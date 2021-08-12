Пять привычек прирожденных лидеров

В любой организации есть несколько самых авторитетных сотрудников. Их влияние не зависит от должности или официальных полномочий. Часто они действуют неосознанно. Однако их объединяют определенные привычки, и их можно взять на вооружение.

Вызывать доверие

Это не тактика, а скорее образ жизни. Заработать авторитет помогает не высокая должность, а доверие окружающих. Изучая неформальных лидеров, можно заметить, что они первыми проявляют доверие. Далее они укрепляют или меняют отношение к человеку в зависимости от того, как он себя повел. Иначе говоря, они практикуют «быстрое доверие».

Представим руководителя проекта. В его группе есть участник, известный лишь по его репутации. Прирожденный лидер не будет ждать, пока он заслужит доверие. Новые отношения начинаются с доверия, и результат не заставит себя ждать. Люди удивительно хорошо реагируют на ощущение, что им доверяют, и сворачивают горы, чтобы отплатить за этот простой, но эффективный жест.

Прирожденный лидер сеет вокруг доверие. Даже если кто-то его нарушит, это будет скорее исключением. В конечном счете практика быстрого доверия помогает развивать крепкие отношения. Это залог успеха для любого, кто хочет руководить.

Управлять взаимностью

Это самая простая тактика, которая помогает окружить себя сторонниками. Исследования подтверждают: если оказать кому-то услугу, вероятно, он отплатит тем же.

Неформальные лидеры умеют создавать ситуации, в которых окружающие оказываются у них в долгу. И, как правило, это не манипуляция, а искреннее желание помочь. Опираясь на свое окружение, они предлагают коллегам поддержку, доступ к информации и ресурсам. Они создают долги взаимности, просто оказывая помощь.

Когда приходит время вернуть этот долг, люди с готовностью стремятся отплатить за услугу.

Стирать границы

Прирожденные лидеры умеют развивать прочные связи через формальные организационные границы. Им хорошо даются межотраслевые отношения и сотрудничество. И такие условности, как корпоративная иерархия, не помешают им искать решения проблем. Параллельно они узнают что-то новое, знакомятся с подходами и трудностями других людей.

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По сути, прирожденные лидеры укрепляют свою сеть контактов. Они получают представление о реалиях, ресурсах и проблемах в других областях, а также доступ к ценной информации и лицам, обладающим специальными навыками. В результате они видят более широкую картину, чем большинство, могут выявлять возможности и использовать правильные ресурсы для решения особенно сложных задач.

Этот последний пункт лежит в основе следующей привычки.

Создавать союзы

Уже упомянутые привычки дают авторитетным людям возможность использовать необходимые ресурсы для решения проблем или выполнения важных проектов.

Благодаря своим врожденным способностям неформальный лидер создает более крепкие союзы, чем какой-нибудь назначенный руководитель. Они знают, к кому обратиться и как привлечь нужных людей в нужное время, чтобы добиться хороших результатов. И для этого им не нужны громкие должности или приказы свыше. Это тот тип лидерства, который актуален сейчас.

Видеть проблемы

Уникальное качество прирожденных лидеров — умение видеть возможности или проблемы, которые часто игнорируются. Это можно назвать проблемами серой зоны.

Они существуют практически в каждой организации и обычно находятся вне зоны ответственности отдельного лица или группы. Лидеры «серой зоны» искусно выявляют их и имеют ресурсы для их решения.

Эти привычки будут полезны любому, вне зависимости от должности или организации. Лидер — это не власть, которую дает должность. Скорее это профессиональное качество, умение создавать ценность за счет уважения, доверия, поддержки и способности принимать верные решение через других и вместе с ними.

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