Какую профессию выбрать в индустрии игр

Михаил Дадаев, продюсер образовательных программ в школе игр и интерактивных развлечений Scream School , университета креативных индустрий Universal University , рассказал об интересных и востребованных профессиях в игровой индустрии. Геймдизайнер, концепт-артист, продюсер, разработчика игр — разбираемся, как выбрать подходящую.

В 2020 году в то время как из-за пандемии все креативные индустрии потеряли до 90% своих доходов, игровая не просто удержалась на плаву, но даже выросла. Российский рынок видеоигр по сравнению с прошлым годом увеличился на 35%. Такой эффект можно объяснить тем, что в период самоизоляции в игры пришла новая аудитория, причем не только на мобильных устройствах, но и на ПК, и консолях.

Если еще пять лет назад мало кто воспринимал игры как перспективную с точки зрения карьеры индустрию, то сегодня все изменилось. Рынок повзрослел, мобильные игры стали привлекать все больше разработчиков, производители — искать новые способы монетизации и более интересные решения в геймдизайне.

Инновациями вроде облачного гейминга озаботились даже технологические гиганты — Google, Nvidia, Amazon. В ближайшие годы стандарт 5G войдет на рынок и придаст импульс дальнейшему развитию киберспорта и мобильного гейминга, поэтому сейчас самое время искать свое место в гейминдустрии.

Какой сектор игр наиболее перспективен

Российский рынок видеоигр и киберспорта по объему занимает пятое место в Европе и 11-е место в мире, по данным PwC. Самый большой сегмент рынка — это казуальные и социальные игры.

В России много независимых игровых студий и компаний мобильной разработки, самая известная из которых — Playrix братьев Бухманов. Российских разработчиков ПК и консольных игр меньше, чем мобильных. Одна из крупнейших компаний-разработчиков — MY.GAMES (MailRu Group).

Немного статистики (Newzoo, 2020):

общее количество игроков в России 73,9 млн человек;

из них на мобильных устройствах — 66,8 млн человек;

на компьютерах — 47,1 млн;

на консолях — 24,1 млн.

По данным Values Value в 2020 году, в год пандемии, компании активнее, чем годом раньше, искали себе разработчиков, Art-специалистов (особенно 2D-художников), маркетологов и PR для индустрии игр. Вырос найм в геймдизайн и аналитику. Основные компании-работодатели — Wargaming, ZIMAD, EvoPlay Ent, Wisebits, Sperasoft, Playtika, MY.GAMES, Vizor Games, WakeApp.

Примечательно, что российский рынок игр составляет всего 2% от мирового, поэтому входя в гейминдустрию можно работать сразу на глобальный рынок. Многие игровые компании успели построить культуру удаленной работы и оптимизировать пайплайны еще до того, как люди массово перешли на дистант. В других отраслях это было гораздо больнее и дороже.

Кто есть кто в игровой индустрии и что должен уметь

В гейминдустрии работают люди самых разных специальностей — от собственно разработчиков игр до художников, геймдизайнеров, продюсеров и маркетологов. Вот лишь несколько точек входа в игровую индустрию для художников, физиков и лириков.

Концепт-художник

Специалист, начинающий работу над созданием игры одним из первых. Эта профессия подойдет тем, кто хотел бы развивать свои художественные способности в классическом рисунке и цифровой ретуши. Концепт-художник должен уметь не только рисовать в классическом понимании этого слова, но и понимать базовые принципы работы с трехмерной графикой, уметь работать с анатомией человека и животных, понимать, как создавать новые решения и образы персонажей.

Помимо этого в профессии потребуется хорошая насмотренность локаций и сред для работы в различных стилях и условиях задач — от пустынь с античными развалинами до загруженных мегаполисов будущего.

Технический художник

Это специалист, работающий над наполнением игр контентом. Технические художники создают игровые уровни, вместе с геймдизайнерами они разрабатывают механики взаимодействия пользователя с игровым миром.

Технические художники умеют работать с трехмерным редактором, занимаются шейдингом и постановкой освещения, а часть из них даже специализируются на создании специальных эффектов в компьютерных играх.

Программист и разработчик игр

Этот вариант для тех, у кого все хорошо с математикой, есть интерес к языкам программирования, алгоритмам поведения, искусственному интеллекту, к созданию и улучшению рабочего функционала для игр.

Геймдизайнер

Разрабатывает игры практически на всех этапах производства, включая препродакшн. Геймдизайнер принимает участие в создании дизайна игровых процессов, механик, головоломок и нарратива. Эта профессия близка тем, кто любит генерировать идеи, создавать прототипы, продумывать механики игр, не погружаясь в процесс производства.

Продюсер

Это в некотором роде смежная профессия, стоящая рядом с геймдизайном. Создание игры требует не только контроля производства с точки зрения внутренних процессов, но и глобального управления проектом, аккумулирующего в себе все этапы создания игры, а также маркетинговые активности.

Где учиться

Удивительно то, что играм практически нигде не учат. Есть отдельные программы в вузах Москвы и Петербурга, а также отдельные курсы и школы по компьютерной графике и визуальным эффектам. Среди них:

бакалавриат, магистратура и ДПО-программы по геймдизайну и виртуальной реальности в Высшей школе экономики;

магистерская программа по разработке компьютерных игр в ИТМО;

магистратура по геймдизайну в МФТИ (два трека — совместно с Scream School и с компанией Gaijin);

школа игровой разработки Scream School, входящая в университет креативных индустрий Universal University, предлагает международный бакалавриат в индустрии игр на английском языке совместно с Университетом Хартфордшира, а также российские программы магистратуры и ДПО;

курсы по освоению софта (Houdini, Nuke, Unity, Unreal Engine), который используется для создания спецэффектов и разработки игр, есть в школе компьютерной графики RealTime.

Как поступить

Вступительные требования всегда зависят от специальности, программы и учебного заведения. Для долгосрочных программ базовый пакет включает:

документ об образовании: аттестат средней школы — на бакалавриат, диплом о высшем образовании — на магистратуру и программы ДПО;

результаты ЕГЭ: на бакалавриат (кроме британского бакалавриата в Universal University);

творческий проект или собеседование — для бакалавриата, портфолио — для магистратуры и ДПО;

внутренний экзамен: например, на магистратуру по геймдизайну в МФТИ и ИТМО;

знание английского языка.

Фото на обложке: DenPhotos/shutterstock.com