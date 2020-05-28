«Не пытайтесь «хайпить» на теме пандемии». Как сегодня завоевать аудиторию на рынке мобильных игр

Но что будет после пандемии? Останется ли спрос на мобильные игры таким же высоким? И как завоевать аудиторию? Рассказывает Андрей Михлин, руководитель геймдев-направления компании Gismart , которая вошла в топ самых быстрорастущих компаний в Европе по версии Financial Times, опередив остальных представителей игровой индустрии.

О том, как стремительно растет во время пандемии рынок онлайн-продуктов, не сказал еще только ленивый. Особенный бум заметен на рынке мобильных игр и развлекательных приложений. С одной стороны, текущая ситуация — это огромный потенциал для развития, с другой — ожесточенная конкурентная борьба.

Тренды

В последние годы время, которое люди проводят в играх, неизменно росло. Сама ситуация потребления изменилась: если еще пару лет назад игра воспринималась как отдельный вид развлечения — ритуал, которому можно посвятить пару часов вечером или в выходные, то в последнее время люди стали играть чаще, «между делом»: стоя в очереди, в пробке или во время передвижения в общественном транспорте.

Пандемия же дала новый виток развития мобильных игр. Люди стали проводить практически все свое время дома, а это значит, что список возможных развлечений значительно сузился. Привычные кафе, кино и концерты сейчас заменились на мобильные развлечения.

В Китае, например, во время карантина был зафиксирован рост активных пользователей наших продуктов — а у нас в портфолио более 30 мобильных игр и развлекательных приложений — на 200%. Кроме увеличения числа активных пользователей, на 20–25% увеличилась продолжительность игровой сессии, размылась недельная сезонность потребления мобильных игр: игровая активность держится на одинаковом уровне во все дни недели.

Подобная тенденция проявилась во всех странах, сначала в Испании и Италии, где карантин был введен раньше других, затем в США, Франции, Германии, Великобритании и, наконец, добралась до России, Мексики, Бразилии и Индии.

Интересно, что, выходя из карантина, Китай продолжает активно потреблять мобильные продукты. Конечно, сейчас показатели ниже мартовских, но при этом выше, чем в 2019 году.

О чем это может говорить? Мобильные игры завоевали новую аудиторию. То, на что маркетологи обычно тратят миллионы и годы, пытаясь, изменить потребительские привычки, пандемия сделала за несколько месяцев.

К слову, аналогичная ситуация наблюдалась и в 2008 году, когда случился глобальный экономический кризис. Тогда людям пришлось отказаться от походов в рестораны и на концерты в целях экономии. И самым доступным видом развлечения оказались мобильные игры. После выхода из кризиса аудитория только продолжила расти.





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Прогнозы

Среди мобильных игр доминируют по загрузкам гиперказуальные. По данным отчета App Annie State of Mobile 2020 гиперказульные игры составили 47% всех загрузок мобильных игр в 2019 году. Скорее всего, эта тенденция будет актуальна и в 2020 году.

Это значит, что сейчас самое время разработчикам искать пути развития во всех направлениях: улучшать графику, геймплей. Думаю, что в ближайшее время даже появятся новые жанры, для того чтобы дать аудитории новый user experience.

В виду же растущей конкуренции на рынке среди разработчиков, индустрию может ждать и такой ход развития: скорее всего, в ближайшее время появится более простой игровой движок, с помощью которого менее опытные разработчики или даже гейм-продюсеры смогут в короткие сроки и без серьезных ресурсных затрат разрабатывать мобильные игры.

Движок, на котором создаются игры сегодня, достаточно сложный и требует высокой квалификации разработчиков, за такие кадры на рынке сегодня достатоно серьезная конкуренция. Новый движок сможет решить этот вопрос.





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Как достичь максимума

Поскольку рынок переполнен как никогда, потребность в выделении продукта «из толпы» растет. Чтобы успешно выпустить игру, можно ориентироваться на следующие рекомендации.

Выбирайте актуальную тематику, чтобы обратить на себя внимание, но не пытайтесь «хайпить» на теме пандемии

Во время пандемии в игровых чартах выстрелило несколько игр на тему медицины и докторов. В десктопной игре Plague Inc, которая появилась задолго до пандемии, основной сценарий заключался в распространении вируса по планете. На фоне распространения COVID-19 в игру решили добавить обратный режим, где человечество нужно спасать. Этим шагом игра смогла привлечь к себе достаточно много внимания.

При этом мобильные сторы блокируют все мобильные игры, которые связаны с тематикой пандемии. Это нужно учитывать для того, чтобы не тратить время на игры «без будущего».

На первых порах уделите больше внимания художественному стилю и игровой теме

Помните, что художественный стиль, игровая тема и геймплей обычно влияют на маркетинговый потенциал больше, чем, например, объем контента. Поэтому не тратьте время на усовершенствование игры и добавление большего количества уровней в начале (это можно сделать в следующих релизах). Потому что у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление.

При разработке уровней в игре нужно учитывать принцип «реиграбельности». Важно сделать так, чтобы повторное прохождение уровня давало игроку новый опыт и не «напрягало» однообразностью.

Используйте принцип унисекс

По данным Newzoo, половина мобильных игроков — старше 31 года, а 46% составляют женщины, и это очень важно учитывать при разработке игры.

Традиционно игры больше ориентированы на мужчин, потому что они доминировали в игровой индустрии с точки зрения количества игроков. Теперь, когда обстановка меняется и растет число женщин-геймеров, важно также обеспечить привлекательность вашей игры для женщин. Это откроет более широкий маркетинговый потенциал, который может принести пользу игровому маркетингу и монетизации.

Конечно, есть некоторые игровые жанры и определенные темы, которые имеют тенденцию быть более популярными у одного пола, чем у другого.

Например, наша Cool Goal!, в которую играет более 50 млн человек по всему миру, имеет 98% мужской аудитории. При этом наш недавний хит, попавший в топы американского рынка сразу после релиза, — Pregnancy Idle 3D — пользовался большой популярностью не только у женщин, как можно было ожидать, но и у мужчин. По сценарию, нужно вырастить эмбрион в утробе беременной женщины.

Мы связываем такой интерес со стороны мужской аудитории с уникальной тематикой, которая зацепила даже игроков «со стажем».

Используйте монетизацию с умом

Согласно прогнозу AppAnnie, в 2020 году глобальные расходы на рекламу в мобильных продуктах достигнут $240 млрд. В попытке увеличить доход многие разработчики спешат включать рекламу в играх слишком часто. А это часто отталкивает игроков и может лишить ваш продукт аудитории.

Пообщайтесь с издателем на начальном этапе разработки

Многие разработчики игр сначала создают видеоролики своих игровых концепций и тестируют их, прежде чем приступить к разработке MVP. Но это может оказаться пустой тратой времени и других ресурсов. Издатель, в свою очередь, может рассказать вам, что работает, а что нет, исходя из своего опыта.

Мы часто предлагаем разработчикам выполнить «упражнение GIF», которое требует создания короткого 6-секундного видео. Благодаря этому издатель может понять игровую механику и схематическую визуализацию и оценить идею игры на самой ранней стадии. Это поможет сделать процесс создания игры наиболее эффективным.

Фото на обложке: Shutterstock / Dean Drobot