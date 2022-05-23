Как составить резюме в ИТ-компанию — инструкция

Конкуренция за место в ИТ-компании растет: по данным HeadHunter, число вакансий в ИТ снизилось на 25%, а количество резюме — выросло на 15%. Поэтому сегодня как никогда важно умение грамотно себя подать. Антон Марковец, HR Lead офиса разработки AIBY, собрал рекомендации для оформления резюме и рассказал, на что рекрутеры обращают внимание.

Содержание:

Должность и желаемая позиция

Указывайте одну должность, когда подаетесь на конкретную позицию. Если вам интересны разные вакансии в рамках одной компании, лучше сделать несколько резюме.

Но в этом моменте важно не перегнуть — не стоит откликаться на все вакансии в компании. Рекрутеры заметят, что у вас нет четкой цели.

Всегда можно смело подаваться на смежные позиции одновременно (например, на продакт-менеджера и специалиста по монетизации). Однако, когда приходят резюме на позицию и разработчика, и маркетолога, и продуктового аналитика от одного и того же человека — это вводит в заблуждение.

Сложно понять мотивацию соискателя и в какой сфере ему действительно интересно развиваться. Скорее всего вас спросят, чем обусловлено такое решение.

Описание опыта

Часто бывает, что в резюме ИТ-специалисты указывают только место работы и должность. Я бы хотел посоветовать кратко описывать должностные обязанности, навыки, стэк технологий, проекты и достигнутые результаты.

Небольшое саммари привлекает рекрутеров и дает понять, какие навыки будут полезны и чем конкретно человек занимался на предыдущих местах. Это помогает составить более целостное представление.

Если детали находятся под NDA, используйте общие формулировки: расскажите о цели проекта, в чем была ваша роль и какие задачи выполняли.

В случае, когда у вас нет опыта, но вы закончили релевантные курсы — укажите их тоже. Опишите приобретенные за время обучения знания и приложите ссылки на учебные проекты.

Портфолио, примеры кода, достигнутые результаты (в резюме)

Большим плюсом всегда будут примеры, которые можно посмотреть и «пощупать». Не обязательно это должна быть целая папка проектов, которую вы накопили за всю карьеру. Но было бы здорово ознакомится с тем, что вы считаете самым ярким и показательным.

Какие ссылки прикрепить в качестве портфолио:

Разработчик — GitHub, мобильные приложения и проекты, в разработке которых принимали участие;

Дизайнер — Behance и Dribbble, а также соцсети или блог, если вы выкладываете туда свои работы;

PR/Marketing — публикации, спецпроекты, маркетинговые кампании.

Если специфика вашей должности не подразумевает наличие портфолио, всегда можно выделить количественные метрики, которыми вы гордитесь. Например, как изменились ключевые показатели продукта и как вы на это повлияли.

Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в оригинальном размере

Грамотность и оформление

Потратьте лишние 15 минут на проверку грамматики и стилистики: все-таки первое впечатление вы производите именно с помощью резюме. Оно должно быть читаемым и разделено на смысловые блоки. Если подаетесь на творческую позицию, то можно подойти к оформлению креативно. Например, UX/UI-дизайнер может сделать резюме в стиле интерфейса мобильного приложения (если речь о сфере мобильной разработки).

Несколько полезных сервисов:

Cvduck.pro — HR-специалисты с опытом работы в ИТ проверят ваше резюме и дадут экспертные советы по его улучшению (подходит для разработчиков, проджект-менеджеров, аналитиков, UX-дизайнеров, QA-специалистов, маркетологов и других профессий).

Resume.com — много шаблонов и примеров, на которые можно опираться при создании резюме и сопроводительных писем.

Canva — здесь можно сделать не только креативное оформление, но и тестовое задание в виде презентации, если ваша должность предполагает такой подход.

Enhancv — подойдет для визуального оформления документа.

Для резюме в формате Европасс можно воспользоваться сайтом ЕС.

Сопроводительное письмо

До сих пор один из самых часто обсуждаемых вопросов: нужно ли писать сопроводительное письмо? Если поиск новой работы целевой, то обязательно подготовьте сопроводительное письмо. Хорошо, если это будет не шаблон для всех вакансий, а вдумчивый текст. Внимательно изучите описание вакансии и сопоставьте требования и задачи с вашим опытом.

Например, в требованиях указано: «»2+ года опыта в коммерческой разработке на позиции Front-end developer».

В сопроводительном письме пишем: «5 лет опыта разработки на позиции Front-end developer в компании N. Участвовал в проекте У, писал фронт часть приложения X».

Цель — продемонстрировать, что именно вы пододите на желаемую позицию.

Куда присылать резюме

Кроме почты, указанной на сайте компании, можно найти профиль рекрутера в Linkedin и отправить ему резюме. Кроме того, вполне нормально написать в Telegram, если с вами поделились контактами.

Если вы отправили сообщение и видите, что оно прочитано, но ответа не поступило — не переживайте. Рекрутер просто-напросто может забыть ответить из-за загрузки. Поэтому не стесняйтесь напомнить о себе через пару дней.

Итого

Готовьте резюме под разные вакансии индивидуально. Конкретизируйте описание опыта работы: укажите, какими проектами занимались и релевантные для желаемой позиции компетенции. Если у вас NDA, распишите обобщенно, если прошли обучение — тоже включайте в резюме. Портфолио позволит наглядно продемонстрировать ваши навыки и привлечет значительно больше внимания к резюме. Перед тем, как отправить резюме, проверьте его на наличие ошибок. Опечатки не фатальны, но все же лучше без них :) Для подготовки сопроводительного письма выбирайте из блока «обязанности» и «ожидания» пункты, которые коррелируют с вашим опытом и расписывайте в тексте. Отправить резюме можно на HR почту компании, в Linkedin или Telegram рекрутера.

Фото на обложке: Shutterstock / Olena Hromova

Иллюстрации предоставлены автором.