Лицензируемые виды деятельности: как и кому нужно получать лицензию

Определенные виды деятельности в России можно вести исключительно при наличии лицензии— специального разрешения государства, которое выдается уполномоченным органом. Нарушение этого требования и занятие деятельностью без лицензии приведет к штрафу или более суровому наказанию. Расскажем про детали и нюансы этого вопроса.

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Процедура лицензирования

Выдача лицензии на осуществление деятельности — процедура, введенная государством для безопасности страны и ее граждан. Этот вопрос стоит на контроле государственных органов, потому что лицензируемые виды деятельности имеют определенную специфику, представляют повышенную опасность для граждан или требуют специальных знаний и навыков для работы.

Получить лицензию может ООО и ИП. Лицензия дает возможность работать на всей территории РФ. Но если поменяете регион для работы, нужно будет внести изменения. Подробнее рассмотрим ниже.

Лицензия для разных видов деятельности может быть двух видов:

Срочные лицензии выдаются на определенный срок, по истечении которого нужно повторить оформление. Например, чтобы снова получить лицензию, надо каждые три года подтверждать свое право на такие виды деятельности, как производство лекарств, тушение пожаров, сохранение объектов культурного наследия. Бессрочные лицензии не имеют ограничения по сроку действия.

Виды деятельности, требующие получения лицензии

В законодательстве по ст.12 99-ФЗ; 171-ФЗ указаны все лицензируемые виды деятельности — всего их порядка шестидесяти.

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К распространенным видам деятельности относятся следующие.

Согласно № 99-ФЗ:

медицина,

фармакология,

создание компьютерных программ,

пассажирские перевозки,

связь и телевидение,

охрана,

тушение пожаров,

образовательные услуги,

производство ценных бумаг,

дезинфекция и дезинсекция.

Согласно № 171-ФЗ:

производство и продажа алкогольной продукции.

Согласно № 395-1-ФЗ:

кредитно-финансовая деятельность.

Согласно № 325-ФЗ:

торги и аукционы.

Согласно № 4015-1-ФЗ:

страхование.

Лицензия позволяет организации заниматься конкретной деятельностью. Причем на каждую надо получать отдельное разрешение. Так, если фирма перевозит пассажиров и продает алкоголь, то получать лицензию придется на каждый вид деятельности в отдельности.

Требования для лицензии

Получить лицензию можно при соблюдении условий. Требования, которые выдвигаются к каждому из видов деятельности, отличаются и полностью прописаны в нормативно-правовых актах.

К основным требованиям относятся следующие:

Уставной капитал компании, которая претендует на получение разрешения на лицензируемую деятельность, должен быть более солидным, нежели минимальные 10 тыс. рублей. Отсутствие задолженности. Специализированное оборудование, которое обеспечит ведение лицензионной деятельности. Система производственного контроля, то есть применение таких мер, которые обеспечат выпуск продукции высокого качества. В компании должны быть квалифицированные рабочие, которые смогут заниматься лицензируемым видом деятельности. Организационно-правовая форма — ИП или юрлицо. Иные требования, индивидуальные для каждого лицензируемого вида деятельности. Например, размер помещения.

Лицензируемые виды деятельности доступны только для зарегистрированного бизнеса. Подать заявление, чтобы получить лицензию, можно сразу после того, как открыли бизнес.

Подготовка документов

Чтобы получить лицензию, в первую очередь надо подготовить заявление. Бланки для него имеют отличия в зависимости от региона России, а также того органа власти, что выдает лицензию.

В заявлении важно указать следующую информацию:

вид лицензируемой деятельности, на которую нужно разрешение;

данные компании и адрес, где будет идти работа;

ОГРН или ОГРНИП заявителя и адрес ИФНС, которая проводила регистрацию;

данные заявителя: адрес, ИНН, телефон, почта;

подпись руководителя фирмы;

список документов.

Вместе с заявлением на получение лицензии нужно предоставить следующие бумаги:

Копии учредительных документов компании. Квитанция об оплате госпошлины (от 7,5 тыс. рублей). Документы по выбранному виду деятельности.

Направить документы в нужное ведомство

Лицензирующие органы прописаны в постановлении № 957. Например, для ведения охранной деятельности заявление нужно подать в МВД России, для связи и телевидения — в Роскомнадзор, для фармакологии — в Росздравнадзор.

Подать документы можно:

Лично в государственный орган по предварительной записи. После того, как подали заявление, вы получите копию описи, где будет указана дата получения пакета документов. Через МФЦ также можно подать лично, по предварительной записи, заранее оплатив госпошлину. Через «Госуслуги» можно подать документы в электронной форме и подписать заявление ЭЦП. До конца 2024 года можно получить лицензию в упрощенном формате: нужно только электронное заявление на лицензию, а вместо документов — только их реквизиты. Ведомства займутся проверкой информации самостоятельно. Такой подход помогает уменьшить сроки по выдаче лицензии. Предоставление услуги ведется в тестовом варианте, потому не для всех видов деятельности можно получить лицензию таком формате. Через отделения «Почты России», для этого нужно отправить по адресу ведомства письмо с уведомлением о вручении. В ответ вы получите заказное письмо с копией описи, где будет указана дата получения вашего заявления на получение лицензии и иных документов.

Запись в реестре

Рассматривают запрос в течение трех рабочих дней. Если будут какие-либо нарушения в пакете документов, поступит электронное или заказное письмо, в котором предложат исправить нарушения в течение месяца.

Для проверки информации лицензирующие органы могут направить сотрудников к заявителю, чтобы оценить соответствие требованиям по лицензии.

Новый закон № 478-ФЗ внес поправки в законодательство о лицензировании. Этот нормативный акт ввел реестровую модель, отменив тем самым выдачу бумажных бланков. До 2021 года лицензии выдавались в распечатанном виде на специальных защищенных бланках. Теперь лицензию на ведение деятельности предоставляют, а не выдают заявителям, что подразумевает материальный или электронный носитель. Предоставление лицензии имеет несколько иное значение — выдается разрешение на ведение определенного вида работы.

Важно: такой порядок лицензирования хорош еще тем, что при желании каждый гражданин может проверить информацию о выданной лицензии в публичных электронных реестрах о любой организации, например, медицинской клинике.

Все разрешения на ведение деятельности теперь записываются в реестр. От ведомства можно выписку лицензии получить на бумажном листе формата А4 (платно) или в электронном виде (бесплатно).

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Законы, регулирующие предпринимательскую деятельность

Лицензия дает предпринимателю вести работы, но не делает его деятельность свободной от государственного контроля. Потому компания будет периодически проходить проверки, которые могут носить как плановый, так и внеплановый характер. Плановые проверки на весь грядущий год составляет лицензирующий орган.

Некоторые виды лицензированной деятельности имеют право вести исключительно юрлица, а потому индивидуальный предприниматель в принципе не сможет получить соответствующую лицензию.

В законодательстве РФ не существует четкого списка, в котором сформулированы запреты для работы ИП в определенных видах деятельности с полным списком услуг. Подробнее можно ознакомиться в положении о лицензировании конкретного вида деятельности, какие существуют детали и нюансы.

Например, ИП не может заниматься следующей работой:

страхованием,

охранной деятельностью,

кредитованием населения,

производством и торговлей лекарствами.

Внесение изменений в лицензию

Если у юридического лица произошли изменения, то он обязан оповестить об этом лицензирующий орган. Об изменениях нужно сообщать, если:

У ООО или ИП изменились личные данные (фамилия, паспортные данные, прописка, телефон). Компании изменила перечень услуг и виды лицензируемой деятельности. Название фирмы или юридический адрес фирмы изменились либо произошла ее реорганизация. Изменился регион.

Изменения, которые касаются личных данных лицензиата и слияния компаний, будут автоматически внесены в реестр. Во всех других случаях надо будет подать заявление и оплатить госпошлину — от 3 тыс. рублей.

Лицензия может быть приостановлена или аннулирована

Если лицензия на работу одобрена ведомством, то нужны веские основания, которые могут ее аннулировать. Даже после выявленных нарушений проверяющие органы действуют по утвержденному порядку:

Если предпринимателем допущено какое-либо нарушение требований, то лицензирующий орган приостанавливает разрешение на работу. После этого он выдает бизнесмену письменное предписание о сроках, в которые тот обязан устранить все нарушения. В случае если предприниматель не смог их устранить, ведомство может аннулировать лицензию.

Лицензия вновь начинает действовать, и запись об этом появляется в реестре, если предприниматель устранил нарушения или закончился срок административного наказания.

Важно помнить, что при возникновении оснований для приостановки лицензии ведомство принимает решение об этом достаточно быстро — в течение суток. Так же быстро лицензирующий орган восстанавливает разрешение, если все основания отпали.

Основанием для отзыва разрешения могут стать следующие причины:

Суд может аннулировать лицензию из-за нарушения требований лицензирующего органа. Срок полученной ранее лицензии истек. Вид деятельности больше не требует для работы наличия лицензии. Бизнесмен подал при оформлении лицензии неверную информацию. Филиалы зарубежной компании прекратили аккредитацию нужных видов деятельности.

Получившие лицензию предприниматели вправе отказаться от нее добровольно.

Нарушения, приводящие к наказанию

За работу без лицензии есть административная и уголовная ответственность. Штраф определяется по ст. 14 КоАП РФ. Наказание может быть серьезнее, если ведение лицензируемой деятельности без должного разрешения причинило крупный ущерб государству или связано с получением крупного дохода. За это предусмотрены санкции по уголовной статье (ст. 171 УК РФ):

Работа без лицензии:

для юрлиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

для ИП от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Могут конфисковать всю произведенную продукцию, рабочее оборудование и сырьё.

Работа с лицензией, но с незначительными нарушениями:

для юрлиц от 30 тыс. до 40 тыс. рублей;

для ИП от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

Работа с лицензией, но с грубыми нарушениями:

для юрлиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;

для ИП от 4 тыс. до 8 тыс. рублей или приостановка работы на срок до 90 дней.

Работа без лицензии причинила крупный ущерб государству или связана с получением крупного дохода:

штраф до 300 тыс. рублей, в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет;

обязательные работы до 480 часов;

арест до 6 месяцев.

Доход организации в этом случае — выручка от реализации товаров и услуг, которую дал лицензируемый вид деятельности за тот период времени, когда работа велась без положенного разрешения. Крупным доходом или ущербом будет сумма от 2,2 млн рублей согласно ст. 170.2 УК РФ.

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