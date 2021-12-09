Бизнес решает проблему дефицита кадров в IT наймом студентов без опыта работы — исследование

Бизнес решает проблему острого дефицита кадров в IT-сфере нанимая студентов и выпускников вузов, которые не имеют опыта работы. На такие меры идет каждый пятый работодатель, показало исследование.

Исследование об отношении топ-менеджеров и предпринимателей к проблеме дефицита IT-специалистов провели аналитики Platforma и HeadHunter. В опросе приняли участие свыше 1,2 тысяч представителей бизнеса из всех регионов России.

Выяснилось, что 19% управляющих бизнеса готовы полностью довериться молодым кадрам и делегировать задачи студентам и выпускникам вузов. Почти половина опрошенных заявили, что рассматривают такую возможность.

По данным HeadHunter, за 2021 год количество вакансий в IT-сфере, которые не подразумевают наличие опыта работы, выросло на 72% по сравнению с 2020 годом. На hh.ru представлено 167 тысяч подобных вакансий, или каждая пятая в IT, представленная на сервисе.

Одними из плюсов работы со студентами и выпускниками работодатели назвали быструю обучаемость, любознательность и низкие зарплатные ожидания.

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