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Истории

Как получить образовательную лицензию для онлайн-школы

Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Редактор

Владислав Афонин

Для старта образовательного проекта главным этапом считается образовательная лицензия. Срок ее действия играет роль в планировании долгосрочных образовательных программ и развития учебного заведения.

Процедура по получению лицензии на образовательную деятельность  требует тщательной подготовки и соблюдения законодательных требований. Шаги включают подготовку документов, подачу заявления и прохождение проверок. 

В статье узнаете, как оформляется лицензия на онлайн-обучение, нужна ли образовательная лицензия каждому предпринимателю и кому можно ее не оформлять.

Как получить образовательную лицензию для онлайн-школы

Содержание

Кому нужна лицензия?

Виды образовательных лицензий могут различаться в зависимости от юрисдикции и типа образовательной деятельности. Обычно выделяют несколько основных видов лицензий, включая общеобразовательную, профессиональную, высшее образование и дополнительное образование.

Каждая из этих лицензий имеет уникальные требования и ограничения, которые определяются законодательством и регулятивными органами. Например, для общеобразовательных учреждений устанавливаются определенные стандарты образования и квалификация преподавательского состава, тогда как для профессиональных лицензий могут требоваться дополнительные сертификаты и лицензии.

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Все виды лицензий на образовательную деятельность играют важную роль. Стоит учитывать специфику образовательной деятельности и консультироваться с юридическими и образовательными ведомствами, чтобы быть в курсе нововведений в этой отрасли.

Лицензия на образовательные услуги требуется всем организациям и ИП, которые планируют работать в сфере образования. Это касается как офлайн, так и онлайн-обучения. Организации, которые ведут образовательную деятельность без соответствующей лицензии, привлекаются к административной ответственности.

Лицензия нужна, если компания:

  • Проводит образовательные курсы, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
  • Ведет уроки и семинары в режиме онлайн.
  • Управляет онлайн-школой, в которой преподает дополнительное образование.
  • Проводит занятия и тренинги.

Лицензия не нужна в случаях, когда учеба проводится разово и не систематически, либо если это происходит в форме консультаций и тренингов, и в том случае, если компания не выдает официальные документы об окончании курса или школы.

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Образовательные платформы могут обязать лицензировать свои курсы

Проверить образовательную лицензию по номеру в реестре сможет каждый через официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Когда лицензия не нужна?

Лицензия на образовательную деятельность не требуется, если компания:

  • Обучает на некоммерческой основе и не подразумевает частых занятий.
  • Проводит курсы и тренинги в формате вебинаров или консультаций, и не выдает дипломы и сертификаты.
  • Запускает консультации для личного саморазвития каждого без профессиональной подготовки.

Требования для получения лицензии

Для того, чтобы получить лицензию важно соответствовать определенным критериям:

  • Нужны уставные документы, которые подтверждают право на работу в образовательной сфере.
  • Программы и методические материалы, которые соответствуют установленным госстандартам.
  • Должна быть высокая валификация преподавателей.
  • Материально-техническая база, которая нужна для реализации образовательных программ.

Мы уже выяснили, что для начала деятельности онлайн-школе нужна образовательная лицензия. Требования к тому, чтобы оформить лицензию включают дополнительные пункты:

  • У образовательной организации должны быть документы и регистрация в государственных органах..
  • Учебные помещения должны соответствовать санитарным нормам и требованиям техники безопасности.

Как получить лицензию: инструкция

Чтобы получить лицензию, нужно составить следующие документы:

  • учредительные,
  • программы обучения и учебные планы,
  • подтверждающие квалификацию преподавательского состава,
  • на материально-техническую базу.

Далее заявление на образовательную лицензию можно подать через Госуслуги.

Ведомство проведет проверку документов. В случае необходимости проводится выездная проверка материально-технической базы и учебных помещений. Удастся ли получить лицензию, зависит от результата проверки.

На какой срок выдается лицензия

Срок действия образовательной лицензии устанавливается в зависимости от вида образовательной программы. Обычно лицензия образовательной организации выдается на срок от 1 до 5 лет с возможностью продления.

Для продления лицензии нужно подать заявление и предоставить обновленные документы, подтверждающие соответствие требованиям на момент продления.

Стоимость получения лицензии

Это зависит от региона и вида образовательной деятельности. Обычно стоимость складывается из следующих компонентов:

  • госпошлина за рассмотрение заявления и выдачу лицензии,
  • затраты на подготовку документов и экспертизу,
  • затраты на оборудование и оснащение учебных помещений.

Расходы:

  • Государственная пошлина - от 3 тыс.  до 10 тыс. рублей.
  • Затраты на подготовку документов и экспертизы - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Что нужно для получения образовательной лицензии

Нужно собрать пакет документов и подготовить материально-техническую базу:

  • учредительных документы,
  • образовательные программы,
  • аттестация преподавательского состава,
  • закупка инвентаря.

Основные данные, которые понадобятся в будущем:

  • учредительные документы организации,
  • программы и учебные планы,
  • документы на материально-техническую базу,
  • документы, которые подтверждают квалификацию преподавательского состава.

Где и как получить лицензию для онлайн-школы

Рассмотрим, как получить образовательную лицензию. Для этого следуйте этим шагам:

  • Подайте заявление. Документ на получение лицензии на онлайн-обучение можно подать через «Госуслуги».
  • Подготовьте пакет документов. Какой пакет документов требуется, описано на сайте Рособрнадзора.

В список документов входит:

  • Учредительные документы организации, такие как устав, свидетельство о государственной регистрации и ИНН.
  • Образовательные программы и учебные планы, адаптированные для онлайн-формата.
  • Документы, которые подтверждают квалификацию преподавательского состава, такие как дипломы и сертификаты.
  • Справки и сертификаты, которые подтверждают соответствие учебных помещений санитарным и противопожарным нормам.

После того, как подали заявление с пакетом документов, нужно дождаться, пока закончится проверка. Региональный орган ведет три проверки:

  • Документарная. Представленные документы проверяются на соответствие установленным требованиям.
  • Выездная. Проводится выездная проверка материально-технической базы и учебных помещений для оценки соответствия нормам и стандартам.
  • Экспертиза образовательных программ. Проверяется содержание и структура образовательных программ, соответствие государственным образовательным стандартам.

После завершения всех проверок и экспертиз решают по поводу выдачи лицензии. В случае положительного решения выдается лицензия на право образовательной деятельности.

Получение лицензии на образовательную деятельность для онлайн-школы имеет специфические особенности, которые нужно учитывать при подготовке и подаче документов.

Адаптация программ обучения для онлайн-формата

Программы адаптируются для онлайн-формата. Это включает в себя:

  • Разработку учебных материалов, которые удобно использовать в цифровом виде.
  • Создание интерактивных заданий и тестов для проверки знаний.
  • Внедрение платформ и приложений для проведения онлайн-уроков и вебинаров.

Материально-техническая база

Материально-техническая база включает в себя необходимые технические средства для проведения онлайн-занятий. Это означает, что школа оснащена:

  • Серверными мощностями и облачными хранилищами для работы онлайн-платформ.
  • Оборудованием для записи и трансляции видеоуроков.
  • Программным обеспечением для управления учебным процессом и взаимодействия с учениками.

Квалификация преподавательского состав

Преподавательский состав с навыками онлайн-обучения. Это включает:

  • Знание современных технологий и инструментов для онлайн-обучения.
  • Навыки взаимодействия с учениками через цифровые платформы.
  • Умение адаптировать традиционные методики обучения для онлайн-формата.

Например, онлайн-школа, преподающая иностранные языки, готовится к тому, чтобы получить образовательную лицензию. Учебные программы меняют под онлайн-формат, создают цифровые учебники, интерактивные упражнения и видеоматериалы. 

Школа оснащается высокоскоростным интернет-соединением, серверами для хранения данных и платформой для онлайн-уроков. Преподаватели проходят специальное обучение по методикам дистанционного преподавания, осваивают платформы, в которых нужно проводить видеоконференции.

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Далее школа подает заявление. Аспекты работы школы проверяются уполномоченными органами, после чего та получает лицензию и приступает к обучению в онлайн-формате.

В чем преимущество лицензированной онлайн-школы

Образовательная лицензия обладает некоторыми преимуществами. Среди них:

  • Признание. Наличие лицензии повышает уровень доверия к школе со стороны учеников и родителей.
  • Выдача официальных документов об окончании
  • Качество. Наличие лицензии гарантирует соответствие образовательных программ государственным стандартам.
  • Защита прав учеников. Лицензированная школа обязана соблюдать права учеников.
  • Безопасность. Если родитель решит проверить образовательную лицензию, то он убедится, что это проверенная школа.

Главные мысли

Для того, чтобы получить лицензию важно следовать установленным требованиям к учебным программам, материально-технической базе и квалификации преподавательского состава.

Фото на обложке: Pexels

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