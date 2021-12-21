Уроки LEGO: как детский конструктор стал серьезным хобби для взрослых

Однако сегодня они неожиданно стали модными. Причиной стали сразу несколько тенденций последнего времени. Рассказываем, почему наборы LEGO все чаще изготавливаются и продаются для взрослых — и чему бизнес может поучиться на примере компании.

Еще недавно, если бы кто-то из взрослых вспомнил о LEGO, это вряд ли бы позитивные мысли. Любое упоминание конструктора вызывало скачок кровяного давления — будь то слишком дорогой набор, который ребенок просит в подарок, или деталь на ковре, которая попала под ногу.

Иногда звезды просто складываются удачным для компаний образом, и масштабные тренды, происходящие в обществе, идут им на пользу.

На протяжении многих лет это случалось несколько раз, когда Apple «оседлала волну» своих технологических инноваций — от iPod до iPhone, iPad и iWatch — которые соответствовали все более мобильному обществом, которое предпочитало оставаться на связи.

Такие компании, как Netflix, Amazon и уже упомянутая Apple, вытесняют традиционных игроков в теле- и киноиндустриях, поскольку мы все чаще предпочитаем развлечения «по требованию» и из дома, а массовая аудитория становится все более раздробленной.

Что помогло поднять продажи LEGO на новые высоты? Во-первых, это влияние COVID-19.

Без сомнения, пандемия заставила всех нас искать новые способы развлечься дома. Стриминговые сервисы продемонстрировали беспрецедентный рост, а настольные игры, игральные карты и головоломки приобрели новую популярность. Продажи LEGO также показали рост (в 2020 году динамика составила 20%), поскольку конструкторы стали еще одним способом провести время творчески и позитивно.

Во-вторых, ностальгия. То, что приносило взрослому поколению радость в юные годы, часто вновь становится популярным, когда оно достигает среднего возраста и располагает временем и доходами, чтобы вернуться к увлечениям молодости. Ностальгия, несомненно, продается — и продается хорошо.

И поэтому, учитывая, что сегодня так много взрослых выросли, играя с LEGO, вполне логично, что они захотят покупать конструктор не только для детей и внуков, но и для себя. И, признавая это, компания умело адаптирует маркетинговую стратегию для взрослых потребителей.

На официальном сайте LEGO можно увидеть специальные, довольно дорогие наборы для людей старше 14 лет, а в некоторых случаях и старше 18 лет. Их тематика также основана на ностальгии: «Звездные войны», «Один дома», «Друзья» и даже космическая гонка между США и Советским Союзом.

Но LEGO не просто создает конструкторы для взрослых, и надеется, что они просто найдут их самостоятельно. Это быстрорастущий и прибыльный сегмент рынка, который, по-видимому, является ключевым для будущих планов и перспектив роста компании.

На сайте LEGO есть специальный раздел для взрослых, где описываются преимущества наборов. Их рекомендуют собирать, чтобы расслабиться, снизить стресс, повысить внимательность и сохранить когнитивные способности.

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А современные наборы LEGO могут предложить то, что нельзя было представить годы назад: автомобили, гитары, рояль, достопримечательности (например Тадж-Махал и Колизей), букеты цветов и композиции бонсай. С помощью конструктора можно даже создавать настенные картины — от культового портрета Мэрилин Монро Энди Уорхола до стильной карты мира, на которой можно отслеживать свои путешествия.

В настоящее время LEGO активно продвигает рекламу для взрослой аудитории не только в интернете, но и в более традиционных СМИ. Компания выпустила специальный каталог и транслирует рекламные ролики, побуждающие людей возобновить их любовь к LEGO или впервые попробовать собрать конструктор. Для продвижения в социальных сетях используется хэштег #AdultsWelcome.

Чем опыт LEGO полезен для других компаний

Интерес взрослых, который когда-то был нишевым, теперь стал основным фактором не только текущих продаж, но и рынка с огромным потенциалом. В настоящее время LEGO последовательно занимается продвижением для взрослой аудитории и, вероятно, благодаря предложениям в областях, где раньше не было LEGO (например, домашнем декоре), компания смогла расширить свой рынок.

Теперь LEGO производит не только игрушки, а продукцию для творчества, которая привлекает людей всех возрастов.

Как компании удалось получить выгоду сразу от нескольких факторов, среди которых интерес к ностальгии, концентрации, сплоченности и продуктивности? На самом деле многие продукты — при правильных позиционировании, рекламе и дизайне — могут найти новую аудиторию и расширить охват рынка, но только при наличии очень творческого руководства и очень инновационного мышления.

Задача руководства компаний, производящих потребительские товары, состоит в том, чтобы внимательно следить за событиями и тенденциями, из которых можно извлечь выгоду.

Глобальная пандемия обеспечила кратковременный рост продаж. Но гораздо более важно то, как LEGO позиционирует себя, чтобы извлечь выгоду как из ностальгии, так и потребности в деятельности, которая бы помогла людям среднего и старшего возраста сохранить остроту ума. Конструктор из 2, 3 и даже 10 тысяч деталей этому отлично способствует.

Проявите воображение и будьте готовы пойти на некоторые риски или принять решения, которые еще недавно казались рискованными (как портрет Мэрилин Монро или цветочные композици из LEGO). Даже малый или средний бизнес сможет адаптировать свой продукт для будущего, чтобы быть готовым к изменениям, а не пытаться выжить вопреки им.

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