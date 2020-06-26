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От игры в «змейку» до работы в Gismart: как я стала геймдизайнером

YOUNG
Александра Турабова
Александра Турабова

Геймдизайнер в Gismart

Анна Меликян

В школе Александре Турабовой, как и многим детям, нравилось играть — сначала в тетрис и змейку, а потом и в компьютерные игры. Увлечение переросло в профессию — сейчас Александре 23 года и она работает геймдизайнером в крупной геймдев-компании Gismart.

Александра рассказала Rusbase Young, как она выбрала профессию, чему училась на каждом месте работы и почему считает, что свой проект надо запускать, даже если он не выстрелит. 

От игры в «змейку» до работы в Gismart: как я стала геймдизайнером

Как ЕГЭ по литературе привело меня в геймдизайн

Любимым занятием после школы для меня было играть в «Космических рейнджеров» и «Князя 2». Я неплохо училась, но бабушка всерьез беспокоилась о моем будущем: каждый день я играла не меньше четырёх часов, а самым большим наказанием для меня всегда был запрет на игры. 

Сначала я даже не задумывалась о том, что могу сделать своё увлечение работой, поэтому в 11 классе начала самостоятельно изучать Adobe Illustrator — решила стать визуальным дизайнером. Но оказалось, что для поступления в вуз необходимо сдать ЕГЭ по русской литературе. Знаний у меня не хватало, поэтому я решила поступать через год. Какое-то время я не занималась ничем, кроме чтения: «Белую Гвардию» Михаила Булгакова, помню, прочитала за день. 

Через полгода литературного отшельничества выяснилось, что правила поступления изменились, и вместо ЕГЭ по русской литературе нужно сдавать обществознание. Это меня разочаровало — и я поступила в Челябинский государственный университет на кафедру информационных технологий и экономической информатики, сдав понятные мне информатику, математику и русский. 

Летом до начала учебы я начала искать работу. Сходила на кучу собеседований, но ни одна работа не казалось мне привлекательной. Потом мне на глаза попалась вакансия геймдизайнера. 

Геймдизайнер — это специалист, который отвечает за разработку сценария и контента игры. Можно провести параллель с режиссером в кино, который решает, где будет сниматься фильм и кто в нем будет играть. Мне показалось, что это очень интересно, и так я решила пойти за своей мечтой.

Первое собеседование

В Челябинске на тот момент было всего три компании, которые занимались разработкой игр — и я отправила своё резюме во все. Профессионального опыта у меня не было, но я уже давно играла сама. Поэтому я перечислила все игры, в которые играла последние 10 лет. Этот пункт в моем резюме был самым основательным. 

В итоге мне пришли тестовые задания от двух компаний, и одна из них взяла меня на работу level-дизайнером. От личного собеседования до выхода на работу прошло всего два дня — так я попала в геймдев. У меня спросили, как мне хотелось бы записать должность в трудовой книжке, и мне показалось, что level-дизайнер звучит не солидно, поэтому в моей трудовой до сих пор значится «проектировщик уровней». 

В свой первый рабочий день я так волновалась, что ни разу не встала из-за рабочего стола. Но со временем страх прошел, и я вошла во вкус. 

Я занималась разработкой игр для социальной сети «ВКонтакте» и очень гордилась, когда одну из предложенных мной идей реализовали. К сожалению, через какое-то время проект закрылся, и я решила попробовать устроиться во вторую из трех игровых компаний Челябинска. Я написала им не меньше пяти писем, но ответили они только с шестой попытки — пригласили на работу. 

Я начала с простой должности, но глядя на успехи коллег, стала активно тянуться за ними. На тот момент возможностей для обучения было не так много, поэтому все знания я получала и активно впитывала от сотрудников компании. А еще очень много играла в игры конкурентов, анализируя их подходы. Это дало свои плоды, и я перешла в еще более успешную компанию — в третью из трех существующих в Челябинске. 

Как меня начали хантить

К 20 годам у меня уже был накоплен неплохой опыт, а спрос на геймдизайнеров был и есть достаточно высокий, так что в какой-то момент меня начали хантить. Директор одной из игровых компания лично презентовал новый проект, в который пригласил меня геймдизайнером. Для меня это был вызов — первая в моем опыте игра, которую разработали на платформе Unity. Это была интересная возможность, а ещё предлагали хорошие условия, поэтому я решила её не упускать. 

К сожалению, проект не выстрелил. Это были те времена, когда конкуренция на рынке гиперказуальных игр была уже очень высокая, и органического охвата для успеха было недостаточно. То есть нельзя было просто выложить игру в мобильный стор и ждать, что появятся загрузки — надо было закупать трафик, а у проекта финансовых ресурсов не оказалось. 

Так я решила, что пора двигаться дальше и переехала в Калининград — работать в крупную игровую компанию. Этот опыт мне был очень полезен: я увидела как должны выстраиваться рабочие процессы в серьезных компаниях, как должны ставиться и контролироваться задачи, как проверяться гипотезы и как застраховать проект от провала с помощью аналитики.

Jutella

Свой собственный проект

Параллельно с работой я занималась своим собственным проектом. Моя дядя программист, и мы с ним объединились и разработали приложение Jutella с интерактивными историями, когда сценарий пишется совместно с пользователями. На тот момент аналогичных проектов было мало, и благодаря виральности приложение сгенерировало 50 тысяч установок.

В какой-то момент вокруг приложения даже образовалось коммьюнити, которое помогало раскрутке приложения. Основываясь на идее приложения, подростки записывали свои истории на YouTube.

К слову, многие популярные сегодня блогеры раскрутились именно благодаря такому контенту — они рассказывали подписчикам выдуманные интригующие истории с открытым финалом. Наверное, если бы мы с дядей вложили в проект больше ресурсов, прежде всего, временных, то сейчас проект мог бы приносить деньги. 

Jutella

Так или иначе, работа с собственным проектом дала мне огромный опыт, потому что в рамках приложения я смогла примерить на себя разные роли: и маркетолога, и контент-редактора, и даже менеджера по монетизации.

Один из моих главных советов для начинающих: попробуйте сделать свой проект. Неважно, выстрелит он или нет, но он точно даст вам гораздо более глубокое понимание процессов. И такой опыт будет оценен работодателем. 

Проект мечты

Сейчас мне 23 года и я работаю в одной из ведущих компаний в сфере геймдева — Gismart. Каждый месяц — это новый проект, и работать в таком темпе волнительно, но очень интересно. 

Одним из проектов я горжусь особенно. Я работала в составе команды по разработке гиперказульной игры Cool Goal!, которая стала номер один в игровых чартах 62 стран мира. Это очень мотивирует, и я не останавливаюсь на достигнутом. Я продолжаю развиваться: перенимаю опыт коллег, учу английский и посещаю курсы по геймдизайну.  И я очень рада, что когда-то не бросила свое хобби, а сделала его частью своего будущего.

Гендерные стереотипы

Работа в геймдеве неминуемо ассоциируется с работой исключительно для парней. А между тем, почти половина аудитории мобильных игр — это женщины. Но среди геймдизайнеров их действительно очень мало: были компании, в которых я и вовсе была единственной девушкой в команде. 

Коллеги относились ко мне по-разному: некоторые не воспринимали всерьез. Как правило, любые споры быстро заканчивались, когда я озвучивала хотя бы даже количество отыгранных часов. Не у всех парней был такой игровой стаж как у меня. 

В конечном счете, тебя оценивают за твой профессионализм, опыт и даже любовь к играм.

Я работала в компаниях, где атмосфера изначально была очень дружественной и я чувствовала себя на равных. Например, в Gismart, где я работаю сегодня, около 40% сотрудников — девушки. В Беларуси, к слову, атмосфера и вовсе очень демократичная. С тех пор как я переехала в Минск, не слышала ни одной шутки про девушек в «мужской» профессии.

Есть и другая сторона медали. Многие работодатели, как мне кажется, стремятся наладить гендерный баланс. Поэтому, при прочих равных, они скорее предложат позицию девушке геймдизайнеру, чем парню. В моем опыте такие ситуации были.

Как стать геймдизайнером

Я не устану повторять, что практика лучше любой теории. Поэтому важно любить игры, играть в них и стремиться сделать свой собственный проект. 

Тем не менее, есть список книг и ресурсов, которые очень пригодятся начинающим в геймдизайне:

  • Ресурс или книга Михаила Кадикова «Проектирование виртуальных миров» 
  • Ресурс World of Level Design 
  • Книга Level Up!: The Guide to Great Video Game Design Скотта Роджерса
  • Книга «Искусство Геймдизайна» (The Art of Game Design) Джесси Шелл
  • Крига «Unity и C#. Геймдев от идеи до реализации» Джереми Бонд

Важно быть в теме и читать профессиональные ресурсы, например, App2top.ru и habr.com. 

К курсам надо относится с особым вниманием. Никогда не знаешь, насколько качественной будет информация и насколько опытный преподаватель. Лично я не так давно проходила LEVEL ART В UNREAL ENGINE.

Фото: Unsplash

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