Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бизнес решает проблему дефицита кадров в IT наймом студентов без опыта работы — исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бизнес решает проблему острого дефицита кадров в IT-сфере нанимая студентов и выпускников вузов, которые не имеют опыта работы. На такие меры идет каждый пятый работодатель, показало исследование.

Бизнес решает проблему дефицита кадров в IT наймом студентов без опыта работы — исследование

Исследование об отношении топ-менеджеров и предпринимателей к проблеме дефицита IT-специалистов провели аналитики Platforma и HeadHunter. В опросе приняли участие свыше 1,2 тысяч представителей бизнеса из всех регионов России.

Выяснилось, что 19% управляющих бизнеса готовы полностью довериться молодым кадрам и делегировать задачи студентам и выпускникам вузов. Почти половина опрошенных заявили, что рассматривают такую возможность.

По данным HeadHunter, за 2021 год количество вакансий в IT-сфере, которые не подразумевают наличие опыта работы, выросло на 72% по сравнению с 2020 годом. На hh.ru представлено 167 тысяч подобных вакансий, или каждая пятая в IT, представленная на сервисе.

Одними из плюсов работы со студентами и выпускниками работодатели назвали быструю обучаемость, любознательность и низкие зарплатные ожидания.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Топ-13 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах
  2. 2 Что потеряет бизнес, если не научится работать с данными в HR — объяснили в hh.ru
  3. 3 Топ-10 вакансий августа, которые оплачиваются выше всех
  4. 4 Самые высокооплачиваемые вакансии апреля для студентов и начинающих специалистов — подборка hh.ru
  5. 5 40% молодых специалистов сомневаются, что смогут найти работу в ближайшее время
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Интервью

«Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ

Новости

Запущен новый венчурный фонд для российских IT-стартапов с фокусом на зарубежные рынки

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Новости

В России заблокировали позволявший сохранять полную анонимность в сети браузер Tor