Kinder Joy of Moving: как и зачем всемирно известный бренд развивает международный социальный проект для детей

В начале сентября в Тверской области прошёл традиционный благотворительный забег STARKIDS на 500 и 1000 м среди детей до 12 лет. Уже второй год подряд соревнования проводятся при поддержке международного детского социального проекта Kinder Joy of Moving, который был запущен несколько лет назад группой Ferrero.

Ежегодно в проекте принимают участие более 4 млн детей и их родителей. Как получилось, что всемирно известный производитель шоколада стал одним из самых популярных в мире организаторов детских спортивных соревнований?

С Kinder® позитивное отношение к физической активности сегодня поможет счастливым детям стать счастливыми взрослыми завтра.

Группа Ferrero не раз заявляла о важности социальной ответственности бизнеса и официально утвердила стратегию, которая ориентирована в том числе на продвижение активного образа жизни среди молодёжи, а также на защиту окружающей среды. Для реализации этой концепции недалеко от фабрики Ferrero в Альбе было создано особое пространство The Village — огромный спортивный парк для сотрудников компании и других жителей города.

В инфраструктуру парка входит практически всё, что может понадобиться для активного отдыха и занятий спортом — площадки для тенниса, футбола, волейбола, баскетбола, бадминтона и пляжного волейбола, скалодром, каток для катания на коньках, хафпайп для сноуборда, велосипедные и пешеходные дорожки, а также центры для различных групп участников. Объединяющим структуру стал Village Joy of Moving — центр спортивных исследований, продвигающий инновации и образование в области двигательной активности, созданный специальным научным комитетом.

По мнению компании, физическая активность — один из значимых компонентов детского образования для подготовки детей к самостоятельной жизни. В реализации этой стратегии проводником детского направления стал бренд Kinder®, чья главная задача — доставлять детям радость и поощрять их естественную склонность к движениям и играм.

Российский детский забег Starkids, 2020 год



«Радость движения»: на чём основана образовательная программа Kinder Joy of Moving

По сути, в своем социальном проекте для детей Kinder® представляет полноценную образовательную программу, направленную на развитие физической активности среди детей и молодёжи и продвижение активного образа жизни во всем мире, — в этом как раз и заключается миссия Kinder Joy of Moving.

Реализация мероприятий проекта наглядно показывает детям и их родителям, что здоровый образ жизни и занятия спортом — это весело и интересно, а в долгосрочной перспективе помогает развивать навыки, полезные для социализации и взрослой жизни.

Отправной точкой для создателей программы проекта послужила образовательная инновационная методология, которая так и называется — «Радость движения». Команда Kinder Joy of Moving отмечает, что в основе программы — максимально эффективное и всестороннее развитие ребенка с помощью отработки нескольких групп навыков: физическая подготовка, координация, когнитивные функции и развитие творческих и жизненных способностей.

При этом к экспертизе проекта вопросов обычно не возникает, ведь в разработке методологии «Радость движения» участвовали Римский университет Foro Italico, Министерство образования итальянского региона Пьемонт и Олимпийский комитет Италии.

Эти организации вместе с брендом Kinder® в 2012 году провели исследование, в котором приняли участие более тысячи учеников начальной школы в Альбе. Под руководством 18 специалистов дети занимались спортом и подвижными играми в Village Joy of Moving. Все виды спорта преподавались с одинаковым подходом, нацеленным на развитие моторики, социальных и когнитивных навыков. Интерес детей к обучению стимулировали различные игры и необычные для школы дисциплины — в том числе бадминтон, скейтборд и даже слэклайнинг.

В итоге показатели участников эксперимента по координации движений, способностям к обучению, творческим способностям и жизненным навыкам в целом значительно улучшились — это и стало научной базой для специализированной методологии.

С 2016 года все мероприятия для детей в Village Joy of Moving проходят на основе методологии «Радость движения». «Обучение проходит по принципу “подойти к решению проблем с разнообразным набором решений”, — говорит куратор проекта Фабрицио Мартино. — Вот почему мы предлагаем детям много разных впечатлений, чтобы обогатить и разум, и тело».

Проект Kinder Joy of Moving позволяет развивать одновременно все основные навыки, при этом «Радость движения» смещает акцент с выступления на развлечение, от соревнований к сотрудничеству. Так проекту Kinder Joy of Moving удается мотивировать детей с разной физической подготовкой на занятия спортом и разностороннее развитие при помощи участия в специально разработанных активных играх.

Ещё одна важная причина интереса к Kinder Joy of Moving — стремление проекта привлекать для участия всех желающих. В результате участниками проекта Kinder Joy of Moving становятся миллионы детей и их родителей; в числе только недавних таких активностей по всему миру — чемпионат Kinder Joy of Moving по большому теннису, соревнования Optimist Italia, летние лагеря в Италии, Франции, Индии, Мексике и Люксембурге, а также мероприятия по всему миру в партнёрстве с Международной федерацией школьного спорта.

Регата в Италии, 2020 год



Партнёрская программа и коллаборации Kinder Joy of Moving

Проект сотрудничает с государственными учреждениями, международными и национальными спортивными федерациями по всему миру. Сегодня в нем участвуют более 4 млн детей и членов их семей, так или иначе вовлеченных в спортивные мероприятия.

К активностям проекта во всём мире уже присоединились 127 спортивных национальных и международных федераций и ассоциаций, а также Международная федерация школьного спорта (ISF). Помимо Олимпийского комитета Италии, в числе партнёров Kinder Joy of Moving — национальные олимпийские комитеты Германии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также десятки крупных компаний и корпораций — коллаборации с ними запоминаются надолго.

Например, более 200 сотрудников судоходной компании Costa прошли специальное обучение у тренеров Village Joy of Moving, чтобы научиться использовать методологию «Радость движения» на принципиально новой площадке и провести активности Kinder Joy of Moving на бортах компании.

В результате программа на время превратилась в отдельный проект — «Радость движения на борту». И партнёрская акция продолжается: Costa и Kinder® проводят совместные мероприятия для детей во многих населенных пунктах, в которые прибывают суда Costa, — правда, теперь это «Радость движения на берегу».

Kinder Joy of Moving в России

В Россию проект Kinder Joy of Moving пришёл всего пару лет назад, но уже активно включился в одно из детских мероприятий триатлона IRONSTAR, а именно — в забеги STARKIDS.

В этом году при поддержке Kinder Joy of Moving прошли забеги в Завидово (Тверская область), Казани, Калининграде, Самаре, Сочи и на Розе Хутор.

Разумеется, в соревнованиях, которые поддерживает Kinder Joy of Moving в России, также могут участвовать все желающие, независимо от физических возможностей. Например, если ребенок не в силах бежать в STARKIDS самостоятельно, он может участвовать в забеге на руках у родителей или в коляске. При этом для участия в соревнованиях достаточно лишь письменного согласия родителей на участие их ребенка в спортивном конкурсе.

Как и в других странах, проект в России уделяет большое внимание благотворительному аспекту — и это ещё одна причина не пройти мимо. Так, в детском забеге в Самаре 8 и 19 сентября приняли участие подопечные Самарской областной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Самарские солнышки», а все средства, вырученные организаторами во время забега в Завидово, были переданы фонду «Синдром любви».

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы эти соревнования стали для каждого ребенка ярким и запоминающимся событием», — отмечает команда бренда.





Фото на обложке и в материале предоставлены компанией