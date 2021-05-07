Нужно организовать онлайн-обучение? Рассказываем, что такое LMS и как ее выбрать

Борис Лепихин, технический директор компании Envant, среди разработок которой — облачный сервис для автоматизации маркетинговых визуалов Flipp , конвертер изображений Lens и приложение для работы с веб-фреймворком Laravel Invorker , рассказал, как устроены LMS-системы, какими бывают и для чего служат.

Благодаря LMS-системам можно разработать индивидуальный план развития сотрудников и провести их обучение, создать корпоративный мобильный портал и единую внутреннюю базу знаний. Большинство современных LMS позволяют организовать обучение в кратчайшие сроки, и для работы с ними не требуются особые технические навыки.

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Что такое LMS

LMS (Learning Management System, система управления обучением) — это платформа для организации онлайн-обучения, позволяющая пользователям получить доступ к базе знаний, упражнениям и тестам. В России в качестве синонима LMS часто употребляется термин СДО (система дистанционного обучения). Разница лишь одна: LMS позволяет совмещать онлайн-уроки и классические занятия в классе (смешанный тип обучения).

Где применяются LMS-системы

В состав любой LMS входят реестры, средства регистрационного контроля, управления документами и доступа к различным устройствам, распределенные базы студентов и преподавателей, календарные расписания курсов, инструменты оценки знаний.

Основная цель LMS — организация процесса обучения полного цикла (отслеживание прогресса учеников, планирование обучения и управление базой знаний). Такие системы призваны избавить администраторов от рутинной работы и сделать автоматическим процесс создания курсов на платформе.

Можно выделить несколько основных сфер применения LMS:

профильное обучение;

обучение сотрудников и повышение квалификации;

разработка индивидуальных планов развития сотрудников;

создание корпоративного мобильного портала;

проведение аттестаций;

обучение партнеров и франчайзи;

создание единой внутренней базы знаний;

статистика и аналитика.

У подобных систем есть несколько главных достоинств:

простой и быстрый запуск обучения;

полная автоматизация всех рутинных процессов, кроме проверки домашних заданий;

сокращение расходов;

возможность создания единых стандартов обучения;

тонкие настройки под каждого сотрудника;

использование различного контента (видео, тесты, интерактивные игры);

возможность геймификации процесса обучения;

детальная аналитика и так далее.

Какие LMS-системы существуют

Системы управления обучением подразделяются на две основных группы:

Облачные платформы. «Коробочные» решения.

Облачные платформы

Самый распространенный вид LMS — облачные платформы (GetCourse, iSpring и прочие). Они представляют собой веб-сайт со всем необходимым для проведения обучения функционалом. Обычно такие системы обладают простым интерфейсом, что избавляет от необходимости наличия технических навыков, а также богатым функционалом, что позволяет запустить обучение в короткие сроки, и управлять им в дальнейшем.

Чаще всего для запуска собственного курса нужно лишь зарегистрироваться на сайте и создать программу обучения с помощью визуального конструктора.

Коробочные решения

Решения «из коробки» (Moodle, RedClass и другие) популярны в корпоративном секторе и среди учебных заведений. Такие системы поставляются в виде программного обеспечения, устанавливаемого на сервера клиента. Использование этих решений предполагает участие технических специалистов, так как для установки и обслуживания серверов необходимы соответствующие навыки. Популярность этих систем обусловлена полным контролем за информацией, что минимизирует риск утечки информации.

Помимо платных облачных и «коробочных» решений также существуют системы с открытым исходным кодом, использование которых позволяет в любое время дополнять и модифицировать существующий функционал самостоятельно. Недостаток таких систем — необходимость наличие у пользователя опыта программирования.

Как проходит LMS-обучение

В большинстве LMS-обучение может строиться как по классической, так и в свободной форме. Администраторы имеют возможность создания курсов, состоящих из отдельных уроков. Каждый урок может состоять как из теоретических, так и из практических заданий.

Существует множество вариантов практических заданий: с простым ответом, с возможностью выбора варианта или нескольких вариантов ответов, сопоставление вариантов, а также творческие задания с возможностью загрузки файла. После прохождении урока учеником администратор/преподаватель может оценивать его результаты и активировать доступ к следующим урокам.

Ограничение доступа к урокам зависит от выбранной модели обучения. Например, частным онлайн-школам свойственно свободное обучение с возможностью доступа ко всем материалам в любое время. Для учебных заведений и корпоративного сектора, напротив, больше подходит ступенчатая модель, предполагающая собой открытие доступа к материалам, урокам и тестам по мере прохождения обучения.

Как устроены LMS-курсы

LMS-курсы можно разделить по нескольким классификациям в зависимости от следующих параметров:

структура самого курса (уроки или модули плюс уроки);

доступность контента (асинхронный — курс доступен сразу после оплаты, синхронный — курс стартует в определенную дату и все ученики получают контент постепенно и одновременно);

количество участников (индивидуальный или групповой);

наличие обратной связи с куратором (есть или нет);

вид контента (видео, текст, комбинированный);

способ оценки результатов прохождения курса (автоматически, вручную, комбинированно) и так далее.

Организация LMS-курсов состоит из трех последовательных этапов:

1. Загрузка курсов. В целом процесс добавления обучающих материалов в LMS напоминает работу с облачными хранилищами, вроде Dropbox или «Яндекс.Диска».

2. Добавление пользователей. Выделяют три типа пользователей:

обычный пользователь. Может проходить курсы и изучать материалы, к которым у него есть доступ;

автор. У таких пользователей есть право управлять учебными материалами: добавлять и удалять курсы, назначать прохождение курсов учащимся;

администратор. У него те же права, что и у авторов, плюс возможность принимать и исключать пользователей, объединять их в группы и присваивать роли. В небольших компаниях с ограниченными ресурсами роли автора и администратора часто выполняет один сотрудник.

3. Оценка результата. Это одно из главных достоинств LMS. Используя аналитические данные, можно увидеть, сколько времени тратят учащиеся на изучение материалов, а также отследить их прогресс.

Как выбрать LMS-систему

LMS позволяют организовывать обучение в различных сегментах — начиная от обучения персонала или аттестации сотрудников и заканчивая онлайн-школами частных преподавателей. Современные LMS в большинстве своем не требуют технических навыков и позволяют запустить процесс обучения в кратчайшие сроки. При выборе платформы следует обратить внимание на несколько главных факторов:

соответствие учебным стандартам (SCORM, AICC, IMS);

необходимость покупки лицензии на использование продукта;

стоимость;

устойчивость платформы к вирусным атакам;

качество защиты данных пользователей;

функциональность;

наличие мобильного приложения;

возможность работы без онлайн-подключения;

интуитивно понятный интерфейс;

техническая поддержка.

Фото на обложке: Iurii Stepanov/shutterstock.com