Редактор коммерческих текстов: над чем предстоит работать

Текст — один из важнейших способов донести мысль до клиентов, партнеров, учеников. Статьи, онлайн-курсы, книги — все это должно дойти до конечного потребителя качественным: без ошибок, опечаток и противоречий. Данте Теодори, IT-маркетолог, редактор, рассказал об особенностях работы современного редактора.

Грамматические, стилистические, пунктуационные ошибки, противоречия в коммерческих текстах негативно влияют на имидж компании и снижают продажи продвигаемого продукта, поэтому практически никогда материалы не обходятся без внешной редактуры. Зачем она нужна:

Отсутствие у автора редакторских навыков и знаний. Это нормально. Современные «уникальные методики продающих текстов» зачастую представляют собой ограниченный набор возможностей. Как нельзя стать разработчиком, прочитав условную книгу «Интернет для чайников», так нельзя стать редактором после прочтения подобного самоучителя по созданию текстов.

Необходимость адаптировать профессиональную речь для целевой аудитории. Это особенно справедливо, если текст пишет разработчик, а читать должны потенциальные клиенты, не работающие в одной с автором сфере.

Необходимость формировать определенную структуру текста. Например, из потока знаний по предмету — обучающий курс.

Свежий взгляд. Без проверки извне, как показывает опыт, в тексте остаются изъяны, которые автор не заметил.

Именно поэтому редакторы (они же контент-специалисты, копирайтеры, корректоры и так далее в зависимости от функционала и предпочтений относительно нейминга) давно и плотно работают с коммерческими текстами. Кто-то в штате, кто-то в качестве подрядчика или проектно.

Если вы только начинаете сотрудничество, предлагаю ознакомиться с основными вопросами, которые предстоит решать редактору. Разберем на примере онлайн-курсов.

Что требуется от редактора

Нужно четко прояснить для себя, а затем донести до исполнителя, насколько сложная работа над текстом требуется: от корректуры (исправление ошибок в тексте) до вышеперечисленного плюс ряд других правок. Это может быть:

приведение материала к единому стилю;

структуризация;

фактчекинг;

корректировка типографики и многое другое.

Также на основе готового текста специалист может составлять по желанию заказчика анонсы глав, сценарии для роликов, тесты и викторины. Четкое понимание «глубины просмотра» обеими сторонами избавит от разногласий и сэкономит время.

Над чем редактору предстоит работать

Например, при работе над онлайн-курсом редактору предстоит выполнить последовательную редактуру текстов, фактчекинг и так далее, затем написать сценарий роликов, тестовые задания, анонсы блоков, сверить готовый видеоматериал с изначальным текстом.

Какова последовательность этих этапов

Делать что-то на основе отредактированного текста можно только после того, как он утвержден принимающей стороной. Только после этого можно переходить к созданию других материалов. В противном случае придется повторно править не только сам материал, но и все, что было сделано на его основе, а это дополнительное время. Поэтому необходимо сразу определить людей, которые будут проверять и согласовывать финальный текст.

Будем надеятся, что эти советы помогут вам сэкономить свое время и деньги. И, конечно, сделать ваши тексты конкурентоспособными и достигающими поставленных перед ними высоких целей.

Фото на обложке: AldenZ/shutterstock.com