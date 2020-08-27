Как российские дети и их родители тратят деньги — исследование

RBK.money и компания Data Insight провели исследование и выяснили, как тратят деньги российские дети и как россияне оплачивают расходы на своих детей. Чаще всего дети пользуются наличными деньгами, рассказали в пресс-службе RBK.money.

Большинство детей-респондентов (75%) ответили, что используют наличные деньги. Это связано с тем, что многие родители (84%) выдают своим детям средства на карманные расходы именно наличными.

Банковские карты – тоже популярный инструмент. Электронные кошельки есть у 5% детей, а хранят в них свои сбережения лишь 4%.

Среди взрослых копят сбережения наличными 81% взрослых респондентов и 66% детей. Для тех же целей используют карту 15% опрошенных детей, а 5% привязывают свой счёт к родительскому.

В основном родители оплачивают расходы на детей наличными деньгами. Основные траты – кружки, секции и взносы в школу. Исключение составляют накопления на будущее образование — такие средства хранятся на банковском счету у 41% опрошенных людей.