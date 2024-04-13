Автовебинары: плюсы и минусы онлайн-мероприятия в записи

Сегодня, когда время — это один из самых важных и ценных ресурсов в любом бизнесе, ключевую роль для реализации успеха играет эффективность. В таких условиях автовебинары выступают как одни из главных помощников в достижении высокой производительности и экономии времени. И это актуально как для организаторов, так и для участников.
Мы в Nethouse регулярно проводим для своих пользователей мероприятия на тему создания сайтов, продажи билетов и инфопродуктов, запуска онлайн-курсов и т.д. Конечно, мы попробовали формат автовебинаров и решили поделиться опытом.
Что такое автовебинар
Автовебинар — это заранее записанный вебинар, который может транслироваться онлайн в заданное время, создавая иллюзию прямого эфира. Это инновационный инструмент, позволяющий охватывать широкую аудиторию без необходимости постоянного личного присутствия спикера.
Как выглядит автоматизация вебинара
Используя специализированные программные решения, можно проводить вебинары и управлять ими с минимальным человеческим вмешательством.
С помощью таких программ различные этапы проведения вебинара, начиная с регистрации участников, отправки напоминаний, ведения отчетов по посещаемости и заканчивая самой трансляцией контента и взаимодействием с аудиторией, происходят автоматически.
В рамках автоматизации вебинаров используются предварительно записанные видео со всеми используемыми материалами, которые затем транслируются как живые. Разные платформы, такие, как Pruffme, Bizon 365, GetCourse и другие, используют свои определенные программы для решения этого вопроса.
Мы имеем опыт работы с Pruffme, где есть два варианта создания автовебинара. В первом из них контент создается из прошедшего живого вебинара. Второй же вариант позволяет сделать его с чистого листа, то есть, подготовить сценарий вручную и записать видео.
Что такое сценарий автовебинара
Сценарий автовебинара — это детально разработанный план, где все элементы и этапы автоматизированы, включая порядок демонстрации материалов, временные рамки, тексты для презентаций, а также интерактивные элементы, например, опросы, чаты и вопросы для обсуждения.
Сценарий учитывает все моменты, начиная с приветствия участников и заканчивая заключительными словами и призывом к действию. Он служит картой и для ведущего вебинара, и для системы, которая будет его автоматически транслировать.
Создание хорошо продуманного сценария помогает обеспечить плавность проведения вебинара, повысить его профессионализм и улучшить взаимодействие с аудиторией.
Читать по теме: Как использовать ИИ при создании образовательных курсов?
Основные преимущества автовебинаров:
- Экономия времени и денег
Прежде всего, автовебинары значительно экономят время и финансы, поскольку они записываются заранее и могут быть использованы многократно. Вам не нужно регулярно нанимать спикера или искать партнеров. Автовебинары избавляют от необходимости живого проведения одного и того же обучения несколько раз и позволяют работать с большой аудиторией без непрерывного вмешательства.
- Вопросы и ответы в режиме реального времени
Автовебинары позволяют проводить сессии обратной связи. Этот формат помогает поддержать интерактивность, что важно для участников. Даже если сам вебинар записан заранее, модераторы могут быть в онлайн-режиме, чтобы отвечать на вопросы зрителей и общаться с ними.
- Обширная аналитика
Одним из веских преимуществ автовебинаров является возможность сбора и анализа данных о поведении пользователей на каждой трансляции. Можно узнать, сколько людей зарегистрировалось на вебинар, сколько фактически присоединилось к трансляции и сколько осталось до конца.
Кроме того, есть возможность отследить, какие части вебинара просматривали более внимательно, а на каких моментах было замечено отвлечение внимания или даже отказ.
Недостатки автовебинаров
Конечно, у данного формата есть и минусы. Отметим их:
- Автовебинары не позволяют спикеру напрямую взаимодействовать с участниками в реальном времени. Это может привести к уменьшению того объема и качества обратной связи, которые есть в живых вебинарах.
- Автоматизация процесса увеличивает степень зависимости от техники и программного обеспечения. Так, например, нестабильное интернет-соединение может привести к техническим сбоям во время автотрансляции.
- В случаях, когда важно своевременное предоставление наиболее свежей информации, запись может быстро устареть. И либо ее придется регулярно обновлять, чтобы содержание оставалось актуальным, либо все же вернуться к формату живых вебинаров.
- Если участники узнают, что вебинар записан, может потеряться чувство эксклюзивности, что снижает его ценность и, зачастую, эффективность.
Кому подойдут автовебинары
Автовебинары становятся ценным ресурсом для широкого спектра пользователей и организаций, включая:
- маркетологов и бизнес-тренеров;
- компании и стартапы;
- учебные заведения;
- спикеров и инфлюенсеров;
- фрилансеров и независимых экспертов;
- HR-специалистов;
- некоммерческие организации;
- предпринимателей и малый бизнес.
Используя автовебинары, профессионалы могут расширить влияние, доминировать в своей нише и поддерживать актуальность предложений.
Читать по теме: EdTech в России: тренды и препятствия на пути цифровой трансформации образования
Заключение
Подводя итог, можно уверенно сказать, что автовебинары открывают новые горизонты в эффективности и управлении временем для различных сфер деятельности. Они становятся мощным инструментом в руках маркетологов, бизнес-тренеров, образовательных учреждений и многих других, кто стремится оптимизировать процессы и увеличить охват аудитории.
Автовебинары дают возможность ведения диалога с участниками в реальном времени, полнота аналитики, гибкость в использовании. Все это, а также доступность для широкой публики, делает их идеальным решением для реализации стратегических задач и укрепления образовательного и коммерческого потенциала.
Используя автовебинары, профессионалы и компании не только добиваются увеличения производительности, но и способны предложить качество и поддержку на новом уровне, соответствующем быстрому темпу жизни и высоким требованиям современности.
Читать по теме: Обучающие курсы и полезные ИИ-сервисы: с чего начать молодому предпринимателю
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 7 подводных камней раскрученного личного бренда
- 2 8 ошибок операторов сервиса поддержки, которые раздражают клиентов
- 3 Не только качество: что заставляет клиента возвращаться
- 4 Что такое конверсия продаж, как ее посчитать и какая конверсия считается хорошей?
- 5 Тайный покупатель: кто это, чем занимается и зачем нужен бизнесу
ВОЗМОЖНОСТИ
15 апреля 2024
15 апреля 2024
15 апреля 2024