Автовебинары: плюсы и минусы онлайн-мероприятия в записи

Мы в Nethouse регулярно проводим для своих пользователей мероприятия на тему создания сайтов, продажи билетов и инфопродуктов, запуска онлайн-курсов и т.д. Конечно, мы попробовали формат автовебинаров и решили поделиться опытом.

Сегодня, когда время — это один из самых важных и ценных ресурсов в любом бизнесе, ключевую роль для реализации успеха играет эффективность. В таких условиях автовебинары выступают как одни из главных помощников в достижении высокой производительности и экономии времени. И это актуально как для организаторов, так и для участников.

Что такое автовебинар

Автовебинар — это заранее записанный вебинар, который может транслироваться онлайн в заданное время, создавая иллюзию прямого эфира. Это инновационный инструмент, позволяющий охватывать широкую аудиторию без необходимости постоянного личного присутствия спикера.

Как выглядит автоматизация вебинара

Используя специализированные программные решения, можно проводить вебинары и управлять ими с минимальным человеческим вмешательством.

С помощью таких программ различные этапы проведения вебинара, начиная с регистрации участников, отправки напоминаний, ведения отчетов по посещаемости и заканчивая самой трансляцией контента и взаимодействием с аудиторией, происходят автоматически.

В рамках автоматизации вебинаров используются предварительно записанные видео со всеми используемыми материалами, которые затем транслируются как живые. Разные платформы, такие, как Pruffme, Bizon 365, GetCourse и другие, используют свои определенные программы для решения этого вопроса.

Мы имеем опыт работы с Pruffme, где есть два варианта создания автовебинара. В первом из них контент создается из прошедшего живого вебинара. Второй же вариант позволяет сделать его с чистого листа, то есть, подготовить сценарий вручную и записать видео.

Что такое сценарий автовебинара

Сценарий автовебинара — это детально разработанный план, где все элементы и этапы автоматизированы, включая порядок демонстрации материалов, временные рамки, тексты для презентаций, а также интерактивные элементы, например, опросы, чаты и вопросы для обсуждения.

Сценарий учитывает все моменты, начиная с приветствия участников и заканчивая заключительными словами и призывом к действию. Он служит картой и для ведущего вебинара, и для системы, которая будет его автоматически транслировать.

Создание хорошо продуманного сценария помогает обеспечить плавность проведения вебинара, повысить его профессионализм и улучшить взаимодействие с аудиторией.

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Основные преимущества автовебинаров:

Экономия времени и денег

Прежде всего, автовебинары значительно экономят время и финансы, поскольку они записываются заранее и могут быть использованы многократно. Вам не нужно регулярно нанимать спикера или искать партнеров. Автовебинары избавляют от необходимости живого проведения одного и того же обучения несколько раз и позволяют работать с большой аудиторией без непрерывного вмешательства.

Вопросы и ответы в режиме реального времени

Автовебинары позволяют проводить сессии обратной связи. Этот формат помогает поддержать интерактивность, что важно для участников. Даже если сам вебинар записан заранее, модераторы могут быть в онлайн-режиме, чтобы отвечать на вопросы зрителей и общаться с ними.

Обширная аналитика

Одним из веских преимуществ автовебинаров является возможность сбора и анализа данных о поведении пользователей на каждой трансляции. Можно узнать, сколько людей зарегистрировалось на вебинар, сколько фактически присоединилось к трансляции и сколько осталось до конца.

Кроме того, есть возможность отследить, какие части вебинара просматривали более внимательно, а на каких моментах было замечено отвлечение внимания или даже отказ.

Недостатки автовебинаров

Конечно, у данного формата есть и минусы. Отметим их:

Автовебинары не позволяют спикеру напрямую взаимодействовать с участниками в реальном времени. Это может привести к уменьшению того объема и качества обратной связи, которые есть в живых вебинарах. Автоматизация процесса увеличивает степень зависимости от техники и программного обеспечения. Так, например, нестабильное интернет-соединение может привести к техническим сбоям во время автотрансляции. В случаях, когда важно своевременное предоставление наиболее свежей информации, запись может быстро устареть. И либо ее придется регулярно обновлять, чтобы содержание оставалось актуальным, либо все же вернуться к формату живых вебинаров. Если участники узнают, что вебинар записан, может потеряться чувство эксклюзивности, что снижает его ценность и, зачастую, эффективность.

Кому подойдут автовебинары

Автовебинары становятся ценным ресурсом для широкого спектра пользователей и организаций, включая:

маркетологов и бизнес-тренеров;

компании и стартапы;

учебные заведения;

спикеров и инфлюенсеров;

фрилансеров и независимых экспертов;

HR-специалистов;

некоммерческие организации;

предпринимателей и малый бизнес.

Используя автовебинары, профессионалы могут расширить влияние, доминировать в своей нише и поддерживать актуальность предложений.

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Заключение

Подводя итог, можно уверенно сказать, что автовебинары открывают новые горизонты в эффективности и управлении временем для различных сфер деятельности. Они становятся мощным инструментом в руках маркетологов, бизнес-тренеров, образовательных учреждений и многих других, кто стремится оптимизировать процессы и увеличить охват аудитории.

Автовебинары дают возможность ведения диалога с участниками в реальном времени, полнота аналитики, гибкость в использовании. Все это, а также доступность для широкой публики, делает их идеальным решением для реализации стратегических задач и укрепления образовательного и коммерческого потенциала.

Используя автовебинары, профессионалы и компании не только добиваются увеличения производительности, но и способны предложить качество и поддержку на новом уровне, соответствующем быстрому темпу жизни и высоким требованиям современности.

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