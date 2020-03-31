Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

«Совсем скоро мир будет жить так, как удобно и комфортно поколению Z» — какие приложения будут востребованы?

Колонки
Пол Барнс
Пол Барнс

Управляющий директор App Annie в регионе EMEA

Софья Федосеева

App Annie в своем отчете, посвященном поколению Z, посчитала вероятность того, какие приложения будут использовать «зеды». 

Пол Барнс, управляющий директор в регионе EMEA, рассказывает, на что обратить внимание бизнесу, чтобы по-настоящему «зацепить» эту аудиторию.

«Совсем скоро мир будет жить так, как удобно и комфортно поколению Z» — какие приложения будут востребованы?

Вот-вот представителей поколения Z станет больше, чем миллениалов, «зеды» станут самым многочисленным поколением на Земле. Z стало первым мобильным поколением, смартфон — часть их реальности и повседневной жизни. Свой первый умный телефон они получают в среднем в 10 лет, а к 16 годам он есть у 98% из них. 



Все больше «зедов» становятся взрослыми и финансово независимыми, диктуя брендам свои правила и навязывая предпочтения. У них совсем другие ожидания — недостаточно получить хороший продукт или качественные услуги. 71% процент поколения Z ожидает от брендов помощи в достижении личных целей, а больше 50% в первую очередь обращает внимание именно на миссию бренда. 

Если бизнес хочет найти путь к сердцу поколения Z, идти нужно туда, где они живут, — в мобильный мир. Какие приложения им нужны? На что стоит обратить внимание бизнесу, чтобы «поймать» эту аудиторию?

Подписывайтесь на Telegram-канал Rusbase YOUNG, где мы рассказываем, как любить бизнес и технологии, если вам от 0 до 24 лет.

Личное пространство

Для поколения Z социальные сети были всегда. Удивительно, правда? Соцсети настолько проросли в их жизнь, что «зеды» пытаются найти хоть какую-то приватную часть диджитал-пространства. Появился даже такой термин как Finsta (Fake Instagram) — второй аккаунт, в котором можно делиться событиями своей реальной жизни с самыми близкими друзьями. Не зря, например, популярны stories, которые живут всего сутки — «зеды» ценят краткосрочную возможность разместить о себе информацию, которая исчезнет. 

Если хотите разобраться в предпочтениях «зедов» в социальной жизни, обратите внимание на приложение YOLO, интегрированное в Snapchat. Всего через неделю после релиза оно стало №1 по количеству загрузок в Штатах. В чем суть: пользователь Snapchat может добавить к своим сториз стикер, позволяющий задавать вопросы и писать любые комментарии анонимно. Ну, и при желании потом так же в сториз отвечать неизвестным поклонникам или хейтерам. 



По мнению «зедов», знать, что о тебе думают на самом деле, очень ценно. Такая функция уже есть в Instagram, а вот другие соцсети и бренды в онлайне уделяют вопросу анонимности совсем мало внимания, предпочитая, наоборот, собирать как можно больше данных о своих пользователях, практически не оставляя им личного пространства. 


Развлекательные сети

Общение с друзьями у поколения Z только на третьем месте среди причин, по которым «зеды» вообще пользуются соцсетями — в их случае социальные сети становятся скорее развлекательными. На первом и втором местах — необходимость скоротать свободное время и возможность посмотреть/почитать интересный контент. Не зря так популярен тот же Snapchat и моментально завоевал свою аудиторию TikTok. 

По результатам нашего исследования State of Mobile 2020, в 2019-м россияне стали проводить в TikTok на 860% больше времени, чем год назад — это 55 млн часов. Чтобы найти путь к сердцу поколения Z, брендам уже недостаточно просто быть в соцсетях — нужно создавать развлекательный и ненавязчивый контент. 


Стриминги

«Зеды» без ума от Twitch. Не знаете, что это? Почувствуйте себя старым. Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Его популярность вполне логична: два тренда — видео и игры — объединились на одной площадке, и бренды уже начали делать там различные интеграции. 

Например, сервис доставки еды Grubhub в честь Национального дня видеоигр устроил на Twitch совместную акцию с популярными стримерами, предоставляя возможность бесплатной доставки. Для России стриминги — огромное неосвоенное пространство, где бренды могут найти прямой путь к молодой аудитории.


Другие игры

Создатели игровых приложений понимают поколение Z лучше всех, именно у них стоит поучиться брендам. Разработчики делают для «зедов» игры, которые вызывают у миллениалов удивление. Посмотрите на Brawl Stars — одна из самых популярных мировых игрушек, интерфейс и начинка которой непривычны. Игра покорила «зедов» Франции, Германии, Бразилии и Южной Кореи — казалось бы, такие разные страны и ментальности, однако у «зедов» всего мира схожие интересы. 

В России по итогам 2019 года эта игра заняла второе место по количеству скачиваний и четвертое по тратам пользователей. Во многом взрывной рост популярности этой игры в мире связан с тем, что игроки могут объединяться в клубы, общаться с друзьями, вести битву клубов друг против друга и соревноваться в количестве завоеванных кубков. 



Игры все больше становятся местом для общения — теперь и на смартфонах, 60% игр уже здесь. Мобильные игры в 2019 — самые популярные на планете. На них приходится 72% трат пользователей среди всех мобильных приложений — $86 млрд, и в 2020 году эта цифра превысит $100 млрд. Поэтому не быть в пространстве мобильных игр для брендов — значит упускать огромную часть аудитории.


Финансы

«Зеды» все больше получают доступ к деньгам и начинают менять мир финансовых сервисов, а банки подстраиваются под требования нового мира. Обратите внимание на корейское приложение Toss: оно начиналось как P2P-сервис, а в итоге выросло в компанию, которая позволяет оформлять вклады и кредиты, брать страховки, инвестировать и многое другое. 

Специальный продукт для «зедов» создал RBC (Royal Bank of Canada): банк запустил приложение для студентов, где предлагает персональные рекомендации и контент. Возможности для общения, индивидуальные предложения, мультифункциональность, простота и удобство — вот что ценит поколение Z в финансовых приложениях.



Совсем скоро мир будет жить так, как удобно и комфортно поколению Z, бренды окончательно подстроятся под их требования. Но расслабиться не получится: силу постепенно набирает поколение Alpha — те, кто родился после 2012 года. Они уже в большинстве своем получили первые смартфоны — еще немного, и «альфы» начнут менять действительность мобильного мира, а бизнесу снова придется трансформироваться.


Как получить максимум

  • Создавая новое приложение, дайте «зедам» возможность сохранить часть личного пространства: оставьте опцию анонимных комментариев, сообщений только для самого близкого круга друзей.
  • Контент продолжает царствовать: поколение Z ценит возможность развлечься по пути на учебу или работу — пишите и снимайте «залипательно». Так, чтобы этим хотелось поделиться.
  • Поколение Z нуждается в сервисах, которые воплотят в жизнь возможность использовать товар (и даже недвижимость), но не владеть им. Люди, для которых всеобщая уберизация — норма с детства, иначе относятся к собственности, нежели старшее поколение.
  • У «зедов» все больше денег — наиболее перспективными становятся приложения для шопинга и финансовые сервисы.
Фото в тексте и на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В финансовых вопросах поколение Z опережает миллениалов — исследование
  2. 2 Что смотрит поколение Z: основные тренды видеоконтента для подростков
  3. 3 Что должны учитывать IT-компании при работе с поколением Z

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

01 апреля 2020

EcoHack

01 апреля 2020

Ag Innovation Challenges

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

01 апреля 2020

EcoHack

01 апреля 2020

Ag Innovation Challenges

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

27 — 29 марта 2020

Курс по венчурным инвестициям ранних стадий SEED ANGELS

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

15 апреля 2020

Performance Marketing

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ