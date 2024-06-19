Польза для здоровья или маркетинг: большой гид по ортопедическим товарам

Редакция RB.RU поговорила с врачами о том, как выбирать ортопедические товары, какие из них принесут пользу, а какие — нет.

По данным немецкого исследовательского агентства Statista , рынок ортопедических товаров в России растет, и в период с 2024 по 2028 годы эксперты ожидают рост на 2,25% ежегодно. Причина — общая обеспокоенность здоровьем, старение населения и распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Содержание:

Какими бывают ортопедические товары и кому они нужны

Ортопедические проблемы актуальны для большинства людей.

По данным специалистов из Университета Сиднея, Медицинской школы Вашингтонского университета и других организаций, к 2050 году с болью в спине столкнутся 800 миллионов человек.

Ольга Шарапова, главный врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова

«Сегодня люди стали меньше двигаться, практически все окружающие нас удобства избавляют от лишних телодвижений. Образ жизни людей 21 века стал сидячим, и именно он и поспособствовал развитию ортопедии», — говорит Ольга Шарапова.

А ортопедические товары как раз предназначены для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, коррекции и предотвращения проблем костно-мышечной системы.

Ортопедические товары делятся на несколько групп:

бандажи, корсеты и ортезы различного назначения;

обувь и аксессуары;

мебель;

подушки и матрасы.

Бандажи, корсеты и ортезы обычно не покупают просто так — их подбирает и выписывает врач-ортопед. Даже корректоры осанки, которые популярны в социальных сетях, нельзя покупать без назначения: они могут навредить здоровью позвоночника и дать обратный результат.

«Посетить кабинет специалиста следует по следующим причинам: хруст суставов, боли в спине, старые травмы и переломы, скованность движений, спазмы, боли в мышцах, судороги. А также косточка у большого пальца, проблемы с осанкой, спортивные травмы, нарушение прикуса и другое. Например, плоскостопием страдает огромное количество человек и даже не догадываются об этом», — советует Ольга Шарапова.

Какие товары нужны для профилактики

Но есть ортопедические приспособления, которые не только можно, но и нужно покупать без назначения врача.

В разговоре с RB.RU специалисты сходятся во мнении, что даже здоровому человеку для профилактики болезней опорно-двигательного аппарата в первую очередь будут полезны два товара.

Иван Самошкин, мануальный терапевт

«Я рекомендую обязательно купить хороший матрас и удобную подушку подходящей высоты», — говорит мануальный терапевт Иван Самошкин. Ольга Шарапова согласна: она считает, что матрас и подушка способны улучшить и качество сна, и общее самочувствие. Вместе они будут обеспечивать равномерное распределение нагрузки на позвоночник и мышцы, а также снизят риск появления остеохондроза, нарушений осанки, сколиоза и помогут снять напряжение в мышцах.

Многие исследования подтверждают, что ортопедические подушки и матрасы помогают высыпаться, а еще снижают дискомфорт в мышцах и позвоночнике.

Например, в эксперименте, опубликованном в PubMed, ученые из Кореи собрали группу из 332 человек в возрасте от 20 до 76 лет и опросили их на предмет удовлетворенности сном. Большая часть участников были недовольны своим сном. Но участники, которые спали на подушках из пены с эффектом памяти, чувствовали себя более отдохнувшими и подвижными, чем те, кто спал на обычных подушках.

А анализ данных о матрасах, опубликованных в разное время до 2019 года, показал, что ортопедический матрас средней жесткости лучше остальных способствует комфорту, качеству сна и выравниванию позвоночника.

Эксперты рассказывают, как не ошибиться, если вы решили купить ортопедический комплект. «В разделе ортопедических изделий для сна, к сожалению, слово ”ортопедический” чаще используется в маркетинговом ключе. У многих матрасов и подушек нет регистрационного удостоверения на медицинское изделие. Поэтому очень важно проверять все детали при выборе таких продуктов», — говорит Иван.

Как купить хороший ортопедический матрас:

Выбирать только в офлайн-магазинах — так можно оценить его удобство. У каждого из матрасов и разных наполнителей есть свои преимущества, и определить фаворита возможно только лично. Для этого полежите на нем около 10-15 минут.

Просить продавца предоставить удостоверение на медицинское изделие.

Учитывать массу тела: если ваш вес менее 60 кг, то лучше выбрать вариант меньшей жесткости, если 60-90 кг — подойдет средняя жесткость, а тем, кто весит 90 кг и больше, лучше выбрать более жесткий вариант.

Обращать внимание на высоту матраса: если ваш вес до 65 кг, предпочтительнее высота от 11 до 15 см, если вес от 65 до 95 кг, то оптимальная высота матраса — от 16 — 20 см, а для веса от 95 кг — от 18 см и выше.

Не забывать про возраст: часто чем старше человек, тем более мягкий матрас ему требуется, чем младше — тем он должен быть жестче.

Обращать внимание на позу для сна: если спите на боку, берите матрас помягче, а если на спине или животе, то можно взять вариант жестче.

Пользоваться акциями проверки матраса на удобство: некоторые магазины позволяют вернуть матрас через 7-120 дней, если он показался вам неудобным.

С выбором подушки все проще, но есть детали, на которые тоже нужно обратить внимание:

Важна высота подушки: если ваш рост меньше 165 см, выбирайте высоту в 8-11 см, если рост от 165 до 180 см, подойдет подушка в 10-14 см, а людям высокого роста будет удобнее на подушке с высотой 13-16 см.

Учитывайте любимую позу: для сна на боку рекомендуется брать подушки средней жесткости, любителям спать на животе подойдет мягкая, а для сна на спине можно выбрать подушку жестче.

Помните, что у подушек со специальным изгибами под голову нет явных преимуществ, ведь во сне большинство людей ворочается, и не всегда голова находится ровно в той ложбинке, которая для нее предназначена.

Обязательно тестируйте подушку перед покупкой: так вы сможете определить предпочтительный материал и форму. Специалисты советуют присмотреться к материалам с эффектом памяти — такие подушки подходят большинству людей, так как при надавливании от тепла и тяжести тела принимают нужные контуры и остаются упругими.

Что насчет ортопедической обуви и стелек

Ортопедические стельки — один из самых популярных товаров для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата. И они показаны не только при наличии проблем (плоскостопие, пяточная шпора, вальгусная деформация стопы, артрит, артроз, межпозвоночная грыжа и другие проблемы), но и людям без диагностированных заболеваний.

Олесь Тихонов, врач травматолог-ортопед

«Ортопедические стельки полезны для здоровья стопы, коленного и тазобедренного сустава. И даже для всего позвоночника», — говорит травматолог-ортопед и заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов.

Они помогают сделать ходьбу более комфортной и эргономичной, а также смягчают ударные нагрузки на суставы и позвоночник, обеспечивая профилактику заболеваний позвоночника. Это подтверждают и научные исследования: благодаря эксперименту китайских ученых, опубликованному в журнале PubMed, выяснилось, что ортопедические стельки сохраняют правильный свод стопы и способствуют гармоничному распределению веса по всей ноге.

Выбрать стельки самостоятельно невозможно: они делятся на множество типов — например, для для бега, стоячей работы, с массажным эффектом, лечебные, с антибактериальным эффектом и другие. Также они сделаны из разных материалов и обладают выпуклостями для решения всевозможных проблем.

«Подбор стелек и обуви должен быть строго индивидуальным — с помощью врача. Специалист учтет особенности стопы и возможные проблемы с опорно-двигательным аппаратом», — объясняет Олесь Тихонов.

После подбора характеристик важно протестировать стельки самостоятельно: материал должен быть приятным и удобным, а положение стопы — комфортным. «Предупреждаю, что во время носки к стелькам потребуется привыкнуть в течение 1-2 недель, но в дальнейшем никакой боли и сложностей при ношении возникать не должно», — объясняет Иван Самошкин.

А вот ортопедическая обувь нужна в случае выраженных проблем: например, при разнице в длине ног более двух сантиметров, после операции на первых пальцах стопы, сильной степени артроза голеностопного сустава и так далее. «Преимущества ортопедических стелек перед ортопедической обувью в том, что достаточно 1-2 пар стелек, чтобы использовать их для всей обуви», — объясняет Иван Самошкин.

Примечание: нельзя самостоятельно поставить себе диагноз и выбрать стельки. Обязательно нужно обратиться к специалисту, так как неправильно-подобранная стелька может причинить вред здоровью.

Валик для спины, специальный стул и топпер на диван: нужны ли дополнительные ортопедические товары

Помимо подушек, матрасов, стелек и обуви есть и другие виды ортопедических товаров, которые покупают без консультации специалистов, но врачи уверены, что они нужны не всем. Обычно это мебель, валики и компрессионная одежда. И ниже на примере пяти популярных товаров врачи объясняют, кому они могут понадобиться, а кому покупать их не стоит.

Ортопедический стул

Конструкция ортопедического стула позволяет принимать удобную и более полезную для позвоночника позу, чем при сидении на обычном стуле. «Если вы проводите много времени сидя за компьютером, желательно приобрести эргономичное кресло с подголовником, поддержкой поясницы, подлокотниками и регулировкой по высоте», — говорит Иван Самошкин. А тем, кто проводит за компьютером не больше двух часов, ортопедический стул покупать не обязательно.

Топпер для дивана

Топпер — это мягкий беспружинный матрас, который используют для кроватей и диванов, чтобы сгладить неровности. Врачи советуют покупать его тем, кто часто засыпает на диване во время просмотра телевизора. «Топпер способен сгладить неровности у поверхности дивана и обеспечить более удобное положение позвоночника», — объясняет Иван Самошкин.

Валики для спины и ног

А такие товары без консультации врача лучше не покупать. Обычно люди приобретают валики, чтобы снять боль в пояснице или тяжесть в ногах. Но порой источник боли кроется не в усталости и неправильном положении позвоночника во время работы или сна, а в серьезных заболеваниях — например, в грыже или сколиозе. При таких симптомах лучше посетить врача.

Подушки для беременных

Не удивляйтесь, но подушки для беременных подойдут и женщинам без беременности, и даже мужчинам. Обычно они снимают напряжение мышц, поддерживают бедра или живот. «Они подойдут всем любителям спать на боку и закидывать ногу на соседа по спальному месту», — советует Иван Самошкин.

Ортопедическая кровать

По мнению врачей, ортопедическая кровать — это маркетинговый ход. Здоровое положение позвоночника помогает поддерживать ортопедический матрас, а кровать на это не влияет.

Стельки и подушки не помогут, если вы не будете…

Уделять время профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Врачи сходятся во мнении, что никакие товары не подарят комфорт и здоровье, если вы мало двигаетесь, не занимаетесь спортом, не следите за весом и плохо питаетесь.

Вот какие рекомендации врачи дают для хорошего самочувствия и здоровья спины:

Поддерживайте полноценное питание. Рацион должен включать продукты, богатые кальцием, витамином D и белком. Их употребление способствует здоровью костей и суставов.

Рацион должен включать продукты, богатые кальцием, витамином D и белком. Их употребление способствует здоровью костей и суставов. Контролируйте вес. Лишние килограммы оказывают дополнительное давление на суставы, увеличивая риск артрита и других болезней тканей позвоночника. Научно доказано, что при ожирении 1-ой степени и выше артроз коленных суставов возникает в семь раз чаще, чем при нормальной массе тела.

Лишние килограммы оказывают дополнительное давление на суставы, увеличивая риск артрита и других болезней тканей позвоночника. Научно доказано, что при ожирении 1-ой степени и выше артроз коленных суставов возникает в семь раз чаще, чем при нормальной массе тела. Откажитесь от вредных привычек. Например, курение повреждает ткани суставов и увеличивает риск артрита.

Например, курение повреждает ткани суставов и увеличивает риск артрита. Занимайтесь спортом. Для профилактики болезней опорно-двигательного аппарата ВОЗ рекомендует выполнять упражнения умеренной интенсивности 150-300 минут в неделю, либо высокой интенсивности 75-150 минут в неделю.

Для профилактики болезней опорно-двигательного аппарата ВОЗ рекомендует выполнять упражнения умеренной интенсивности 150-300 минут в неделю, либо высокой интенсивности 75-150 минут в неделю. Следите за осанкой. Правильное положение снижает нагрузку на суставы и мышцы спины. Специалисты советуют практиковать следующее упражнение: сядьте правильно — выпрямите спину, поставьте ступни на пол, а затем установите таймер на телефоне на 3-5 минут. Следите, чтобы спина не сгибалась на протяжении этого времени. А затем постепенно увеличивайте количество минут — эксперты считают, что это упражнение помогает выработать привычку держать спину прямо.

Правильное положение снижает нагрузку на суставы и мышцы спины. Специалисты советуют практиковать следующее упражнение: сядьте правильно — выпрямите спину, поставьте ступни на пол, а затем установите таймер на телефоне на 3-5 минут. Следите, чтобы спина не сгибалась на протяжении этого времени. А затем постепенно увеличивайте количество минут — эксперты считают, что это упражнение помогает выработать привычку держать спину прямо. Высыпайтесь. Полноценный и качественный сон позволяет организму восстанавливаться и «ремонтировать» суставы.

Фото на обложке: Lewis Tse // Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены экспертами: