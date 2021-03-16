Игровые механики, которые повысят интерес к онлайн-курсу

Геймификация — одна из механик, которая помогает увеличить доходимость и продажи онлайн-курсов. Ольга Шатова, директор по маркетингу и продажам CORE , рассказала, какими бывают игровые механики и на что обращать внимание при их разработке.

Взрослые любят компьютерные игры не меньше детей: по данным исследования Frost & Sullivan, объем мирового рынка геймификации к 2025 году достигнет $14,5 млрд. Поэтому, чтобы вовлечь учащихся, объяснить сложные идеи и обучить конкретным навыкам, в онлайн-образовании используют геймификацию.

Она не всегда предполагает спецэффекты, достойные премии «Оскар». Самые популярные игры в мире простые и решают конкретные задачи. Например, «Сапера» и «Косынку» компания Microsoft создавала для того, чтобы научить пользователей работать с мышкой, — это был новый вид интерфейса.

Игровые механики помогают увеличить и такой важный показатель, как доходимость курса. Благодаря геймификации, вшитой в образовательную траекторию, учащийся с интересом проходит задания и достигает целей обучения. И, скорее всего, с удовольствием расскажет о курсе, включится сарафанное радио, и на программу запишутся другие студенты, вдохновленные результатами.

Основные элементы геймификации

Увлеченные идеей геймификации создатели курсов часто делают слишком много усложнений. Важно помнить: игра ради игры не работает. Не стоит слишком фокусироваться на развлекательном контенте — сконцентрироваться стоит на двух-трех механиках.

Например, для того, чтобы ввести игровой элемент в школьную программу, можно устроить челлендж. Попросить один класс придумать контрольную для другого, и наоборот. Дети при подготовке глубже погружаются в материал и изучают дополнительные источники.

Рассказываем о нескольких популярных и работающих механиках, которые можно использовать при разработке онлайн-курсов.

Увлекательные комиксы

Учащиеся знакомятся с персонажами, которые становятся их спутниками на протяжении всего курса. Дают подсказки, учатся вместе со студентами: ситуации, в которых они оказываются, желательно максимально приблизить к реальным. Вымышленные персонажи общаются между собой — возникает ощущение, что это реально живущие герои.

На каждом этапе у учащихся развиваются конкретные навыки: например, коммуникативные через чаты. Или, допустим, учащиеся проходят курс по финансовой грамотности, а затем в одном из заданий составляют список покупок. Это задача из реального мира.

Секретные уроки

Когда учащийся выполняет самые сложные задания, это можно обыграть как некий взлом замка, когда получаешь часть секретного кода. Собрав все коды, можно открыть доступ к секретным урокам, на которые не так-то просто попасть. В компьютерных играх это механика «пасхалок».

Понимая, что внутри курса вшита такая игровая механика, учащийся возвращается к предыдущим материалам, старается ответить на все максимально точно. Появляется собственная внутренняя мотивация проходить уроки и сдавать тестовые задания.

Квесты

В образовательный курс вплетается история с сильным сюжетом. Задача учащегося — выполнять задания, чтобы узнать, чем закончится эта история. Внутри квеста можно делать разветвленные сюжетные линии, когда участники курса могут выбирать из нескольких вариантов. От этого зависят дальнейшие события.

Важно поддерживать основную сюжетную линию — вовлекать учащихся проходить задания квеста шаг за шагом, урок за уроком. Многовариантность стимулирует возвращаться к предыдущим заданиям и выполнять их, чтобы узнать другие варианты развития сюжета.

Обменный пункт

Классический вариант геймификации, который заключается в соревновательном элементе: конкуренция будет мотивировать учащихся на победу. Студенты набирают очки и могут обменивать заработанное на различные бонусы: скидку на следующий курс, например.

Можно разделить всех учащихся одного потока на команды и продумать персонажей внутри этих команд: маги, воины и так далее. Как и в компьютерной игре, у каждого персонажа в арсенале могут быть свои специальные приемы, опыт и количество жизней.

Поддерживающая обратная связь

Поддержка тьюторов, которые проверяют домашние задания, тоже может быть выстроена в игровой форме. В этом помогут тесты и вопросы для саморефлексии, заполняя которые, учащийся делится своим опытом прохождения и полученными инсайтами. Важно не оставлять учеников без обратной связи. В каждой работе отмечать, что удалось, и мягко указывать на совершенные ошибки или на моменты, которые можно улучшить.

На что обращать внимание при разработке геймификации

С геймификацией нужно быть аккуратнее. Как при гипервитаминозе, слишком большое количество игровых элементов даст обратный эффект. Все-таки, основная цель — дать конкретные навыки. Игровые же элементы призваны повысить мотивацию учащихся, помочь формировать межпредметные навыки: умение коммуницировать, адаптироваться, искать информацию.

В случае с курсами для детей игра помогает актуализировать учебный материал. Для ребенка рациональный ответ часто звучит, как пустые слова, а через игру он освоит необходимые навыки. Для геймификации важны два ключевых момента — это сценарий и проработанные детали. Учащийся вряд ли захочет разбираться в запутанной системе.

Кейс школы Teen.Study

За счет пасхалок, комиксов, квестов и других интерактивных элементов создатели курса увеличили вовлеченность учеников в шесть раз, количество оценок «хорошо» и «отлично» учащихся повысилось в среднем на 42%.

Рассмотрим основные механики геймификации, которые способствовали успеху учеников при онлайн-обучении.

Комиксы с участием главных персонажей

Сначала появились главные персонажи — Тин и Тини. Эта мультяшная парочка приходила на помощь ученикам, давая подсказки к занятиям, разыгрывая ситуации по теме урока.

В экспериментах постоянно рождается что-то новое. Например, первые кадры с Тином и Тини почти сразу превратились в полноценные комиксы, которые носят как развлекательный, так и познавательный характер. В результате их с удовольствием читают не только дети, но и их родители.

В новом учебном году комиксы переплелись с реальностью в единую сюжетную линию. Тина и Тини закрутило в водовороте событий, которые в данный момент находятся в самом разгаре.

Секретные коды, пасхалки, квесты

Тин и Тини знакомят детей с интерактивными элементами и упражнениями, которые встретятся в курсе. В уроках есть секретные коды, которые мотивируют учеников выполнять задания. В Teen.Study отмечают, что, когда ученики находят первый секретный код, они возвращаются к уже пройденным урокам в поисках новых кодов, что позволяет закрепить материал. Таким образом школьники начинают учиться по собственному желанию, а не потому, что их заставили. Это и есть одна из основных задач — увлечь учебой.

Актуальные знания

Геймификация не ограничивается внедрением дополнительных инструментов. Создатели онлайн-курса стараются показать, как именно могут пригодиться эти знания в жизни. Например, на уроках геометрии высчитывать площади не только абстрактных фигур, но и реальных объектов. Рассчитать метраж фигуры — это одно, а метраж своей квартиры или Большого театра — совсем другое.

Ачивки вместо оценок

У игр много чему можно поучиться. Почему непроходимый босс в игре лишь подстегивает желание его одолеть, а сложный предмет отбивает желание учиться? Многие родители, педагоги и психологи сходятся во мнении, что страх плохой оценки отбивает радость познания, способность креативно мыслить, искать истину, ошибаясь, экспериментируя и исследуя.

В Teen.Study ушли от привычной системы оценок: за успешное прохождение урока дети получают доступ к интересному для них контенту, а сейчас внедряется коллективная борьба с боссом и планируется система ачивок, которые дополнительно мотивируют участников к усвоению материала.

Выводы

Внедряя геймификацию, можно углубиться в игровые процессы и позабыть о сути. Студенты в первую очередь должны учиться и получать знания. Поэтому стоит пробовать новое и регулярно анализировать результативность методик. Само создание геймификации в образовании — большая игра. Курсы должны легко внедряться в образовательный процесс. В процессе принимают участие редакторы, контент-менеджеры, корректоры, методологи, преподаватели, дизайнеры, иллюстраторы, сценаристы, менеджеры продукта и не только. Все должны научиться работать синхронно. Онлайн-платформа для создания курсов должна быть настолько проста, чтобы учителя и ученики быстро осваивали навык создания и прохождения уроков. Конструктор, с помощью которого сами ученики могут собирать уроки и обучать друг друга, дает сфере образования совершенно новый функционал — преподаватель всегда найдет, чему поучиться у учеников.

Фото на обложке: VectorV/shutterstock.com