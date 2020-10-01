Российский МСБ вдвое увеличил расходы на кибербезопасность — исследование
По данным опроса «Лаборатории Касперского», за последние 12 месяцев российские компании МСБ в среднем потратили на обеспечение кибербезопасности 4,7 млн рублей каждая. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Тогда расходы на информационную защиту составили 2,4 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
При этом общая доля расходов на кибербезопасность для категории МСБ не изменилась. Как и в предыдущие 12 месяцев, она составила 20% от всего ИТ-бюджета.
Эксперты поясняют, что тенденция повышения корпоративных затрат на информационную безопасность (ИБ) объясняется воздействием пандемии.
«Те компании среднего и малого бизнеса, которые смогли выжить и вовремя перестроить свою работу в условиях коронавируса, вынуждены больше тратить на ИТ и ИБ», — говорится в сообщении.
Основные драйверы инвестиций в кибербезопасность для МСБ:
- повышение киберграмотности сотрудников,
- случай киберинцидента внутри организации.
Для 70% российских компаний вопрос защиты данных является главной проблемой, связанной с кибербезопасностью. Ещё 59% обеспокоены недостаточной осведомлённостью штата на тему ИБ и 43% — стоимостью обеспечения безопасности сложных технических сред.
Отмечается, что в 2020 году средняя цена потери от утечки данных для небольшой компании составила 1,9 млн рублей.
Опрос был проведен в июне 2020 года. В нём приняли участие 5266 ИТ-специалистов из 31 страны, включая Россию.
Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock
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