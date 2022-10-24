Изменить подход к обучению сотрудников и сэкономить до 30% на онбординге: опыт компании

Как нанимать и обучать айтишников и при этом экономить на онбординге? Опытом делится Николай Фетюхин, генеральный директор Intelsy.

IT-рынок меняется, специалистов становится больше, но проблемы с рекрутингом остаются. Если индустрия не будет меняться сегодня, велик риск, что завтра многие из малых и средних компаний останутся за бортом.

По исследованию HeadHunter, индекс самочувствия сотрудников IT-компаний сейчас составляет минус 0,07 пунктов. Методология исследования представляет шкалу от -1 (негативное настроение) до +1 (стабильное самоощущении на рынке труда).

Это затяжное падение связано не только с последними геополитическими событиями, но и с серьезной переконфигурацией рынка. Меняются векторы развития компаний: те, кто были ориентированы на запад, перестраиваются на отечественных партнеров, а те, кто работали с российскими компаниями, фиксируют сокращения количества новых проектов.

Всем приходится адаптироваться и продумывать новые стратегии. Эта пауза привела к тому, что количество вакансий в IT снизилось на 25% с начала года. При этом количество доступных резюме айтишников, наоборот, выросло на 55%.

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Рост количества резюме связывают не столько с сокращениями сотрудников, здесь как раз все наоборот — IT-компании за счет освободившихся специалистов смогли быстро закрыть пустующие слоты — сколько с тем, что сегодня рынок переполнен новичками-выпускниками онлайн-курсов, школ, студентами.

При этом компании отмечают недостаток опытных разработчиков. Это подтверждает и государство, заявляя, что рынок IT в стране нуждается в миллионе опытных разработчиков.

В реальности — это не новая проблема. Дефицит опытных специалистов был всегда, раньше он был даже острее. Выход из сложившейся ситуации искали разными путями: формировали специализированные ассоциации, проведили олимпиады, на которых искали перспективных разработчиков.

На рынке есть много неопытных специалистов, которые никому не нужны

Исследования сервиса «Зарплата.ру», показывают, что каждый пятый россиянин (22%) запланировал пройти в 2022 году обучение для работы в сфере IТ, еще 8% на тот момент уже прошли дополнительное обучение в этой отрасли. При этом выпускники курсов не могут работать самостоятельно и решать сложные задачи без поддержки наставников.

Основным ресурсом конвертации джунов в крепких мидллов, а затем и сеньоров, могут стать внутренние возможности компаний, прокачка собственной команды.

Поиск людей — самая сложная задача в любом бизнесе. Любой проект растет только в том случае, если есть сработанная команда. У многих IT-компаний сегодня есть собственные программы обучения, которые заточены под то, чтобы доучивать выпускников онлайн-курсов, вузов или ссузов на своих внутренних проектах до такого уровня, чтобы они смогли легко войти в команду коммерческого проекта.

Программы обучения курируются менторами — опытными разработчиками, которые тратят по 10-15% рабочего времени на подготовку новичков, а не на коммерческие задачи.

По сути сегодня небольшие IT-компании становятся кузницей кадров для IT-гигантов. Это становится проблемой, поскольку компания вкладывает время и деньги, чтобы вырастить специалиста, который может конвертировать полученные знания в прибыль — но уже для другой компании.

Малые и средние компании сокращают наем молодых специалистов, IT-гиганты ищут в основном мидлов и сеньоров

В большей степени деятельность бизнеса строится вокруг поиска, взращивания и удержания людей, членов своей команды.

В этих условиях небольшим ИТ-компаниям особенно важно уделять внимание созданию контролируемой системы роста сотрудника. Она должна быть прозрачной и понятной как для работодателя, так и для сотрудника. Чтобы процесс обучения стал эффективным, он должен быть максимально автоматизированным.

Как автоматизировать обучение и что это даст компаниям в цифрах

Что можно автоматизировать в первую очередь, чтобы это начало приносить реальную пользу компании? Есть несколько направлений, изменения которых позволят быстро сократить издержки на обучение и менторство:

Диагностика и оценка результатов

Позволит быстро и без привлечения менторов или проведения регулярных оценочных сессий получить информацию для анализа уровня специалиста:

грейд, компетенции, неочевидные точки роста.

Все происходит автоматически.

Адаптация к работе и проектам

Аналитика действий и успехов

Позволит ускорить онбординг специалистов и сократит время, которое тратит ментор на адаптацию новичка.

Позволит в режиме онлайн анализировать процесс обучения, автоматически сформировать прогнозный план развития сотрудника.

Чтобы сегодня быстро настроить эти процессы есть проверенные инструменты — LMS- и HRM-системы. Например:

Ispring, Mirapolis, Teachbase, GrowHeads, «Эквио», Unicraft, Etutorium, Websoft HCM, TalentTech edstein, Talentrocks, Motivity.

Систем на самом деле не мало. Даже с учетом того, что ушел ряд крупных западных игроков, которых сейчас только заменяют.

У себя мы выстроили эту систему на базе GrowHeads. Это гибридная LMS-, HRM-система, функционал которой полностью подошел под наши бизнес-процессы. Изменение и адаптирование процессов позволило нам снизить затраты на онбординг и развитие сотрудников на 30% за счет того, что:

Начали быстрее создавать материалы: регламенты, внутренние документы, шаблоны, гайды и курсы во встроенном конструкторе. Каждый материал стандартизирован и интуитивно понятен пользователям. Систематизировали и настроили базу знаний по всей компании — все нужное лежит в одном месте, а гибкая система настройки позволяет легко модерировать доступы к папкам, материалам и документам. Оптимизировали процесс создания персональных карт компетенций — новые сотрудники сразу же получают необходимые вводные курсы, материалы и регламенты необходимые для быстрого развития. Разместили в общей базе обучающие курсы, которые помогают развивать компетенции сотрудников. Снизили затраты рабочего времени наставника до 5-10%, то есть опытный сотрудник компании тратит 10-15 часов в месяц на одного ученика.

Пора менять подход оформления новичков

Неочевидный способ, которым сейчас почти не пользуются в IT-компаниях — использование преимуществ образовательной лицензии.

Лицензия на образовательную деятельность — это документ, дающий право организации осуществлять образовательную деятельность на территории Российской Федерации. Лицензия необходима организациям и учебным заведениям, которые реализуют образовательные программы в любом формате: дистанционно или очно.

Она дает компаниям возможность заключать ученические договора со стажерами, которые фактически не приносят прибыль.

Как это работает

Новичок числится в компании как ученик → получает не зарплату, а стипендию. За учеников не нужно платить ЕСН, НДФЛ и другие выплаты. Это позволяет сократить расходы компании во время подготовки новичка.

После окончания обучения с сотрудником заключается обычный трудовой договор, в котором прописано условие — сколько специалист должен проработать в компании, чтобы не компенсировать нам расходы на обучение.

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Это спасает нас от потери компетентных специалистов из-за переманивания сотрудников IT-гигантами.

На получение образовательной лицензии у нас ушло полгода. Сейчас мы поняли, как можно получать ее проще, поэтому проводим консультации СЕО и руководителей IT-подразделений по этому вопросу.

Вывод

Рынку нужно большое количество высококвалифицированных IT-кадров, имеющих реальный опыт работы на проектах, способных решать задачи здесь и сейчас. Не всегда такими сотрудниками могут стать вчерашние выпускники.

Однако система обучения джунов внутри компании и выращивание специалистов на практических задачах может стать хорошим подспорьем для роста рынка IT-услуг в России. Этот подход к доучиванию специалистов на реальных проектах даст рынку большее количество профессионалов. Вчерашние выпускники курсов и онлайн-школ получат практические навыки и опыт работы на реальных проектах.

При этом в выигрыше останется и бизнес, который получит высокий уровень конвертации специалистов, и государство, которое получит устойчивый конкурентный рынок, способный заместить ушедшие западные компании.

Фото на обложке: Unsplash / Anthony Da Cruz