Эти инструменты позволяют общаться с ИИ не текстом, а действиями

Эта идея лежит в основе набора Promptac, который позволяет дизайнерам выражать свои идеи не только словами, но и руками. Набор состоит из шести объектов, каждый из которых помещается в ладони и позволяет передавать ИИ тактильную информацию.

Текст — все, что нужно для создания дизайна с ИИ. Вы вводите промпт — нейросеть генерирует изображение. Но что, если вовлечь в этот процесс реальные объекты?

Каждый объект оснащен своим типом сенсора. Один из них похож на наперсток и работает подобно инструменту «пипетка» в Photoshop: если коснуться пальцем какого-либо цвета или материала, он будет применен к созданному ИИ изображению. Другие инструменты из набора можно скручивать, сжимать и сгибать, придавая форму объектам на изображении.

Фото в тексте: Чжаоди Фэн

Promptac разработала дизайнер Чжаоди Фэн. Название набора объединяет в себе слова prompt (запрос) и tactile (тактильный). Пока это только прототип, но в будущем благодаря ему творческие специалисты смогут взаимодействовать с ИИ более тактильным и интуитивным образом.

Фэн считает, что технология поможет клиентам лучше доносить свои идеи до дизайнеров. «С ИИ можно быстро визуализировать концепции, так что [клиенты] могут использовать этот набор для визуализации своих идей с помощью ИИ, а дизайнеры помогут реализовать их лучшим образом», — говорит она.

Создание дизайна с помощью Promptac начинается, как обычно: нужно ввести запрос в программу и подождать, пока ИИ сгенерирует изображение. После можно забыть об экране и переключиться на цвета и материалы вокруг вас.

Хотите добавить текстуру древесной коры? Воспользуйтесь датчиком с RFID (radio frequency identification, системой радиочастотной идентификации). Ваше внимание привлекли ярко-зеленые листья комнатного растения? Поможет датчик цвета.

Также можно поэкспериментировать с тем, что Фэн называет «датчиками манипулирования руками». Один из них напоминает нигири из лосося в форме радуги и может сгибаться до 180 градусов. Другой похож на круглое миндальное печенье и может распознавать различные виды давления.

Чтобы создать эти формы, Фэн наблюдала за тем, как мастера работают с глиной руками, а затем воплотила их наиболее частые движения в различных предметах.

Пока датчики и модель взаимодействуют не в реальном времени. Однако Фэн считает, что в дальнейшем сможет сократить время взаимодействия между ними до 15-30 секунд, используя более продвинутый ИИ. Например, приложение DragGAN, куда можно загрузить изображение и изменить его содержимое.

Помимо этого, потребуется сделать датчики беспроводными — сейчас они подключены к управляющей плате Arduino.

В дальнейшем Фэн планирует сотрудничать с исследователями ИИ, а также с творческими людьми из разных областей, которые могут поспособствовать дальнейшему развитию ее проекта.

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Фото на обложке: Чжаоди Фэн