Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии октября в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли следующие города: Москва — 1,3 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 400 и Свердловская область — 100. Зарплатная вилка более 200 предложений начинается от 300 тыс. рублей.

В середине осени на HeadHunter представлено 2,8 тыс. вакансий в стартапах. Вакансии программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы в этой сфере — в общей сложности это около 600 вакансий.

Middle Python Developer

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До 250 000 руб. на руки, Москва

RapidRenderFarm приглашает в команду опытного специалиста на позицию Middle Python Developer. В его обязанности будет входить разработка ядра сервиса для обработки задач и REST API, а также интеграция ядра с личным кабинетом на сайте. Работодателю важно наличие у кандидата опыта Flask, Python и построения REST API.

Automation specialist, CI/CD, DevOps

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От 210 000 до 360 000 руб. до вычета налогов, Москва

В ybot требуется работник на позицию Automation specialist, который возьмет под свою ответственность разработку архитектуры инфраструктурной части проекта, построение и поддержка процессов CI/CD. Работодателю важно наличие у кандидата опыта работы на аналогичной позиции от 5 лет и опыта написания скриптов на Python/Bash.

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Ведущий Frontend разработчик (VueJs)

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От 200 000 до 300 000 руб. на руки, Москва

AnyClass приглашает на работу специалиста на должность ведущего Frontend разработчика, который будет работать с анализом архитектурных решений, проектированием новых функций и контролем команды разработки. Опыт Frontend разработчиком от 3 лет и опыт разработки мобильных приложения с Cordova или React будут преимуществом для кандидата.

Product-менеджер

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От 200 000 до 280 000 руб. до вычета налогов, Москва

«Баранка» приглашает в команду специалиста на должность Product-менеджера. Он будет управлять продуктом, формировать стратегии и приоритизировать backlog на их основе. Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет и понимание принципов работы с продуктовой аналитикой — обязательные требования для трудоустройства кандидата.

Системный аналитик

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От 200 000 руб. на руки, Москва

«Автостэлс» ищет в команду системного аналитика, готового разрабатывать технические задания, организационно-технологические решения, заниматься их согласованием и ставить задачи. Работодателю важно наличие у кандидата навыков сбора и анализа требований к ПО, знания принципов разработки ПО и проектирования пользовательских интерфейсов.

Генеральный директор

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От 200 000 руб. на руки, Москва

«Академия Перемен» приглашает на работу кандидатов на должность генерального директора. Он будет разрабатывать стратегию по развитию компании, управлять командой на основе OKR, ставить задачи и контролировать их выполнение. Навыки управления объемными процессами и результатами на уровне метрик будут преимуществом для кандидата.

DevOps инженер

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От 180 000 до 250 000 руб. на руки, Москва

Kruiz.online в поисках специалиста на позицию DevOps инженера. В его обязанности будет входить проектирование инфраструктуры развертывания проекта, построение и поддержка процессов CI/CD. Работодателю важно наличие у кандидата знаний kubernetes, docker, ci/cd gitlab и ELK стека.

Backend NodeJS (Senior/Lead)

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От 3 000 USD на руки, Москва

Hawex Group LTD в поисках специалиста на позицию Backend NodeJS, который будет заниматься разработкой, оптимизацией backend финансового приложения и написанием автотестов. Опыт и знания TypeScript, JavaScript, Node.js, NestJS, Postgres, Docker, Typeorm, Axios, Git будут преимуществом для кандидата.

Директор по продажам

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От 180 000 руб. на руки, Москва

Qummy ищет специалиста на должность директора по продажам. Он будет заниматься разработкой и реализацией общей стратегии и плана продаж компании. Успешному кандидату важно наличие успешного опыта управления продажами в компаниях, занимающихся оптовой торговлей (FMCG) от 3 лет, опыт разработки и внедрения эффективных методов повышения уровня продаж.

Senior программист Python

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От 180 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Digift готов принять в команду Senior программиста Python, который будет заниматься разработкой нового продукта и участвовать в развитии существующих. Работодателю важно наличие у кандидата уверенного знания методологии разработки автоматизированных решений и опыта программирования на Python на уровне Middle или Senior.

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Product manager (Middle+)

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От 170 000 руб. на руки, Москва

В Foundarium требуется Product manager для управления продуктами внутри компании и вывода новых продуктов на рынок. Работодателю важно наличие у кандидата успешного опыта запуска продуктов с подтвержденными результатами и глубоких знаний аналитики и маркетинга продукта.

Business developer в IT

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От 150 000 до 300 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Blogman ищет специалиста на позицию Business developer, который поможет организовать дистрибуцию продукта и перейти из состояния большого стартапа в самостоятельный бизнес. Работодателю важно наличие у кандидата опыт дистрибуции B2B-продуктов в IT-направлении и понимания специфики работы с малым и средним бизнесом.

Фото на обложке: Shutterstock / MJgraphics