Это вам не игрушки: как создать игру для повышения успеваемости студентов

Геймификация отлично ложится в основу образовательных, маркетинговых и HR-проектов, поэтому сначала нужно выбрать задачу, а далее искать способы ее достижения через соответствующие игровые механики.

Нашей основной целью было создание онлайн-игры от НИУ ВШЭ для международного курса по цифровой трансформации города на Coursera, симулирующей работу мэра. Игра позволяет отработать полученные в процессе обучения знания: участник нанимает персонал, улучшает город, реагирует на происходящие события и работает над отношениями с населением и бизнесом.

В рассматриваемом кейсе показана хард-геймификация: мы не добавляли игровые элементы в неигровые процессы, мы сделали полноценную игру. Данная концепция полностью соответствовала задачам, которые поставили перед нами:

повысить узнаваемость бренда НИУ ВШЭ на международном образовательном рынке;

повысить число абитуриентов на магистерские программы НИУ ВШЭ;

привлечь внимание к курсу за счет обучения через игровую симуляцию;

повысить усвояемость знаний за счет практической отработки полученных знаний в игре;

рост количества студентов, прошедших курс до конца.

С чего начать

Первое, о чем стоит задуматься после структурирования задач и набора команды, — это сеттинг игры. Подумайте над тем, в какой мир вы поместите персонажа, кто будет этим персонажем, какие перед ним будут стоять задачи. Может быть это будет фантастическая вселенная, а может быть все будет происходить в нашем мире и в наше время. Здесь все зависит от целевой аудитории игроков и их интересов.

Мы уже не в первый раз сталкивались с проектами подобного рода, поэтому работа началась структурно и последовательно. Дождавшись конкретного задания от заказчика, мы начали думать над такими вещами, как формат игры, ее сеттинг и игровые механики. Так как это был международный проект, естественно, вся игра полностью разрабатывалась на английском языке.

По вводным данным игра должна была встраиваться в курс, поэтому логичным решением стало веб-приложение с адаптацией для мобильных устройств. Если вы только начинаете делать игры, вам может подойти интерактивный тест. Они недороги в разработке и до сих пор увлекают клиентов. Веб-приложение считается средним по стоимости решением, зато удобно встраивается в любой портал или лендинг. Самым же дорогим и продвинутым решением можно считать разработку мобильного приложения для вашего продукта.

Так как пользователь должен играть за мэра города, мы приняли решение о сеттинге в формате классических игр про город. Здесь речь идет о виде сверху на кликабельные постройки. Если же говорить о механиках и ресурсах, то здесь предпочтение отдали механике проматывания времени до какого-либо события. Она распространена среди многих классических стратегических игр с ходами. Вспомните серию игр Tropico или Heroes of might&magic.

Пример механики времени в Heroes of might and magic 5

деньги;

время;

отношения с населением (шкала 1-100);

отношения с бизнесом (шкала 1-100).

В любой игре, неважно большой или маленькой, игрок должен вознаграждаться за целевые действия. Для этого вводятся валюты или игровые ресурсы. С их помощью можно отслеживать прогресс, покупать реальные или цифровые «плюшки» или же конкурировать с другими участниками. В нашей игре мы сделали упор на четыре показателя:

Мы посчитали, что этих данных достаточно для формирования конечного рейтинга успешной цифровизации города. Кроме этого, данные показатели являются главными и в теоретической базе курса.

Как превратить замысел в готовую игру

Когда готова идея и «скелет» игры, необходимо наполнить ее контентом, отрисовать и передать программистам на разработку. На каждую из задач уходит не менее одного месяца работы. У нас на разработку ушло около двух-трех месяцев.

В это время наша команда разделилась на математиков, систематизаторов и текстовиков. Математики следили за тем, чтобы каждое возможное действие игрока не выходило за рамки грамотной оценки по четырем игровым ресурсам. Помимо этого они прописывали ход игры на понятном для программистов языке.

Систематизаторы оценивали различные ходы игроков, создавали и тестировали все этапы построения игры. Под их чутким руководством игра обретала привычную игровую форму. Ниже вы можете увидеть первичный концепт интерфейса.

Изначальный макет интерфейса игры

Текстовики прописывали контент для возникающих событий, чтобы игра была максимально похожа на реальные ситуации из жизни города. Залог успешной игры — интересный и ситуационный контент. Пользователь быстро устанет работать с голыми цифрами и решениями. Поэтому, если вдруг игрок терял часть бюджетных средств по ходу игры, то это не просто необъяснимая неудача, а это пожар на какой-то улице или же снова где-то прорывало трубу.

При создании игры помните, что вы не просто помещаете пользователя в игровой мир и подталкиваете к нужным действиям. Вы развлекаете его и показываете ему новый мир и новые способы решения проблем.

Когда работа по всем фронтам завершена, наступает финальная стадия разработки игры. Сюда входит передача данных программистам для реализации работоспособности идеи игры, отрисовка плашек, макетов и персонажей дизайнерами. У нас на эту работу ушло чуть больше месяца, учитывая, что все теоретические задания были разработаны заранее.

После начался этап тестирования всех возможных вариантов событий. Здесь уже исправлялись огрехи функционирования и любые зафиксированные неточности, подправлялась математика игры. После прохождения всех вышеупомянутых этапов игра была передана заказчикам для внедрения в их систему.

Что у нас получилось

Игра приветствует пользователя рассказом о городе, который выпал ему. Здесь делается акцент на особенностях климата и наиболее отстающих отраслях.

Далее пользователю предоставляется возможность выбрать общие цели игры и цели для цифровой трансформации в каждой из выбранных сфер.

После того, как цели поставлены, начинается основной игровой процесс. Здесь пользователь может кликать на постройки, относящиеся к сферам влияния, проводить их улучшения и модернизацию за счет бюджета, нанимать менеджеров под каждое из мероприятий. Сделав все необходимые правки, пользователь перематывает время до завершения введенных модернизаций или же наступления случайных событий, которые тоже необходимо решить.

В целом игра состоит из пяти этапов:

запуск трансформации в сфере и выбор внедряемой системы; подготовка к внедрению системы; внедрение системы; поствнедрение; достижение целевых показателей KPI по системе.

Может быть, эта игра может показаться простой, но на деле почти нереально получить идентичные результаты, проходя игру вновь и вновь. Это связано с реиграбельностью и множеством факторов, которые влияют на конечный результат. Сюда можно отнести и случайность событий, и выбор подрядчиков для улучшения, и влияние общественного мнения на ваши действия.

Какие игры могут получиться у вас

Игры, составленные на основе курсов, позволяют ученикам максимально близко подойти к практической отработке материала. Кроме этого, результаты игры не нужно оценивать. Оценка сама ставится средствами итоговых игровых валют. И это может быть что угодно, начиная от накопленных средств, заканчивая репутацией жителей.

Более 80% всех текущих и будущих онлайн-курсов могут быть быстро геймифицированы. Предложенная нами игра идеально подходит для практического сопровождения любых курсов из предметных областей:

менеджмента (маркетинг, УП, HR, стратегический менеджмент);

экономики;

юриспруденции;

политологии;

компьютерных наук и так далее.

Для адаптации игры под данные курсы достаточно заменить математическую логику и контентное наполнение. Напомню, что подобные игры уникальны своей реиграбельностью и степенью вовлеченности пользователей. Все это достигается за счет трех факторов:

нелинейности сценария;

большого массива контента. Новости и события по отраслям, в которых работает игрок, выдаются в случайном порядке;

карьерного роста игрока. В зависимости от качества работы игрок получает разные оценки от общества, дотационные прибавки и по-своему продвигает цифровизацию отраслей.

Все это поможет не только проверить успеваемость пользователя, но и подтянет его практические и теоретические знания при повторных прохождениях.

Как создать игру для своих процессов

Подумайте, подходит ли ваш процесс для геймификации (наиболее эффективна геймификация для маркетинга, HR и образовательной сферы). Поймите, какие бизнес-задачи у вас требуют улучшения (лояльность, обучаемость, ретеншн, конверсия). Соотнесите бизнес-задачу с игровой механикой, которая поможет улучшить показатели. Выберите модель геймификации: light, middle или hard. Придумайте игровой сеттинг (можно полететь в космос, а можно остаться в офисе). Пропишите сюжет или контентные составляющие игры. Сформируйте максимально точное ТЗ для дизайнера и программиста (понадобится множество референсов, созвонов и примеров, чтобы все было именно так, как вы видите у себя в голове). Подождите месяц или более для выполнения работ. Поиграйте в демоверсию, добавьте правки и подождите, пока их учтут. Насладитесь собственной игрой и встройте ее в корпоративный портал, курс или личный кабинет.

