Наглядность, геймификация и много практики: как обучить ребенка финансовой грамотности

Далеко не все взрослые могут правильно организовать бюджет. По данным международного исследования финансовой грамотности совершеннолетнего населения ОЭСР (INFE) в 2020 году, только каждый четвертый имеет финансовую подушку на одну неделю, а 25% сможет прокормить себя в течение месяца.

Сложная ситуация на различных рынках и обострившаяся безработица стали ярким маркером проблемы финансовой грамотности во всем мире. На практике с финансовой грамотностью связывают не высокий доход, а умение правильно управлять своими активами, которое не зависит от размера зарплаты. Этот навык позволяет формировать подушку безопасности, выбирать самые оптимальные варианты инвестирования, тратить с умом и контролировать кредитное поведение, добиваясь устойчивости личного бюджета.

Как и любой навык, финансовую грамотность можно и нужно развивать, причем начинать лучше с раннего возраста. Некоторые исследования показали, что модель пользовательского поведения в отношении денег формируются у детей к 7 годам. Если упустить этот период, сложившиеся стойкие привычки будут влиять на принятие правильных решений и рациональные действия в зрелом возрасте. Давайте разберемся, что могут сделать родители, чтобы обучить ребенка финансовой грамотности.

Личные финансы ребенка

В три года дети с удовольствием вручают продавцу монеты за конфеты, а в четыре уже могут сделать выбор, если дать им деньги и сказать, на какие продукты их хватит. Детская копилка в этом возрасте может стать одним из первых инструментов, показывающих пользу накоплений и участия в общих покупках. Родители должны поощрять желание ребенка откладывать средства для определенной цели, чтобы он тренировал свою волю и не поддавался соблазну потратить их.

Во время похода в магазин пятилетки могут самостоятельно приобретать товары по списку, высказывать мнение по предстоящим расходам и принимать решения. Ребенку постарше можно давать деньги, например, на неделю. При этом нужно объяснить, что он может потратить их в один день, но тогда придется ограничивать себя до следующего поступления. Лучше распределить сумму на части, чтобы хватило на все дни. Из них можно выделять 10% для копилки, если ребенок хочет приобрести определенную вещь. А чтобы ему было удобнее контролировать расходы, скачайте на смартфон приложение по бюджету.

Дети в семь-девять лет должны понимать, почему одни и те же товары могут стоить дороже или дешевле: как на цену влияют место покупки, качество, бренд. Объясните, что рекламе не всегда можно доверять. В этом возрасте ребенок может планировать свой бюджет, ставить цели по накоплению суммы на 2-3 месяца.

Подросток может откладывать деньги на отдаленные траты: на летние каникулы или для покупки инструментов для своего хобби, на подарки членам семьи в праздники, на дни рождения. Он уже может задуматься о будущей профессии и определить, какие навыки надо развивать, какие курсы или семинары стоит пройти и сколько потребуется средств.

Погружение в семейный бюджет

Обсуждение финансовых вопросов в семье становится для ребенка одним из первых кейсов для ввода в денежную тему. Даже если раньше не составляли семейный бюджет, теперь можете сделать это с детьми. Чем младше ребенок, тем меньше материала за один подход он может освоить. Дошкольнику достаточно показать, что есть деньги, которые вы заработали; часть нужно отдать за квартиру, отложить на еду, купить подарок бабушке, и, конечно же, потратить на игрушки, но только определенную сумму.

Детям бывает сложно объяснить, что такое ограниченные ресурсы и как они формируются, но эта задача вполне выполнима, если отказаться от абстрактных фраз и использовать купюры наглядно — складывать их в конверты с определенными картинками.

Занимаясь с дошкольниками, используйте крупные яркие предметы или цветные фломастеры, и рассчитывайте объяснения на 10-15 минут. В скандинавских странах учителя стараются проводить уроки на природе: ведут детей в парк или лес, дают задание собрать шишки, желуди, камешки, палочки и с их помощью разъясняют материал.

Игровой формат

Геймификация — один из самых действенных инструментов, который используется для обучения во всем мире. Используйте все, что помогает моделированию различных ситуаций по получению дохода и расходованию средств: от традиционных настольных игр и квизов до современных приложений типа Minecraft. В игре можно быстро понять, к чему приводят разные варианты решений, как ни в коем случае поступать нельзя, а что надо делать обязательно.

Прокачать навыки правильного обращения с деньгами помогут:

«Монополия»;

«Денежный поток для детей»;

«Стартап»;

«Семейный карман».

Они способствуют освоению экономических терминов, пониманию процессов финансового планирования и формирования семейного или бизнес-бюджета, инвестирования, учат, как избежать рисков и увеличить свой капитал, быстро принимать решения, исправлять ошибки.

В домашних условиях с дошкольниками можно играть в «Мини-банк». Правила простые: для покупки определенной вещи в дом домочадцы отдают ребенку мелкие монеты. В своем мини-банке он записывает, сколько поступило денег всего и от каждого члена семьи персонально, подсчитывает, сколько надо еще собрать. Для ведения учета можно подобрать приложение на смартфоне или помочь ребенку сделать таблицу в тетради. Банкиру нужно будет оплатить работу после достижения цели.

Детей, которые уже освоили счет, нужно познакомить с номиналом монет и купюр, научить их обменивать мелкие денежные знаки на более крупные, подсчитывать сдачу. Эту игру очень легко устроить. Приготовьте побольше мелочи и бумажные деньги, часть дайте детям, а часть оставьте в кассе и организуйте на столе мини-магазин, разложив любые фрукты, сладости, игрушки с ценниками. Каждый может потренироваться в роли покупателя, которому нужно будет сориентироваться, на что у него хватит денег, сделать покупку, подсчитать сдачу, а затем поработать продавцом. Такая игра развивает социальные навыки общения: улыбаться продавцу и покупателю, вежливо обращаться и благодарить.

Детей надо подбадривать, чтобы они не стеснялись спрашивать и не боялись ошибаться.

В результате тренировки ребенок будет увереннее себя чувствовать при покупках в магазине, научится пользоваться деньгами и проверять сдачу. Дети постарше в роли продавца могут подсчитать свой доход и прибыль, отложить деньги на закупку новой партии товара, а что-то потратить. Для закрепления навыков берите детей с собой в магазин и давайте им возможность самостоятельно — от выбора продукта до оплаты — совершать покупки под вашим ненавязчивым контролем.

Практический опыт

Дети лучше обучаются в реальных практических условиях, которые широко применяются во многих странах, уделяющих особое внимание финансовому воспитанию. Есть специальное движение Global Money Week — неделя ликвидации финансовой неграмотности, во время которой дети ходят в банк и учатся заполнять документы. В Сингапуре садики проводят ежедневные 30-минутные занятия, направленные на формирование навыков предпринимательства: дети организуют настоящие киоски по продаже лимонада.

Тренд на раннее предпринимательство начинает распространяться и в России. В специальных школах по развитию финансовой грамотности детей обучают в соответствии с их возрастом по программам, разработанным педагогами вузов и специалистами в области финансов. Они направлены на комплексное развитие навыков обращения с деньгами и культивирование лидерских качеств, уверенности в себе, навыков тайм-менеджмента, стрессоустойчивости, креативного мышления. На курсах дети учатся создавать с нуля бизнес-проекты, обосновывать решения, делать инвестиции. Они могут использовать демо-счета, получать в распоряжение суммы денежных единиц, созданных специально для занятий.

Несколько советов по организации обучения

Личный пример. Дети во всем копируют родителей и, конечно, перенимают их денежные привычки. Если они у тех не идеальные (например, есть склонность к шопоголизму, импульсивным покупкам или азартным играм в интернете), не следует их демонстрировать, показывайте только положительные навыки.

Дети во всем копируют родителей и, конечно, перенимают их денежные привычки. Если они у тех не идеальные (например, есть склонность к шопоголизму, импульсивным покупкам или азартным играм в интернете), не следует их демонстрировать, показывайте только положительные навыки. Доброжелательная атмосфера. Обучение нужно проводить в позитивном ключе, не повышая голос и не вызывая у ребенка негативных эмоций. Нельзя снижать его самооценку ироничными замечаниями, если он ошибается. Когда он вырастет и начнет решать финансовые задачи, атмосфера этих занятий будет неосознанно влиять на него и спустя годы.

Обучение нужно проводить в позитивном ключе, не повышая голос и не вызывая у ребенка негативных эмоций. Нельзя снижать его самооценку ироничными замечаниями, если он ошибается. Когда он вырастет и начнет решать финансовые задачи, атмосфера этих занятий будет неосознанно влиять на него и спустя годы. Ценность денег и постановка целей. Важно научить детей понимать ценность денег, которые появляются в результате труда. Для этого надо подумать, как дать ребенку возможность заработать. При этом работой не должны стать действия, продиктованные иными мотиваторами: хорошее поведение, домашние обязанности, вежливые слова или отличные отметки. Придумайте реальные задачи с конкретной ценностью: например, репетиторство для детей младшего возраста, и привяжите результаты труда к приоритетам. Важно научить ребенка ставить долговременные и кратковременные цели, которые накопления помогают реализовывать.

Рекомендации детям и подросткам:

Задавайте себе два вопроса: «зачем мне это надо?» и «что мне это даст?». В современном мире мы можем не замечать рекламных уловок и часто принимаем решения на эмоциях. Прежде чем совершать покупку, подумайте, что будете делать с ней, сколько раз воспользуетесь, принесёт ли она пользу.

себе два вопроса: «зачем мне это надо?» и «что мне это даст?». В современном мире мы можем не замечать рекламных уловок и часто принимаем решения на эмоциях. Прежде чем совершать покупку, подумайте, что будете делать с ней, сколько раз воспользуетесь, принесёт ли она пользу. Делите все траты на пользу и удовольствие. Например, хотите купить велосипед и квадрокоптер. Велосипед принесет максимум пользы и максимум удовольствия, так как это полезно для здоровья, и вы сможете весело проводить время. Квадрокоптер будет интересен в первые дни этого необычного опыта, а затем вы про него забудете. Поэтому логичнее выбрать велосипед.

все траты на пользу и удовольствие. Например, хотите купить велосипед и квадрокоптер. Велосипед принесет максимум пользы и максимум удовольствия, так как это полезно для здоровья, и вы сможете весело проводить время. Квадрокоптер будет интересен в первые дни этого необычного опыта, а затем вы про него забудете. Поэтому логичнее выбрать велосипед. Учитывайте и планируйте все свои доходы и расходы. Как только получаете деньги, попробуйте сразу их распределить. Большее количество отложите, 30% потратьте на то, что действительно нужно, 20% – на то, что вы хотите, например, поход в кино или кафе.

Широко проводимые исследования показывают, что чем раньше дети получают уроки финансовой грамотности, тем они лучше управляют деньгами, когда становятся взрослыми. Стремительная цифровизация и использование финансов онлайн только усиливают необходимость дополнительного обучения.

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