В России снизилось число вакансий и выросло «чемоданное» настроение в IT-сфере

HeadHunter в середине марта обнаружил снижение числа вакансий и рост резюме в IT-сфере. На 21 марта на платформе было открыто лишь 95 тыс. вакансий. Это на четверть меньше, чем месяцем ранее.

При этом количество резюме выросло за это время до 286,4 тыс., или 15%. Уровень конкуренции теперь составляет три претендента на вакансию, сообщил РБК со ссылкой на данные платформы.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После этого ряд зарубежных IT-компаний заявил о приостановке или прекращении работы в стране, среди них — Microsoft, EPAM, Cisco Systems, Oracle, а «Яндекс» был вынужден приостановить наем сотрудников из-за возникшей неопределенности.

После начала спецоперации на Украине стало известно, что примерно 5 тыс. IT-специалистов могут покинуть Россию. Сотрудники IT-компаний создают чаты в Telegram для обмена опытом эмиграции и обсуждения вопросов переезда. Некоторые российские и иностранные организации сами вывозят за границу команды разработчиков по 50-100 человек.

Приостановка деятельности зарубежных компаний также вызвала спрос на высококвалифицированных специалистов — администраторов, которые способны поддерживать работоспособность действующих IT-систем и проводить миграцию на новые решения, пояснил партнер департамента управления рисками Deloitte в СНГ Сергея Кудряшова.

Партнер практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев объяснил снижение числа вакансий для IT-специалистов в России тем, что сейчас многие компании пересматривают свои планы и бюджеты, часть проектов отложены.

В российскую IT-отрасль в начале марта требовалось 1 млн специалистов. Через два года планируется подготовить примерно 113 тыс. сотрудников в этой сфере. Готовить специалистов будут в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Бизнес решает проблему острого дефицита кадров в IT-сфере, нанимая студентов и выпускников вузов, которые не имеют опыта работы. На такие меры идет каждый пятый работодатель.

Тем не менее, по данным HeadHunter, количество IT-специалистов, желающих покинуть Россию, растет. На конец февраля доля резюме IT-соискателей, которые были готовы или хотели переехать, составляла 36,5%, а к концу марта число таких резюме превысило 40%. Это на 1,5 процентного пункта выше, чем показатель марта 2021 года. Наиболее привлекательными для переезда IT-специалисты считают США, Германию, Грузию, Кипр и Канаду.

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