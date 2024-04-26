Выручка топ-100 EdTech-компаний выросла более чем на 20%

Топ-100 образовательных сервисов заработали 33 млрд рублей в первом квартале этого года, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, следует из отчета Smart Ranking. Сегмент школьного образования при этом сравнялся с дополнительным профессиональным. Это может быть обусловлено дефицитом педагогов.

Два крупнейших сегмента рынка — дополнительное профессиональное (ДПО; 35% от выручки участников рейтинга) и детское (33%) образование — пока демонстрируют умеренный рост. Их показатели увеличились одинаково, примерно на 27% год к году.

При этом в прошлом году сегмент детского образования показывал лучшую динамику. Самым динамичным оказался сегмент разработки образовательного программного обеспечения — 13% рынка, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Развитие может быть связано в том числе с созданием новых проектов.

Среди компаний на первом месте сейчас Skyeng — 3,2 млрд рублей, до этого лидировал Skillbox — выручка за квартал 3,08 млрд рублей. В Smart Ranking допустили, что это могут быть сезонные изменения, свойственные началу года.

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