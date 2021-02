Что ждет рынок мобильных игр в 2021 году

Что было с рынком мобильных игр в прошлом году

2020 год выдался успешным для игровой индустрии. На смену походам в кино, ресторанам, фитнес-клубам пришли онлайн-развлечения, прежде всего, мобильные игры.

С учетом новых вводных аналитическая платформа Newzoo скорректировала свои прогнозы на 2020 год, сделанные еще до начала пандемии, подняв ожидаемый объем доходов рынка мобильного гейминга с $77,2 млрд до $86,3 млрд.

Согласно аналитике App Annie, число скачиваний мобильных продуктов на iOS и Google Play глобально выросло до 130 млрд за год — это на 10% больше, чем в 2019 году. Вместе с тем доля игр в этом объеме составляет 53 млрд загрузок.

На сегодняшний день мобильные игры — это наиболее востребованный в мире формат видеоигр, обгоняющий PC и консоли.

В 2020 году аудитория мобильных приложений существенно расширилась. Помимо этого, увеличилось и количество времени, которое пользователи проводят онлайн.

Анализируя наши мобильные продукты — игры и развлекательные приложения — мы отметили схожие паттерны потребления. В Китае, например, еще начиная с ноября 2019 года, мы заметили рост активных пользователей, на пике их количество выросло примерно в два раза.

Кроме этого, средняя длина игровой сессии увеличилась на 20%. С середины марта 2020 года этот тренд начал проявляться в США и Европе с введением карантинных ограничений.

Также, если раньше в большей мере играли на выходных, то во время карантина игровая активность пользователей держалась на одинаковом уровне и в будни.

Тенденции развития рынка мобильных игр в 2021 году

Одна из главных тенденций 2020 года — рост количества M&A-сделок среди игровых компаний.

Например, только среди лидеров издателей гиперказуальных игр — жанр, который сформировался за последние пару лет и уже вырос до одного миллиарда скачиваний ежемесячно — состоялось несколько интересных сделок.

Среди них — покупки Rollic Games и Kolibri Games, а также инвестиция китайского гиганта Tencent в Voodoo, французскую компанию-издателя, оцениваемую в $1,4 млрд.

Общий объем сделок среди игровых компаний (все игровые жанры) составил $24,5 млрд.

Что будет в 2021?

Высокая конкуренция и совершенствование продукта

По прогнозам Newzoo, в 2021 количество геймеров на всех платформах (мобильные игры, PC, консоли) достигнет 2,8 млрд человек, а оборот рынка составит $189,3 млрд.

С учетом высокого уровня конкуренции неизбежен процесс совершенствования продукта. В борьбе за пользователя и, соответственно, прибылью постепенно начинают появляться гибридные жанры, усложняется мета игры, которая позволяет более эффективно удерживать и монетизировать игроков.

В 2021 году, думаю, мы увидим множество интересных релизов именно в гибридных жанрах.

Расширение портфолио

Многие издатели, достигнув успехов в одном жанре, начинают расширять портфолио выходя за рамки этого жанра. Так, издатели, сделав себе имя на гиперказуальных проектах, идут в сторону разработки казуальных. Это делается с целью диверсификации бизнеса и выхода на новые рынки.

Коллаборации с артистами и брендами

Бренды, музыкальные артисты и знаменитости продолжат использовать игры и другие массовые развлекательные мобильные продукты как площадку для маркетинга и коммуникации с широкой аудиторией.

Отмена концертной деятельности и другие ограничения, которые появились с пандемией, усилят интерес брендов к сотрудничеству с мобильными продуктами.

Такие партнерства могут быть как в форме краткосрочного ивента (например, концерт Трэвиса Скотта в Fortnite), так и долгосрочной коллаборации с приложением (партнерство американского EDM дуэта The Chainsmokers c Beat Maker Go, партнерство рэпера Tekashi 6ix9ine с игрой Beat Blade).

Такого рода коллаборации будут выгодны для обеих сторон. Бренды получат эффективный нетривиальный инструмент для продвижения своего продукта на широкую аудиторию, а разработчики в свою очередь смогут предложить контент и привлечь новых игроков.

Для индустрии мобильных игр 2021 год обещает быть интересным. За последний год мобильные игры укрепились в сознании потребителей как один из самых доступных во многих смыслах видов развлечений. Быстрый рост рынка игр и мобильной развлекательной индустрии продолжится во многом за счет рынка Азии.