Почему камеры в ноутбуках так плохо снимают

С помощью современных смартфонов можно снимать невероятные фотографии. О веб-камерах, установленных в ноутбуках, такого не скажешь — кажется, за последние тридцать лет они совершенно не изменились . Колумнист OneZero Оуэн Уильямс решил разобраться, с чем это связано.

До пандемии я не обращал особого внимания на камеру в моем MacBook Pro 2019 года. Но когда мне пришлось часами разговаривать по видеосвязи, глядя на темное зернистое изображение собственного лица, ситуация изменилась.

Как и многие другие пользователи, я решил улучшить качество картинки с помощью внешней веб-камеры и купил Logitech Brio за $200. Изображение стало отличным (4К), но похожего эффекта можно добиться и более экономичными средствами — например, использовать в качестве веб-камеры смартфон или цифровой фотоаппарат.

Нынешняя ситуация заставила меня задуматься о том, почему камеры в ноутбуках до сих пор так плохо снимают? Основных причин две: толщина устройств и экономия производителей на их компонентах.

Веб-камеру нужно уместить в ограниченное пространство корпуса ноутбука. Чем тоньше становится техника, тем сложнее решать эту задачу. Площадь рамки по периметру экрана также постоянно сокращается, поэтому у некоторых моделей ноутбуков камеры расположены в нижней части корпуса (Dell) или внутри клавиатуры (Huawei).

В большинстве ноутбуков (в том числе в MacBook Pro) используется модуль веб-камеры 720p компании Micron, для которого требуется около 7 мм пространства. По мере уменьшения толщины экранов установка даже такой компактной детали становится сложностью. Например, Dell пришлось работать напрямую с производителями веб-камер, чтобы создать модуль размером 2,5 мм для своих новейших ноутбуков. Впрочем, и качество получаемых изображений в результате снизилось по сравнению с привычным вариантом.

Пытаясь уместить камеру в корпус ноутбука, производители уменьшают размеры сенсоров и линз. При этом именно сенсор отвечает за качество изображения, а линза обеспечивает четкость изображения и глубину резкости — именно поэтому использование DSLR-камеры обеспечивает такую ​​поразительную разницу. В компактные ноутбуки, где на счету каждый миллиметр, полноценные устройства не помещаются.

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При этом фронтальные камеры, установленные в не менее тонких новых смартфонах, позволяют снимать видео 4K с высоким разрешением. А значит, существует еще одна причина низкого качества веб-камер: цена за компоненты.

Улучшение веб-камеры неизбежно привело бы к увеличению стоимости готового устройства. Производители ноутбуков не готовы к такому шагу: современные пользователи уделяют основное внимание производительности компьютера, а не качеству получаемых изображений. Интересно, что при выборе смартфона те же самые потребители, напротив, готовы переплачивать за красивые селфи.

Apple устанавливает в свои ноутбуки ту же камеру, что и в 2012 году. С тех пор остальные компоненты устройств неоднократно менялись, но эта деталь осталась прежней — это все та же модель 720p. Другие компании, в том числе Dell, Lenovo и HP, в основном используют аналогичные камеры с низким разрешением.

Существует некоторое количество ноутбуков с более приличными веб-камерами. Например, устройства в Microsoft Surface Pro 7 и Surface Pro X позволяют добиваться качества Full HD 1080p, что значительно лучше, чем у MacBook Pro. Конечно, до зеркальных фотоаппаратов им все еще очень далеко, но они существенно выделяются на фоне других веб-камер. Когда я использую свой Surface для видеозвонков, собеседники спрашивают, почему изображение такого хорошего качества.

Большинство пользователей раньше не задумывалось о веб-камерах при покупке ноутбука, но теперь, когда пандемия вынудила миллионы людей работать из дома по видеосвязи, эта функция стала намного актуальнее.

А значит, есть надежда, что производители компьютеров, которые тоже застряли дома на карантине и вынуждены проводить совещания по Zoom, увидят ужасное качество веб-камер и наконец решат что-то с ними сделать.

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