аккаунты от имени своих детей. В своих роликах юные инфлюенсеры играют с друзьями и членами семьи, показывают новые игрушки, учат других танцевать и мыть руки.

Согласно опросу аналитического центра Pew Research Center, проведенному в 2020 году, 81% американских родителей, которые воспитывают детей в возрасте от трех до четырех лет, разрешают им смотреть YouTube. В 2015 году был запущен YouTube Детям, который позволяет детям всех возрастов использовать сайт под контролем родителей.

На YouTube можно зарабатывать с помощью рекламы в роликах и партнерств с брендами, которые видят в этом возможность охватить очень молодую аудиторию и иногда платят за это тысячи долларов.

«Если это может быть источником дохода для семьи и способом получить новый опыт или отправить ребенка в колледж, то почему бы и нет?», — говорит Грег Алкалай, CEO Batterypop, сети развлечений для детей, которая также работает с юными инфлюенсерами. Алкалай утверждает, что именно он придумал термин «кидфлюенсеры».

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Раньше управление этими аккаунтами «больше походило на семейный бизнес», рассказывает Эллисон Фитцпатрик, которая представляет бренды и агентства в переговорах с инфлюенсерами в юридической компании Davis+Gilbert. Теперь эту работу взяли на себя продюсерские компании.

Ryan’s World сотрудничает с развлекательной студией pocket.watch, которая работает с 45 ведущими детьми-создателями контента. Компания помогла Райану заключить партнерство с Nintendo и Mattel, запустить его видео на детских телеканалах и стриминговых сервисах, а также продавать товары под его собственным брендом, в том числе игрушки. По словам CEO pocket.watch Криса Уильямса, эти продукты принесли «сотни миллионов долларов ритейлерам по всему миру».

У некоторых детей-инфлюенсеров также есть «мамы-инфлюенсеры», от которых они наследуют большое количество подписчиков еще до того, как научатся ходить.

Семья Лабрантов из Теннесси привлекла многомиллионную аудиторию, документируя свою жизнь в интернете. Они ведут аккаунты в Instagram* для каждого из своих детей. На совместный профиль самых младших из них — в возрасте одного года и четырех лет — уже подписались 1,4 млн человек.

Появляются и другие дети-инфлюенсеры. Как и взрослые, некоторые из них становятся амбассадорами линий одежды и сотрудничают с агентствами талантов, которые обычно работают с актерами. Это показывает, как изменилась реклама.

По прогнозам Influencer Marketing Hub, в этом году расходы на маркетинг влияния вырастут до $21,1 млрд. В 2016 году они составляли $1,7 млрд.

Однако скоро возможности для заработка могут ограничить. Регуляторы в США обвиняют креаторов в том, что они не маркируют должным образом спонсорский контент в видео с игрушками.

В 2019 году Федеральная торговая комиссия США ограничила таргетированную рекламу в роликах на YouTube, предназначенных для детей, обвинив платформу в незаконном сборе данных несовершеннолетних пользователей. Теперь каналы должны помечать детский контент.

Федеральная торговая комиссия также изучает исследование, которое предполагает, что текущий способ маркировать рекламу не работает для детей. Фитцпатрик предупреждает: если комиссия решит действовать, «все, о чем мы говорим, быстро исчезнет и изменится».

Соцсети постоянно меняются, из-за чего новым звездам становится все труднее подняться на вершину. «Раньше казалось, что кто угодно может внезапно стать следующим Ryan ToysReview. Теперь это намного сложнее», — говорит Алкалай.

Критики утверждают, что этот бизнес является эксплуататорским. В некоторых американских штатах доходы детей-актеров защищены Законом Кугана. У детей-инфлюенсеров такой защиты нет.

Дети не могут подписывать сделки с брендами, поэтому родители делают это от их имени. Но скоро все может измениться. В мае Иллинойс первым среди штатов принял закон, защищающий конфиденциальность и доходы детей-инфлюенсеров.

Что происходит, когда ребенок-инфлюенсер подрастает? «Райан всегда на первом месте для нас, — говорят его родители. — Если он не хочет сниматься, мы его не заставляем». Сейчас семья Каджи переключилась на образовательный контент и мультфильмы. Они наняли 30 человек, чтобы управлять каналом Райана и еще несколькими в рамках собственной продюсерской компании.

Другие дети-инфлюенсеры пытаются отойти от роликов с игрушками на YouTube и создают лайфстайл-контент в TikTok и Instagram*. Однако им сложно забрать с собой свою аудиторию, которая подписалась на них ради другого контента.

Другие просто устают снимать видео и возвращаются в реальность. Но на их месте обязательно появляются новые восходящие звезды. 

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Andrii Iemelianenko / Shutterstock

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