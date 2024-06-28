Как помочь удаленным сотрудникам избежать одиночества

Те, кто трудится из дома, в два раза чаще чувствуют себя одиноко, чем те, кто ходит в офис, или работает в гибридном режиме. Рассказываем, как помочь удаленным сотрудникам сохранять причастность к команде.

Согласно опросу Ringover, те, кто работает из дома, в два раза чаще чувствуют себя одинокими, чем те, кто ходит в офис хотя бы несколько раз в неделю. При этом если человек с кем-то делит жилье, вероятность снижается на 15%.

Хотя у дистанционной работы есть свои преимущества, в том числе гибкость и отсутствие поездок, нельзя игнорировать ее недостатки. Во время рабочего дня удаленщики часто изолированы в своих домах. И если они сами не прикладывают усилия, чтобы выходить на улицу, то проводят весь день под крышей без общения, особенно если они живут в одиночестве.

Во многом удаленная работа может оказаться проигрышным вариантом для одних и выигрышным — для других. Более половины респондентов отметили, что чувствуют себя отстраненными от коллег, но это компенсируется лучшим балансом между работой и жизнью и мощной мотивацией соблюдать сроки.

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Все это не отменяет вопрос, приносит ли удаленная работа преимущества или же продуктивность дается ценой изоляции.

Основатель трэвел-платформы 10Adventures Ричард Кэмпбелл рассказывает, что два их сотрудника уволились, потому что «просто не могли выносить изоляцию в квартире в течение целого дня, в полном одиночестве, без общения».

В то же время «остальные очень рады работать удаленно, потому что могут сэкономить несколько часов каждый день, питаться здоровее и проводить больше времени с любимыми людьми» — добавляет он.

Как же помочь тем, кто столкнулся с одиночеством, оставаясь дома? Эксперты по охране труда поделились несколькими советами.

Специально организуйте встречи с коллегами

Разумеется, в нашем календаре и так полно совещаний, но это время предназначено для решения бизнес-задач. Доктор Дайан Розен, коуч и президент консалтинговой компании dr-squared Consultants, советует добавить в расписание виртуальную встречу на чашку кофе или телефонный звонок.

«Если вы уже установили контакт, это может происходить естественно и органически. Но если вы практически не знакомы, начните разговор с чего-то, связанного с работой» — советует Розен.

Попросите обратную связь у удаленщиков

Руководители могут проводить пульс-интервью или беседы, которые помогают понять, как себя на самом деле чувствуют дистанционные сотрудники. Эксперты по охране труда советуют обязательно это делать.

«Лидеры способствуют созданию чувства общности и товарищества у команды и удаленных сотрудников. Когда люди не находятся в одном физическом пространстве, чтобы объединить, нужно дать им почувствовать себя командой» — говорит Розен.

Каким образом? Например, пригласить удаленщиков рассказать, как они представляют идеальную рабочую среду. Это поможет не упустить ничего из виду и гарантировать, что сотрудники не почувствуют себя в изоляции.

Поощряйте сотрудников разобраться, чего они хотят от работы

«Ключ в том, чтобы каждый понимал, что ему нужно и что лучше всего ему подходит. — объясняет Кэмпбелл. — Интересно, что удаленная работа может быть и отличным, и ужасным опытом. Все зависит от ситуации человека и компании, в которой он трудится».

Также восприятие может зависеть от карьерного этапа, на котором находится человек. Опрос Ringover показал, что представители поколения Z более одиноки.

71% из опрошенных в возрасте 18-26 лет испытывают одиночество иногда или часто — это больше, чем среди миллениалов (65%) и поколения X (62%).

«Возможно, в этом и разница, сейчас все мы живем с партнерами или семьей, и мы дополучаем дружеское общение за пределами работы» — говорит Кэмпбелл.

Организуйте систему наставничества

«Удаленная работа создала изоляцию, которая привела к проблемам с ментальным здоровьем, страхам и одиночеству — отмечает Эрик Хатто, CEO провайдера глобальных технологических решений Diversified. — Нам давно пора принять меры, чтобы преуспевали не только команда, отдел или компания, но каждый человек».

В Diversified для этого выстроена система наставничества, в которой дружеская поддержка может стать важной частью успеха на индивидуальном уровне и уровне компании.

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«Товарищеские отношения ускоряют онбординг и помогают снизить вероятность того, что люди покинут компанию через год или даже раньше. Новые сотрудники получают доступ к обсуждениям, которые в иных условиях состоялись бы через недели и даже месяцы» — добавляет Хатто.

Обеспечьте признание и вознаграждение

Еще один недостаток удаленной работы — то, что сотрудники чувствуют, будто их недостаточно ценят или замечают, особенно если кто-то в команде работает в офисе.

Нилуфар Эсмаилпур из Центра терапии и консультирования Lotus отмечает: «Влияние на самооценку и удовлетворенность работой — благодатная почва для новых проблем ментального здоровья. Работодатели должны постараться признавать и вовлекать удаленщиков так же, как и других сотрудников».

Один из способов это реализовать — запустить программы вознаграждения. Энтони Книрим, управляющий директор по Северной и Южной Америке в Reward Gateway, отмечает, что это может быть полезным инструментом.

«Регулярное одобрение и признание — движущая сила вовлеченности и взаимодействия» — уверяет он.

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