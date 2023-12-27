Профессионал или инфоцыган: как распознать современного торговца «змеиным маслом» и не попасть в ловушку

В мире, где каждый клик в интернете может привести к новым знаниям или, напротив, к неверной информации, выбор правильного образовательного курса превращается в поиск иглы в стоге сена. Евгений Стеганцов , учитель английского языка, клинический психолог, автор образовательного проекта по изучению английского языка «Stegmax» рассказал, как грамотно подобрать обучающие курсы и не нарваться на мошенников.

Кто такие торговцы «змеиным маслом»

Давайте поговорим о «торговцах змеиным маслом», известных на английском как snake oil salesmen. В прошлом они предлагали сомнительные лекарства, обещая чудодейственные исцеления. Современные торговцы змеиным маслом — «инфоцыгане», которые активно действуют в цифровом пространстве. Они распространяют информацию, которая может быть ложной, а в некоторых случаях даже опасной. Мы рассмотрим, как не попасть в сети инфоцыган, которые маскируются под авторов как очных, так и онлайн-курсов в сфере образования. И как отличить действительно качественное обучение от маркетинговых уловок.

Не жалейте время на знакомство с автором

При выборе образовательного курса первым дело нужно разобраться, кто его создатель. Автор не просто определяет содержание материала, но и задаёт тон всему обучающему процессу.

Важно искать автора с подходящим образованием и профессиональной подготовкой. Например, создатель курса по английскому языку обязан быть квалифицированным преподавателем в этой области или филологом романо-германской филологии. Квалификация — гарант глубокого понимания предмета.

При этом диплом переводчика, хотя и ценен, не синонимичен квалификации преподавателя. Такие специалисты должны пройти дополнительное обучение, чтобы научиться работать с людьми и грамотно передавать им свои знания.

Важно не только обращать внимание на квалификацию и опыт преподавателя, но и знать, где искать достойных специалистов. Одна из надежных площадок для поиска квалифицированных преподавателей английского языка — TakeUp.ru. Сайт предлагает доступ к базе данных репетиторов, даёт их прямые контакты и описания методов работы. Здесь потенциальные ученики могут напрямую связаться с учителями и выбрать для себя подходящего.

Важно избегать покупки курсов у неофициальных продавцов или через сомнительные интернет-ресурсы. Такие курсы предлагают по более низким ценам, однако часто они не имеют отношения к авторам и не гарантируют качество материала. Кроме того, покупая такие курсы, вы рискуете столкнуться с недостоверной информацией и не получить должной поддержки в процессе обучения. Поэтому всегда лучше выбирать официальные платформы и проверенных авторов для обеспечения качества и надёжности вашего образовательного пути.

Обратите внимание на сертификаты, такие как IELTS и TOEFL. Они свидетельствуют о владении языком, но, что важно, сами по себе не дают права преподавать. Также важно отметить, что курсы повышения квалификации, такие как TEFL, TESOL, CELTA, не могут заменить полноценное образование, требуемое для работы в учебных заведениях. Особенно в странах, где необходима степень в образовании, например, Master of Education (MEd).

Подобно тому, как капитан корабля выбирает его курс, автор образовательного курса задает направление и глубину обучения. Его опыт и квалификация — ключ к успешному путешествию в мире знаний.

Не менее важен опыт автора. Новые идеи и подходы молодых специалистов, безусловно, важны. Но глубокое понимание предмета и умение избежать ловушек, таких как эффект Даннинга-Крюгера, приходят только с опытом. К слову, успешные предыдущие проекты, публикации и курсы могут служить отличными индикаторами квалификации и профессионализма автора.

Конечно, нельзя игнорировать репутацию автора в профессиональном сообществе. В эпоху, когда легко создать видимость успеха через маркетинг и социальные сети, настоящая оценка коллег и студентов даёт более объективное понимание о квалификации преподавателя.

Если вы не знаете никого, кто мог бы лично дать рекомендации или отзывы, важно провести самостоятельное исследование. Один из эффективных способов — поиск авторитетных и независимых обзорщиков, которые специализируются на анализе и критике образовательных курсов.

Например, обратитесь к YouTube-блогерам, которые разбирают образовательные курсы и методики подробно и критически. Один из таких блогеров — Кирилл Залищанский, известный как «Бородатый лингвист» на своем канале. Он специализируется на анализе курсов по английскому языку и может предоставить ценные сведения о различных методиках обучения и их авторах. Проанализировав его и другие подобные каналы, можно получить представление о репутации и качестве курса, а также об образовательной деятельности его автора.

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Объективно воспринимайте обещания

Важно уметь отличать реалистичные обещания от маркетинговых приемов, предназначенных для привлечения внимания.

Пример реалистичного обещания: «Курс направлен на углубление знания английского языка с упором на практическое применение». Маркетинговый приём: «Быстрое овладение английским за 3 месяца без усилий!». Первый подход подразумевает систематическое изучение и прогресс, второй — нереалистичные ожидания и мгновенные результаты.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это заявленные цели курса. Если курс рекламируется как «легко и просто», это должно насторожить. Изучение английского языка, как и любого другого, требует времени и усилий. Утверждения о быстром и легком освоении языка часто не соответствуют действительности.

Следующий важный аспект — сроки достижения обещанных результатов. Важно реалистично их оценивать. Такие слова как «марафон» часто используются в маркетинговых целях для создания ощущения интенсивности и скорости обучения. Однако реальное изучение языка требует времени и тщательного подхода, особенно когда речь идет о переходе с одного уровня владения языком на более высокий. Марафоны по конкретным темам могут быть полезны, но важно понимать, что обширные знания и умения не приходят в сжатые сроки.

Термины «авторский курс» и «уникальная методика» могут применяться для подчеркивания индивидуальности подхода преподавателя. Но так как каждый курс по своей сути является авторским, эти слова не всегда несут дополнительную ценность. Подлинная уникальность курса заключается не в названии, а в подходе, содержании и результатах, которые он может предложить студенту.

Изучение любого иностранного языка — это не спринт, не марафон, а хобби, длинною в жизнь.

Кроме того, важно оценить наличие научной поддержки используемых методик. При выборе учебника для изучения английского языка, обратите внимание на издательства с мировым именем, такие как Oxford и Cambridge. Они известны своими качественными и всесторонне проверенными материалами. Авторы изданий предлагают комплексные ресурсы, включающие не только тексты и упражнения, но и аудио-видео материалы, а также доступ к онлайн-ресурсам.

Не стоит исключать и качественные российские издания, например, автора Дроздова Т. Ю. Отечественные учебники могут учитывать специфику русскоязычных учащихся и предлагать адаптированный материал.

Если курс проводится «без учебников» или без четкой структуры, это может указывать на его неполноценность для серьёзного изучения языка. Подход может быть эффективным в некоторых форматах, например, в разговорных клубах. Но для комплексного изучения языка необходима хорошо структурированная программа, основанная на проверенных и научно обоснованных методиках.

Рассчитывайте свои финансовые возможности

Финансовая сторона выбора образовательного курса требует внимательного и осознанного подхода. Важно разобраться в финансовых условиях: какие есть методы оплаты, какая общая стоимость и возможности её покрытия.

Прежде всего, рассмотрите доступные варианты оплаты: единовременный платеж, рассрочку или кредит. Оцените, какой метод оплаты соответствует вашим финансовым возможностям.

Важно понимать, что стоимость может значительно варьироваться в зависимости от репутации автора и сложности курса. Например, цена за доступ к онлайн-тренажерам по английскому языку будет отличаться от стоимости курса, включающего персональные занятия с профессиональным преподавателем.

Будьте бдительны, если вам предлагают кредитные схемы оплаты. Особенно если они влекут за собой долгосрочные финансовые обязательства. Иногда более разумно выбрать курс с более гибкой системой оплаты, например, с возможностью помесячных платежей, которые не создадут чрезмерной финансовой нагрузки.

Образование должно быть мостом к новым горизонтам, а не спрутом, утягивающим вас в пучину долговых обязательств.

Также не стоит пренебрегать внимательным изучением условий контракта. Нередко люди подписывают их, не осознавая полного содержания, что может привести к неожиданным финансовым последствиям. Если у вас не хватает времени, чтобы изучить документы в момент подписания, попросите организацию предоставить вам копию контракта заранее. Отказ должен насторожить. Вы имеете полное право знать, какие обязательства принимаете на себя, включая любые скрытые платежи и дополнительные расходы.

Учитесь читать отзывы «между строк»

Отзывы, оставленные на независимых платформах, форумах и в социальных сетях — двухлезвийный меч при выборе курсов и преподавателей. Их правильное толкование — это искусство, которое требует критического мышления.

Для овладения искусством правильного толкования отзывов начните с развития критического мышления. Задавайте себе вопросы о достоверности и мотивации, стоящей за конкретным отзывом:

кто написал этот отзыв;

каковы его личные интересы;

есть в отзыве конкретные примеры или он содержит только общие фразы;

отличаете вы сами факты от мнений или нет.

Будьте осторожны с эмоционально окрашенными или односторонними отзывами. Если отзыв полностью положительный или отрицательный без убедительных аргументов, его стоит подвергнуть сомнению. Ищите отзывы, которые обсуждают конкретные аспекты курса или работы преподавателя, такие как методы обучения, структура курса, обратная связь и результаты.

Также полезно сравнивать отзывы из разных источников. Если большинство отзывов согласуются в определенных пунктах, это может служить признаком их достоверности. Однако если вы обнаружите значительные расхождения во мнениях, стоит провести дополнительное исследование.

Отзывы — это зеркало чужого опыта. Но помните, что каждое зеркало искажает. Вам потребуется критический взгляд, чтобы разглядеть истинную картину.

Обычно довольные клиенты не спешат делиться своими положительными впечатлениями в открытом доступе, если только их об этом не попросить. В то же время недовольные учащиеся могут быть более активными в выражении своего недовольства, иногда даже используя множество аккаунтов для усиления своего мнения. Поэтому при чтении отзывов важно применять критический подход, чтобы отделить подлинные оценки от искаженных или необъективных мнений.

Психологическое воздействие в обучении: как различить профессионализм и манипуляцию

Мы подходим, возможно, к самому критическому аспекту в образовательных курсах — механизмам воздействия. Получение образования и психология тесно связаны друг с другом, особенно в сфере изучения языков, где мотивация, уверенность и другие психологические факторы играют ключевую роль.

В некоторых случаях под маской обучения может скрываться манипулятивное воздействие, где ученикам внушается уверенность в своих языковых способностях без реального развития навыков. Это может приводить к значительным затратам и формированию комплексов у учащихся, так как в итоге они не видят ожидаемого роста знаний.

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Многие разработчики курсов прибегают к динамичным методам для вдохновения и активизации участников, включая упражнения на физическую активность, групповые скандирования, техники визуализации и медитации. Особенно распространены методики, такие как Total Physical Response (TPR), объединяющие языковое обучение с физическими движениями.

Непонимание или неправильное использование этих методов может привести к нежелательным последствиям. Например, использование интенсивных психологических техник на тренингах может иногда вызвать у участников состояние, схожее с гипоманией. В зависимости от индивидуальных особенностей, в некоторых случаях это может привести к «противофазе» — глубокой депрессии.

Психологи и педагоги с соответствующим образованием знают, как безопасно работать с группами и применять эти методы. В отличие от них, «инфоцыгане» часто используют эти техники без глубокого понимания их влияния, фокусируясь на краткосрочных результатах и финансовой выгоде. В результате люди, которые прошли их тренинги, по завершению остаются один на один со своими проблемами.

Для профессионалов целью является не просто передача знаний, но и обеспечение безопасности и благополучия участников. Принцип «не навреди» стоит на первом месте, требуя от педагогов и психологов значительных усилий и времени для тщательной подготовки и проведения курсов. Это отличает их от «инфоцыган» для которых приоритетом часто является лишь немедленная финансовая выгода, а не долгосрочное развитие и поддержка учащихся.

Фото на обложке: Сгенерировано Midjourney