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Российский МСБ вдвое увеличил расходы на кибербезопасность — исследование

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

По данным опроса «Лаборатории Касперского», за последние 12 месяцев российские компании МСБ в среднем потратили на обеспечение кибербезопасности 4,7 млн рублей каждая. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Тогда расходы на информационную защиту составили 2,4 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Российский МСБ вдвое увеличил расходы на кибербезопасность — исследование

При этом общая доля расходов на кибербезопасность для категории МСБ не изменилась. Как и в предыдущие 12 месяцев, она составила 20% от всего ИТ-бюджета.

Эксперты поясняют, что тенденция повышения корпоративных затрат на информационную безопасность (ИБ) объясняется воздействием пандемии.

«Те компании среднего и малого бизнеса, которые смогли выжить и вовремя перестроить свою работу в условиях коронавируса, вынуждены больше тратить на ИТ и ИБ», — говорится в сообщении.

Основные драйверы инвестиций в кибербезопасность для МСБ:

  • повышение киберграмотности сотрудников,
  • случай киберинцидента внутри организации.

Для 70% российских компаний вопрос защиты данных является главной проблемой, связанной с кибербезопасностью. Ещё 59% обеспокоены недостаточной осведомлённостью штата на тему ИБ и 43% — стоимостью обеспечения безопасности сложных технических сред.

Отмечается, что в 2020 году средняя цена потери от утечки данных для небольшой компании составила 1,9 млн рублей.

Опрос был проведен в июне 2020 года. В нём приняли участие 5266 ИТ-специалистов из 31 страны, включая Россию.

Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock

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