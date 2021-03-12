Как разнообразить международный студенческий курс и завоевать сердца студентов через игры?

Как разработать полноценную игру для образовательного (и не только) проекта? Рекомендациями делится project manager студии геймификации Prospect Даниил Климов.

В 2019 году наша студия геймификации Prospect стала победителем HSEonline Challenge и стратегическим партнером НИУ ВШЭ в рамках геймификации образования. В это же время мы взялись за реализацию первого проекта от НИУ ВШЭ для международного курса по цифровой трансформации города для Coursera.

Отметим, что НИУ ВШЭ является одним из крупнейших вузов в России и занимает лидирующие места во многих международных рейтингах.

Coursera – это проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. Сейчас он является крупнейшей базой качественных видеокурсов в открытом доступе.

Как понять, что геймификация нужна?

Для того, чтобы разнообразить действующий курс, нужно понять его основные цели и задачи. А также задачи для внедрения геймификации.

Основной целью нашей деятельности стало создание онлайн-игры, симулирующей работу мэра по внедрению цифровой трансформации в городскую среду.

Игра позволяет отработать полученные в процессе обучения знания: участник нанимает персонал, улучшает город, реагирует на происходящие события и работает над отношениями с населением и бизнесом.

Геймификация отлично ложится в основу образовательных, маркетинговых и HR-проектов. Поэтому сначала выбираем задачу, а далее ищем способы ее достижения через соответствующие игровые механики.

В рассматриваемом кейсе показана хард-геймификация, которая помогает отработать полученные знания в игре. Мы не добавляли игровые элементы в неигровые процессы. Мы сделали полноценную игру.

Эта концепция полностью соответствовала задачам, которые были поставлены перед нам заказчиками, а именно:

Повысить узнаваемости бренда на международном образовательном рынке;

Повысить число абитуриентов на магистерские программы НИУ ВШЭ;

Привлечь внимание к курсу за счет обучения через игровую симуляцию;

Повысить усвояемость знаний за счет практической отработки полученных знаний в игре;

Рост «доходимости» до конца курсов.

Как сделать игру?

Первое, о чем стоит задуматься, после структурирования задач и набора команды – это сеттинг игры. Подумайте над тем, в какой мир вы поместите персонажа, кто будет этим персонажем, какие перед ним будут стоять задачи. Может быть, это будет фантастическая вселенная, а может быть, все будет происходить в нашем мире и в наше время. Здесь все зависит от целевой аудитории игроков и их интересов.

Мы же не в первый раз сталкивались с проектами подобного рода, поэтому работа началась структурно и последовательно. Дождавшись конкретного задания от заказчика, мы начали думать над такими вещами, как формат игры, ее сеттинг и игровые механики. Так как это был международный проект, естественно, вся игра полностью разрабатывалась на английском языке.

По вводным данным игра должна была встраиваться в курс, поэтому логичным решением стало веб-приложение с адаптацией для мобильных устройств.

Если вы только начинаете делать игры, вам может подойти интерактивный тест. Они недороги в разработке и до сих пор увлекают клиентов. Веб-приложение считается средним по стоимости решением, зато удобно встраивается в любой портал или лендинг. Самым же дорогим и продвинутым решением можно считать разработку мобильного приложения для вашего продукта.

Вернемся к нашему кейсу.

Так как пользователь должен играть за мэра города – было принято решение о сеттинге, в формате классических игр про город. Здесь речь идет о виде сверху на кликабельные постройки.

Если же говорить о механиках и ресурсах, то здесь предпочтение было отдано механике проматывания времени до какого-либо события. Она распространена среди многих классических стратегических игр с ходами. Вспомните серию игр Tropico или Heroes of might & magic.

Пример механики времени в Heroes of might and magic 5

Пример механики времени в Tropico 5

В любой игре, неважно, большой или маленькой, игрок должен вознаграждаться за целевые действия. Для этого вводятся валюты или игровые ресурсы. С помощью них можно отслеживать прогресс, покупать реальные или цифровые «плюшки», или же конкурировать с другими игроками.

В нашей игре мы сделали упор на 4 показателя:

Деньги;

Время;

Отношения с населением (шкала 1-100);

Отношения с бизнесом (шкала 1-100).

Мы посчитали, что этих данных достаточными для формирования конечного рейтинга успешной цифровизации города. Кроме этого, данные показатели являются главными и в теоретической базе курса.

Как превратить замысел в готовую игру?

Когда готова идея и «скелет» игры, необходимо наполнить ее контентом, отрисовать и передать программистам на разработку. На каждую из задач уходит не менее одного месяца работы.

У нас на разработку у нас ушло около 2-3 месяцев. В это время наша команда разделилась на математиков, систематизаторов и текстовиков. Математики следили за тем, чтобы каждое возможное действие игрока не выходило за рамки грамотной оценки по четврем игровым ресурсам. Помимо этого, они прописывали ход игры на понятном для программистов языке.

Систематизаторы оценивали различные ходы игроков, создавали и тестировали все этапы построения игры. Под их чутким руководством игра обретала привычную игровую форму. Ниже вы можете увидеть первичный концепт интерфейса:

Изначальный макет интерфейса игры

Текстовики прописывали контент возникающих событий, чтобы игра была максимально похожа на реальные ситуации из жизни города.

Залог успешной игры – интересный и ситуационный контент. Пользователь быстро устанет работать с голыми цифрами и решениями. Поэтому, если вдруг игрок терял часть бюджетных средств по ходу игры, то это не просто необъяснимая неудача, а это пожар на какой-то улице или же снова где-то прорвало трубу.

При создании игры, помните, что вы не просто помещаете пользователя в игровой мир и подталкиваете к нужным действиям. Вы развлекаете пользователя и показываете ему новый мир и новые способы решения проблем.

Когда же кончается разработка игры?

Когда работа по всем фронтам завершена – наступает финальная стадия разработки игры. Сюда входит: передача данных программистам для реализации работоспособности идеи игры, отрисовка плашек, макетов и персонажей дизайнерами.

У нас на эту работу ушло чуть больше месяца, учитывая, что все теоретические задания были разработаны заранее. Когда игра была готова, начался этап тестировок всех возможных вариантов событий. Здесь уже исправлялись огрехи функционирования и любые зафиксированные неточности, подправлялась математика игры.

После прохождения всех вышеупомянутых этапов игра была передана заказчикам для внедрения в их систему.

Плашка основного курса, для которого разрабатывалась игра

Что получилось у нас?

Игра приветствует пользователя рассказом о городе, который выпал ему. Здесь делается акцент на особенностях климата и наиболее отстающих отраслях.

Далее пользователю предоставляется возможность выбрать общие цели игры и цели для цифровой трансформации в каждой из выбранных сфер

После того, как цели поставлены, начинается основной процесс игры. Здесь пользователь может кликать на постройки, относящиеся к сферам влияния, проводить их улучшения и модернизацию за счет бюджета, нанимать менеджеров под каждое из мероприятий.

Сделав все необходимые правки, пользователь перематывает время до завершения введенных модернизаций или же наступления случайных событий, которые тоже необходимо решить.

В целом игра состоит из 5 этапов:

Запуск трансформации в сфере и выбор внедряемой системы; Подготовка к внедрению системы; Внедрение системы; Пост-внедрение; Достижение целевых показателей KPI по системе.

Может быть, игра может показаться простой, но на деле почти нереально получить идентичные результаты проходя игру вновь и вновь. Это связано с реиграбельностью и множеством факторов, которые влияют на конечный результат. Сюда можно отнести и случайность событий, и выбор подрядчиков под улучшения и влияние общественного мнения на ваши действия.

В целом игра получилась даже интереснее, чем мы думали. Теперь разберем феномен таких игр в купе с курсами в целом.

Какие игры могут получиться у вас?

Прежде всего стоит упомянуть о практичности. Совсем недавно ситуационные кейсы были прорывом в отечественном образовании и привлекали интерес обучающихся тем, что спрашивали их личное мнение как профессионала. Сейчас кейсы тоже изрядно устарели. Их зачастую не умеют правильно оценивать и все сводится к привычному «верно» или «неверно».

Игры, составленные на основе курсов, позволяют ученикам максимально близко подойти к практической отработке материала. Кроме этого, результаты игры не нужно оценивать. Оценка сама ставится средствами итоговых игровых валют. И это может быть что угодно, начиная от накопленных средств, заканчивая репутацией жителей.

Более 80% всех текущих и будущих онлайн-курсов могут быть быстро геймифицированы с помощью предложенного решения силами нашей команды. При этом дополнительные человеческие ресурсы не потребуются.

Предложенная игра идеально подходит для геймификации и практического сопровождения любых курсов из предметных областей:

менеджмента (Маркетинг, УП, HR, Стратегический менеджмент);

экономики;

юриспруденции;

политологии;

компьютерных наук;

и других.

Для адаптации игры под эти курсы достаточно заменить математическую логику и контентное наполнение. Напомню, что подобные игры уникальны своей реиграбельностью и степенью вовлеченности пользователей. Все это достигается за счет трех факторов:

Нелинейности сценария;

Большого массива контента. Новости и случайные события по отраслям, в которых работает игрок, выдаются в случайном порядке;

Карьерного роста игрока. В зависимости от качества работы игрока в игре он получает разные оценки от общества, получает разные дотационные прибавки и по-разному продвигает цифровизацию отраслей.

Все это поможет не только проверить успеваемость пользователя, но и подтянет его практические и теоретические знания при повторных прохождениях.

Как же создать такую же игру для своих процессов?

Вопрос насущный, но не риторический. Бонусом мы разработали чек-лист для тех, кто всерьез задумывается над этим вопросом.

Подумайте, подходит ли ваш процесс для геймификации (наиболее эффективна геймификация для маркетинговых, образовательных и HR-сферах). Поймите, какие бизнес-задачи у вас требуют улучшения (лояльность, обучаемость, ретеншн, конверсия и др.). Соотнесите бизнес-задачу с игровой механикой, которая поможет улучшить показатели. Выберите модель геймификации: light, middle или hard (чем выше, тем дороже, но не всегда эффективнее). Придумайте игровой сеттинг (можно полететь в космос, а можно остаться в офисе). Пропишите сюжет или контентные составляющие игры. Сформируйте максимально точное ТЗ для дизайнера и программиста (понадобится множество референсов, созвонов и примеров, чтобы все было именно так, как вы видите у себя в голове). Подождите месяц или более для выполнения работ. Поиграйте в демоверсию, добавьте правки и подождите, пока их учтут. Насладитесь собственной игрой и встройте ее в корпоративный портал, курс или личный кабинет. Вы восхитительны, наслаждайтесь растущими бизнес-показателями.

Фото на обложке: pixabay.com

Иллюстрации предоставлены автором.