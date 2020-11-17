Как защитить компанию от киберугроз во время пандемии

В 2020 году проекты цифровой трансформации, которые ранее занимали годы и месяцы, были реализованы всего за несколько недель или дней, поскольку сотрудники вынуждены переходить в удаленный режим. При этом кибербезопасность стала еще важнее, чем когда-либо.
Использование облачных приложений резко выросло, и все они нуждаются в защите. Согласно недавнему отчету McAfee Labs, количество угроз, нацеленных на облачные сервисы, увеличилось на 630%. Эти три действия помогут компании обеспечить защиту.
Ищите возможные уязвимости и устраняйте их до того, как будет нанесен ущерб
Похоже, что мы еще долго будем работать в удаленном или гибридном режиме, поэтому данные будут перемещаться между большим количеством устройств.
- Угрозу для безопасности могут представлять не только офисные серверы и корпоративная аппаратура. но и персональные IoT-устройства, маршрутизаторы или даже открытые точки доступа.
- Утечка данных может происходить через несанкционированные программы или устройства, которые непросто отследить. Удаленная работа становится не просто временным решением, и IT-подразделения должны постоянно пересматривать политики безопасности.
- Чтобы ускорить работу пользователей во время перехода на удаленный режим, организации начинают внедрять гибридные сети. Так сотрудники могут получать доступ к облачным SaaS-приложениям напрямую, не подключаясь к корпоративным VPN Пренебрежение защитой данных для облачных SaaS-приложений может привести к нарушению законов о защите персональных данных.
Примите подход нулевого доверия
Традиционный подход к кибербезопасности — создать инструменты, чтобы защититься от угроз снаружи. Он предполагает доверие ко всем пользователям. Однако по мере распространения облачных технологий обеспечить безопасность данных становится все труднее, поскольку они распределены в разных приложениях.
- Подход нулевого доверия предполагает, что злоумышленники могут находиться и внутри системы, поэтому любой запрос данных должен быть аутентифицирован. Сократив объем данных, доступных для каждого сотрудника, можно снизить вероятность успеха фишинговых атак.
- Также можно разделить сети на микросегменты, для доступа к которым требуется отдельная аутентификация. Так можно гарантировать, что угрозы останутся в пределах одного сегмента, и не смогут получить доступ к другим данным или повлиять на другие сегменты сети.
Используйте технологии для борьбы с угрозами
Самые опасные из киберугроз — не те, которые были выявлены, а те, которые еще предстоит обнаружить. Поскольку технология становится неотъемлемой частью бизнеса, профилактика быстро становится более важной, чем лечение, и то же самое относится к кибербезопасности.
Компании должны иметь возможность использовать современные технологии для защиты от внешних атак, например, инструменты ИИ и big data, которые способны анализировать угрозы, идентифицировать вредоносные коды и защитить от вирусных атак. IT-команды несут ответственность за все большее количество объектов, и в условиях массового перехода на удаленку автоматизация незаменима.
Кибербезопасность — не та статья бюджета, на которой сейчас стоит экономить.
Несмотря на то, что мы работаем в новом режиме уже несколько месяцев, это лишь начало глобального перехода на гибридную и удаленную работу. В ходе цифровой трансформации компании должны регулярно подводить итоги и оценивать, насколько новые решения удовлетворяют их потребности.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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