«Совсем скоро мир будет жить так, как удобно и комфортно поколению Z» — какие приложения будут востребованы?

Вот-вот представителей поколения Z станет больше, чем миллениалов, «зеды» станут самым многочисленным поколением на Земле. Z стало первым мобильным поколением, смартфон — часть их реальности и повседневной жизни. Свой первый умный телефон они получают в среднем в 10 лет, а к 16 годам он есть у 98% из них.

Все больше «зедов» становятся взрослыми и финансово независимыми, диктуя брендам свои правила и навязывая предпочтения. У них совсем другие ожидания — недостаточно получить хороший продукт или качественные услуги. 71% процент поколения Z ожидает от брендов помощи в достижении личных целей, а больше 50% в первую очередь обращает внимание именно на миссию бренда.

Если бизнес хочет найти путь к сердцу поколения Z, идти нужно туда, где они живут, — в мобильный мир. Какие приложения им нужны? На что стоит обратить внимание бизнесу, чтобы «поймать» эту аудиторию?

Личное пространство

Для поколения Z социальные сети были всегда. Удивительно, правда? Соцсети настолько проросли в их жизнь, что «зеды» пытаются найти хоть какую-то приватную часть диджитал-пространства. Появился даже такой термин как Finsta (Fake Instagram) — второй аккаунт, в котором можно делиться событиями своей реальной жизни с самыми близкими друзьями. Не зря, например, популярны stories, которые живут всего сутки — «зеды» ценят краткосрочную возможность разместить о себе информацию, которая исчезнет.

Если хотите разобраться в предпочтениях «зедов» в социальной жизни, обратите внимание на приложение YOLO, интегрированное в Snapchat. Всего через неделю после релиза оно стало №1 по количеству загрузок в Штатах. В чем суть: пользователь Snapchat может добавить к своим сториз стикер, позволяющий задавать вопросы и писать любые комментарии анонимно. Ну, и при желании потом так же в сториз отвечать неизвестным поклонникам или хейтерам.

По мнению «зедов», знать, что о тебе думают на самом деле, очень ценно. Такая функция уже есть в Instagram, а вот другие соцсети и бренды в онлайне уделяют вопросу анонимности совсем мало внимания, предпочитая, наоборот, собирать как можно больше данных о своих пользователях, практически не оставляя им личного пространства.

Развлекательные сети

Общение с друзьями у поколения Z только на третьем месте среди причин, по которым «зеды» вообще пользуются соцсетями — в их случае социальные сети становятся скорее развлекательными. На первом и втором местах — необходимость скоротать свободное время и возможность посмотреть/почитать интересный контент. Не зря так популярен тот же Snapchat и моментально завоевал свою аудиторию TikTok.

По результатам нашего исследования State of Mobile 2020, в 2019-м россияне стали проводить в TikTok на 860% больше времени, чем год назад — это 55 млн часов. Чтобы найти путь к сердцу поколения Z, брендам уже недостаточно просто быть в соцсетях — нужно создавать развлекательный и ненавязчивый контент.

Стриминги

«Зеды» без ума от Twitch. Не знаете, что это? Почувствуйте себя старым. Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Его популярность вполне логична: два тренда — видео и игры — объединились на одной площадке, и бренды уже начали делать там различные интеграции.

Например, сервис доставки еды Grubhub в честь Национального дня видеоигр устроил на Twitch совместную акцию с популярными стримерами, предоставляя возможность бесплатной доставки. Для России стриминги — огромное неосвоенное пространство, где бренды могут найти прямой путь к молодой аудитории.

Другие игры

Создатели игровых приложений понимают поколение Z лучше всех, именно у них стоит поучиться брендам. Разработчики делают для «зедов» игры, которые вызывают у миллениалов удивление. Посмотрите на Brawl Stars — одна из самых популярных мировых игрушек, интерфейс и начинка которой непривычны. Игра покорила «зедов» Франции, Германии, Бразилии и Южной Кореи — казалось бы, такие разные страны и ментальности, однако у «зедов» всего мира схожие интересы.

В России по итогам 2019 года эта игра заняла второе место по количеству скачиваний и четвертое по тратам пользователей. Во многом взрывной рост популярности этой игры в мире связан с тем, что игроки могут объединяться в клубы, общаться с друзьями, вести битву клубов друг против друга и соревноваться в количестве завоеванных кубков.

Игры все больше становятся местом для общения — теперь и на смартфонах, 60% игр уже здесь. Мобильные игры в 2019 — самые популярные на планете. На них приходится 72% трат пользователей среди всех мобильных приложений — $86 млрд, и в 2020 году эта цифра превысит $100 млрд. Поэтому не быть в пространстве мобильных игр для брендов — значит упускать огромную часть аудитории.

Финансы

«Зеды» все больше получают доступ к деньгам и начинают менять мир финансовых сервисов, а банки подстраиваются под требования нового мира. Обратите внимание на корейское приложение Toss: оно начиналось как P2P-сервис, а в итоге выросло в компанию, которая позволяет оформлять вклады и кредиты, брать страховки, инвестировать и многое другое.

Специальный продукт для «зедов» создал RBC (Royal Bank of Canada): банк запустил приложение для студентов, где предлагает персональные рекомендации и контент. Возможности для общения, индивидуальные предложения, мультифункциональность, простота и удобство — вот что ценит поколение Z в финансовых приложениях.

Совсем скоро мир будет жить так, как удобно и комфортно поколению Z, бренды окончательно подстроятся под их требования. Но расслабиться не получится: силу постепенно набирает поколение Alpha — те, кто родился после 2012 года. Они уже в большинстве своем получили первые смартфоны — еще немного, и «альфы» начнут менять действительность мобильного мира, а бизнесу снова придется трансформироваться.

Как получить максимум

Создавая новое приложение, дайте «зедам» возможность сохранить часть личного пространства: оставьте опцию анонимных комментариев, сообщений только для самого близкого круга друзей.

Контент продолжает царствовать: поколение Z ценит возможность развлечься по пути на учебу или работу — пишите и снимайте «залипательно». Так, чтобы этим хотелось поделиться.

Поколение Z нуждается в сервисах, которые воплотят в жизнь возможность использовать товар (и даже недвижимость), но не владеть им. Люди, для которых всеобщая уберизация — норма с детства, иначе относятся к собственности, нежели старшее поколение.

У «зедов» все больше денег — наиболее перспективными становятся приложения для шопинга и финансовые сервисы.

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