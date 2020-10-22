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Kinder Joy of Moving: как и зачем всемирно известный бренд развивает международный социальный проект для детей

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

В начале сентября в Тверской области прошёл традиционный благотворительный забег STARKIDS на 500 и 1000 м среди детей до 12 лет. Уже второй год подряд соревнования проводятся при поддержке международного детского социального проекта Kinder Joy of Moving, который был запущен несколько лет назад группой Ferrero.

Kinder Joy of Moving: как и зачем всемирно известный бренд развивает международный социальный проект для детей

Ежегодно в проекте принимают участие более 4 млн детей и их родителей. Как получилось, что всемирно известный производитель шоколада стал одним из самых популярных в мире организаторов детских спортивных соревнований?

С Kinder® позитивное отношение к физической активности сегодня поможет счастливым детям стать счастливыми взрослыми завтра.

Группа Ferrero не раз заявляла о важности социальной ответственности бизнеса и официально утвердила стратегию, которая ориентирована в том числе на продвижение активного образа жизни среди молодёжи, а также на защиту окружающей среды. Для реализации этой концепции недалеко от фабрики Ferrero в Альбе было создано особое пространство The Village — огромный спортивный парк для сотрудников компании и других жителей города.

В инфраструктуру парка входит практически всё, что может понадобиться для активного отдыха и занятий спортом — площадки для тенниса, футбола, волейбола, баскетбола, бадминтона и пляжного волейбола, скалодром, каток для катания на коньках, хафпайп для сноуборда, велосипедные и пешеходные дорожки, а также центры для различных групп участников. Объединяющим структуру стал Village Joy of Moving — центр спортивных исследований, продвигающий инновации и образование в области двигательной активности, созданный специальным научным комитетом.

По мнению компании, физическая активность — один из значимых компонентов детского образования для подготовки детей к самостоятельной жизни. В реализации этой стратегии проводником детского направления стал бренд Kinder®, чья главная задача — доставлять детям радость и поощрять их естественную склонность к движениям и играм.

Забег Starkids

Российский детский забег Starkids, 2020 год

«Радость движения»: на чём основана образовательная программа Kinder Joy of Moving

По сути, в своем социальном проекте для детей Kinder® представляет полноценную образовательную программу, направленную на развитие физической активности среди детей и молодёжи и продвижение активного образа жизни во всем мире, — в этом как раз и заключается миссия Kinder Joy of Moving.

Реализация мероприятий проекта наглядно показывает детям и их родителям, что здоровый образ жизни и занятия спортом — это весело и интересно, а в долгосрочной перспективе помогает развивать навыки, полезные для социализации и взрослой жизни.

Отправной точкой для создателей программы проекта послужила образовательная инновационная методология, которая так и называется — «Радость движения». Команда Kinder Joy of Moving отмечает, что в основе программы — максимально эффективное и всестороннее развитие ребенка с помощью отработки нескольких групп навыков: физическая подготовка, координация, когнитивные функции и развитие творческих и жизненных способностей.

При этом к экспертизе проекта вопросов обычно не возникает, ведь в разработке методологии «Радость движения» участвовали Римский университет Foro Italico, Министерство образования итальянского региона Пьемонт и Олимпийский комитет Италии.

Эти организации вместе с брендом Kinder® в 2012 году провели исследование, в котором приняли участие более тысячи учеников начальной школы в Альбе. Под руководством 18 специалистов дети занимались спортом и подвижными играми в Village Joy of Moving. Все виды спорта преподавались с одинаковым подходом, нацеленным на развитие моторики, социальных и когнитивных навыков. Интерес детей к обучению стимулировали различные игры и необычные для школы дисциплины — в том числе бадминтон, скейтборд и даже слэклайнинг.

В итоге показатели участников эксперимента по координации движений, способностям к обучению, творческим способностям и жизненным навыкам в целом значительно улучшились — это и стало научной базой для специализированной методологии.

С 2016 года все мероприятия для детей в Village Joy of Moving проходят на основе методологии «Радость движения». «Обучение проходит по принципу “подойти к решению проблем с разнообразным набором решений”, — говорит куратор проекта Фабрицио Мартино. — Вот почему мы предлагаем детям много разных впечатлений, чтобы обогатить и разум, и тело».

Проект Kinder Joy of Moving позволяет развивать одновременно все основные навыки, при этом «Радость движения» смещает акцент с выступления на развлечение, от соревнований к сотрудничеству. Так проекту Kinder Joy of Moving удается мотивировать детей с разной физической подготовкой на занятия спортом и разностороннее развитие при помощи участия в специально разработанных активных играх.

Ещё одна важная причина интереса к Kinder Joy of Moving — стремление проекта привлекать для участия всех желающих. В результате участниками проекта Kinder Joy of Moving становятся миллионы детей и их родителей; в числе только недавних таких активностей по всему миру — чемпионат Kinder Joy of Moving по большому теннису, соревнования Optimist Italia, летние лагеря в Италии, Франции, Индии, Мексике и Люксембурге, а также мероприятия по всему миру в партнёрстве с Международной федерацией школьного спорта.

Мероприятие Kinder Joy of Moving

Регата в Италии, 2020 год

Партнёрская программа и коллаборации Kinder Joy of Moving

Проект сотрудничает с государственными учреждениями, международными и национальными спортивными федерациями по всему миру. Сегодня в нем участвуют более 4 млн детей и членов их семей, так или иначе вовлеченных в спортивные мероприятия.

К активностям проекта во всём мире уже присоединились 127 спортивных национальных и международных федераций и ассоциаций, а также Международная федерация школьного спорта (ISF). Помимо Олимпийского комитета Италии, в числе партнёров Kinder Joy of Moving — национальные олимпийские комитеты Германии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также десятки крупных компаний и корпораций — коллаборации с ними запоминаются надолго.

Например, более 200 сотрудников судоходной компании Costa прошли специальное обучение у тренеров Village Joy of Moving, чтобы научиться использовать методологию «Радость движения» на принципиально новой площадке и провести активности Kinder Joy of Moving на бортах компании.

В результате программа на время превратилась в отдельный проект — «Радость движения на борту». И партнёрская акция продолжается: Costa и Kinder® проводят совместные мероприятия для детей во многих населенных пунктах, в которые прибывают суда Costa, — правда, теперь это «Радость движения на берегу».

Kinder Joy of Moving в России

В Россию проект Kinder Joy of Moving пришёл всего пару лет назад, но уже активно включился в одно из детских мероприятий триатлона IRONSTAR, а именно — в забеги STARKIDS.

В этом году при поддержке Kinder Joy of Moving прошли забеги в Завидово (Тверская область), Казани, Калининграде, Самаре, Сочи и на Розе Хутор.

Разумеется, в соревнованиях, которые поддерживает Kinder Joy of Moving в России, также могут участвовать все желающие, независимо от физических возможностей. Например, если ребенок не в силах бежать в STARKIDS самостоятельно, он может участвовать в забеге на руках у родителей или в коляске. При этом для участия в соревнованиях достаточно лишь письменного согласия родителей на участие их ребенка в спортивном конкурсе.

Как и в других странах, проект в России уделяет большое внимание благотворительному аспекту — и это ещё одна причина не пройти мимо. Так, в детском забеге в Самаре 8 и 19 сентября приняли участие подопечные Самарской областной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Самарские солнышки», а все средства, вырученные организаторами во время забега в Завидово, были переданы фонду «Синдром любви».

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы эти соревнования стали для каждого ребенка ярким и запоминающимся событием», — отмечает команда бренда.

Фото на обложке и в материале предоставлены компанией

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