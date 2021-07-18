Как проходит AI City Challenge — международный конкурс умных городов

Представленные технологии призваны улучшить жизнь людей, однако некоторые эксперты считают, что они могут стать опасным инструментом для слежки за гражданами.

AI City Challenge был создан четыре года назад с целью стимулировать развитие искусственного интеллекта для реальных городских сценариев. В первых конкурсах призовые места занимали американские команды, однако в прошлом году китайские техногиганты Alibaba и Baidu опередили конкурентов из 40 стран.

Китайские команды заняли призовые позиции во всех пяти категориях, в частности компания ByteDance, владеющая TikTok, стала второй в конкурсе по выявлению автомобильных аварий на автострадах.

Все это стало возможным благодаря многолетним инвестициям китайского правительства в развитие сектора. По некоторым оценкам, в Китае находится половина всех умных городов мира. Распространение передовых вычислительных систем, камер и датчиков, использующих беспроводные соединения 5G, ускоряет развитие инновационных систем наблюдения.

Технологии, представленные на этих соревнованиях, будут также полезны для градостроителей. Подсчет количества автомобилей на дороге позволяет инженерам определить ресурсы, которые требуются для эксплуатации и обслуживания дорог и мостов.

На одном из соревнований AI City Challenge участникам было предложено идентифицировать автомобили на видеозаписях. В этом году описания впервые были сформулированы довольно внятно, например, «синий джип едет по извилистой дороге за красным пикапом».

На данный момент Китай и США — ведущие экспортеры цифровых технологий. В прошлом месяце администрация Байдена расширила черный список китайских компаний, начатый Дональдом Трампом. Теперь почти 60 организаций не могут получать инвестиции от американских фондов.

Между тем Сенат США недавно принял Закон о конкуренции и инновациях, предусматривающий многомиллиардные инвестиции в разработку микрочипов, искусственного интеллекта и надежной цепочки поставок. Закон также включает положение об инвестициях в умные города, в том числе и расширение партнерства в данном направлении со странами Юго-Восточной Азии (за исключением Китая).

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Стэн Колдуэлл, исполнительный директор проекта Mobility21, который участвует в развитии умного города в Питтсбурге, считает, что Китай инвестирует в исследования и разработки в два раза больше, чем США. По его мнению, именно это является ключом к сохранению конкурентоспособности в сфере новых технологий.

Также он добавил, что американские исследователи ИИ могут побороться за такие государственные гранты, как Civic Innovation Challenge Национального научного фонда или Smart City Challenge Министерства транспорта США. Согласно недавнему отчету, грант от Министерства транспорта США в размере $50 млн, выделенный городу Колумбус, штат Огайо, так и не достиг своей цели.

«Мы хотим, чтобы технологии развивались. Они позволят повысить безопасность, эффективность и экологичность жизни. Возможно это прозвучит эгоистично, но мы хотим, чтобы эти технологии развивались здесь и улучшали экономику нашей страны», — говорит Колдуэлл.

Представители Alibaba и Baidu отказались от комментариев, но их успехи однозначно поспособствуют новому притоку коммерческих предложений для обеих компаний. Более тысячи светофоров в городе Ханчжоу оснащены системой City Brain от Alibaba. Она уже доказала свою эффективность — благодаря внедрению ИИ количество пробок на дорогах значительно сократилось.

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Китайские компании также преуспели и в других категориях конкурса, спонсируемых США. Например, Megvii хорошо справилась с тестами на точность распознавания лиц, проведенными Национальным институтом стандартов и технологий.

США также поощряют исследователей ИИ к разработке технологии наблюдения за умным городом с помощью конкурса ASAPS. Он помогает операторам экстренных служб предсказать, когда им следует отправить скорую помощь, пожарную машину или полицию.

В этом соревновании команды анализируют комбинацию текстовых, фото- и видеоданных, а также публикации в Facebook и Twitter.

Гарофоло, старший советник Национального института стандартов и технологий, ранее сотрудничал с разведслужбами и Белым домом над проектами по анализу сразу нескольких видеопотоков. Он возглавил работу по созданию набора данных ASAPS, который он сравнил с созданием голливудского фильма.

В рамках семинара AI City Challenge Гарофоло показал фрагмент видео из данных ASAPS о людях, покидающих место стрельбы, сопоставляя эти кадры с фиктивными публикациями в Twitter.

В прошлом году он сказал, что результаты конкурса показали необходимость больше инвестировать в сектор ИИ в США. Обмен знаниями по-прежнему очень важен для научного сообщества, наряду с развитием талантов, базирующихся в США.

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