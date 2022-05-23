Как составить резюме в ИТ-компанию — инструкция

Конкуренция за место в ИТ-компании растет: по данным HeadHunter, число вакансий в ИТ снизилось на 25%, а количество резюме — выросло на 15%. Поэтому сегодня как никогда важно умение грамотно себя подать. Антон Марковец, HR Lead офиса разработки AIBY, собрал рекомендации для оформления резюме и рассказал, на что рекрутеры обращают внимание.
Содержание:
- Должность и желаемая позиция
- Описание опыта
- Портфолио, примеры кода, достигнутые результаты (в резюме)
- Грамотность и оформление
- Сопроводительное письмо
- Куда присылать резюме
- Итого
Должность и желаемая позиция
Указывайте одну должность, когда подаетесь на конкретную позицию. Если вам интересны разные вакансии в рамках одной компании, лучше сделать несколько резюме.
Но в этом моменте важно не перегнуть — не стоит откликаться на все вакансии в компании. Рекрутеры заметят, что у вас нет четкой цели.
Всегда можно смело подаваться на смежные позиции одновременно (например, на продакт-менеджера и специалиста по монетизации). Однако, когда приходят резюме на позицию и разработчика, и маркетолога, и продуктового аналитика от одного и того же человека — это вводит в заблуждение.
Сложно понять мотивацию соискателя и в какой сфере ему действительно интересно развиваться. Скорее всего вас спросят, чем обусловлено такое решение.
Описание опыта
Часто бывает, что в резюме ИТ-специалисты указывают только место работы и должность. Я бы хотел посоветовать кратко описывать должностные обязанности, навыки, стэк технологий, проекты и достигнутые результаты.
Небольшое саммари привлекает рекрутеров и дает понять, какие навыки будут полезны и чем конкретно человек занимался на предыдущих местах. Это помогает составить более целостное представление.
Если детали находятся под NDA, используйте общие формулировки: расскажите о цели проекта, в чем была ваша роль и какие задачи выполняли.
В случае, когда у вас нет опыта, но вы закончили релевантные курсы — укажите их тоже. Опишите приобретенные за время обучения знания и приложите ссылки на учебные проекты.
Портфолио, примеры кода, достигнутые результаты (в резюме)
Большим плюсом всегда будут примеры, которые можно посмотреть и «пощупать». Не обязательно это должна быть целая папка проектов, которую вы накопили за всю карьеру. Но было бы здорово ознакомится с тем, что вы считаете самым ярким и показательным.
Какие ссылки прикрепить в качестве портфолио:
- Разработчик — GitHub, мобильные приложения и проекты, в разработке которых принимали участие;
- Дизайнер — Behance и Dribbble, а также соцсети или блог, если вы выкладываете туда свои работы;
- PR/Marketing — публикации, спецпроекты, маркетинговые кампании.
Если специфика вашей должности не подразумевает наличие портфолио, всегда можно выделить количественные метрики, которыми вы гордитесь. Например, как изменились ключевые показатели продукта и как вы на это повлияли.
Грамотность и оформление
Потратьте лишние 15 минут на проверку грамматики и стилистики: все-таки первое впечатление вы производите именно с помощью резюме. Оно должно быть читаемым и разделено на смысловые блоки. Если подаетесь на творческую позицию, то можно подойти к оформлению креативно. Например, UX/UI-дизайнер может сделать резюме в стиле интерфейса мобильного приложения (если речь о сфере мобильной разработки).
Несколько полезных сервисов:
- Cvduck.pro — HR-специалисты с опытом работы в ИТ проверят ваше резюме и дадут экспертные советы по его улучшению (подходит для разработчиков, проджект-менеджеров, аналитиков, UX-дизайнеров, QA-специалистов, маркетологов и других профессий).
- Resume.com — много шаблонов и примеров, на которые можно опираться при создании резюме и сопроводительных писем.
- Canva — здесь можно сделать не только креативное оформление, но и тестовое задание в виде презентации, если ваша должность предполагает такой подход.
- Enhancv — подойдет для визуального оформления документа.
- Для резюме в формате Европасс можно воспользоваться сайтом ЕС.
Сопроводительное письмо
До сих пор один из самых часто обсуждаемых вопросов: нужно ли писать сопроводительное письмо? Если поиск новой работы целевой, то обязательно подготовьте сопроводительное письмо. Хорошо, если это будет не шаблон для всех вакансий, а вдумчивый текст. Внимательно изучите описание вакансии и сопоставьте требования и задачи с вашим опытом.
Например, в требованиях указано: «»2+ года опыта в коммерческой разработке на позиции Front-end developer».
В сопроводительном письме пишем: «5 лет опыта разработки на позиции Front-end developer в компании N. Участвовал в проекте У, писал фронт часть приложения X».
Цель — продемонстрировать, что именно вы пододите на желаемую позицию.
Куда присылать резюме
Кроме почты, указанной на сайте компании, можно найти профиль рекрутера в Linkedin и отправить ему резюме. Кроме того, вполне нормально написать в Telegram, если с вами поделились контактами.
Если вы отправили сообщение и видите, что оно прочитано, но ответа не поступило — не переживайте. Рекрутер просто-напросто может забыть ответить из-за загрузки. Поэтому не стесняйтесь напомнить о себе через пару дней.
Итого
- Готовьте резюме под разные вакансии индивидуально.
- Конкретизируйте описание опыта работы: укажите, какими проектами занимались и релевантные для желаемой позиции компетенции. Если у вас NDA, распишите обобщенно, если прошли обучение — тоже включайте в резюме.
- Портфолио позволит наглядно продемонстрировать ваши навыки и привлечет значительно больше внимания к резюме.
- Перед тем, как отправить резюме, проверьте его на наличие ошибок. Опечатки не фатальны, но все же лучше без них :)
- Для подготовки сопроводительного письма выбирайте из блока «обязанности» и «ожидания» пункты, которые коррелируют с вашим опытом и расписывайте в тексте.
- Отправить резюме можно на HR почту компании, в Linkedin или Telegram рекрутера.
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